https://sputniknews.com.tr/20221123/rosatom-baskani-lihacev-ve-uaea-genel-muduru-grossi-istanbulda-zaporojye-ngsdeki-durumu-ele-aldi-1063751457.html

Rosatom Başkanı Lihaçev ve UAEA Genel Müdürü Grossi, İstanbul'da Zaporojye NGS'deki durumu ele aldı

Rosatom Başkanı Lihaçev ve UAEA Genel Müdürü Grossi, İstanbul'da Zaporojye NGS'deki durumu ele aldı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) Başkanı Aleksey Lihaçev ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) Genel Müdürü Rafael Grossi, bugün... 23.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-23T13:39+0300

2022-11-23T13:39+0300

2022-11-23T13:39+0300

ukrayna krizi

rosatom

uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)

rafael grossi

zaporojye

nükleer santral

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UAEA'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Lihaçev ve Grossi, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nin güvenliğiyle ilgili operasyonel konuları, acilen nükleer güvenlik ve koruma bölgesi kurulması meselesini istişare etti.UAEA, haftasonu Ukrayna güçleri tarafından Zaporojye NGS'ye yapılan saldırılar sonrası santralde nükleer güvenlik bölgesi kurulmasına yönelik çabalarını artırdığını duyurmuştu.

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rosatom, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), rafael grossi, zaporojye, nükleer santral