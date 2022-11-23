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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221123/rosatom-baskani-lihacev-ve-uaea-genel-muduru-grossi-istanbulda-zaporojye-ngsdeki-durumu-ele-aldi-1063751457.html
Rosatom Başkanı Lihaçev ve UAEA Genel Müdürü Grossi, İstanbul'da Zaporojye NGS'deki durumu ele aldı
Rosatom Başkanı Lihaçev ve UAEA Genel Müdürü Grossi, İstanbul'da Zaporojye NGS'deki durumu ele aldı
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) Başkanı Aleksey Lihaçev ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) Genel Müdürü Rafael Grossi, bugün... 23.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-23T13:39+0300
2022-11-23T13:39+0300
ukrayna krizi
rosatom
uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)
rafael grossi
zaporojye
nükleer santral
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UAEA'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Lihaçev ve Grossi, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nin güvenliğiyle ilgili operasyonel konuları, acilen nükleer güvenlik ve koruma bölgesi kurulması meselesini istişare etti.UAEA, haftasonu Ukrayna güçleri tarafından Zaporojye NGS'ye yapılan saldırılar sonrası santralde nükleer güvenlik bölgesi kurulmasına yönelik çabalarını artırdığını duyurmuştu.
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rosatom, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), rafael grossi, zaporojye, nükleer santral
rosatom, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), rafael grossi, zaporojye, nükleer santral

Rosatom Başkanı Lihaçev ve UAEA Genel Müdürü Grossi, İstanbul'da Zaporojye NGS'deki durumu ele aldı

13:39 23.11.2022
© Sputnik / Константин Михальчевский / Multimedya arşivine gidinZaporojye Nükleer Güç Santrali
Zaporojye Nükleer Güç Santrali - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2022
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) Başkanı Aleksey Lihaçev ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) Genel Müdürü Rafael Grossi, bugün İstanbul'da bir araya geldi.
UAEA'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Lihaçev ve Grossi, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nin güvenliğiyle ilgili operasyonel konuları, acilen nükleer güvenlik ve koruma bölgesi kurulması meselesini istişare etti.
UAEA, haftasonu Ukrayna güçleri tarafından Zaporojye NGS'ye yapılan saldırılar sonrası santralde nükleer güvenlik bölgesi kurulmasına yönelik çabalarını artırdığını duyurmuştu.
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