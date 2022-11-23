https://sputniknews.com.tr/20221123/putin-dunya-pazarlarina-gubre-sevkiyatini-artirmaya-haziriz-1063746743.html

Putin: Dünya pazarlarına gübre sevkiyatını artırmaya hazırız

Putin: Dünya pazarlarına gübre sevkiyatını artırmaya hazırız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünya pazarlarına gübre sevkiyatını artırmaya hazır olduklarını söyledi. Rus amonyağının Ukrayna üzerinden sevkiyatı... 23.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-23T12:50+0300

2022-11-23T12:50+0300

2022-11-23T12:50+0300

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dmitriy mazepin

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Rusya Sanayiciler ve İşletmeciler Birliği Mineral Gübre Komisyonu Başkanı, Uralhim (Uralchem) şirketinin kurucusu Dmitriy Mazepin'le görüşen Putin, Rusya'nın dünya pazarlarına gübre sevkiyatını artırmaya hazır olduğu mesajını verdi.Putin, "Çalışmaların devam ettiğini, bazı ülkeler tarafından oluşturulan suni engellere rağmen oldukça başarılı bir şekilde ilerlediğini biliyorum. Bundan sadece dünya pazarlarının zarar gördüğünü anlıyorum. Bu çalışmayı istisnasız tüm ortaklarla birlikte genişletmeye hazırız" ifadelerini kullandı.'Rus amonyağının sevkiyatı için BM ve BM'deki partnerlerle çalışma yapacağız'Mazepin, Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) ve Ukrayna'yla yapılan istişarelere rağmen Rusya'dan amonyak sevkiyatında herhangi bir ilerleme olduğuna dikkat çekerek Ukrayna tarafının bazı siyasi sorunlar çıkardığını ve Uralhim'in bunu çözecek yetkinlikte olmadığını anlattı.Putin, Mazepin'in sözlerine cevaben, Rus amonyağının Ukrayna üzerinden sevkiyatı konusunda BM'yle, BM'deki partner ülkelerle çalışma yapma sözü verdi.'Gübre sevkiyatlarının bloke edilmesi kesinlikle kabul edilemez'Mazepin, Rus şirketlerinin 26 Afrika ülkesiyle partnerlik ilişkileri kurduğunu belirterek bloke edilen ücretsiz gübre sevkiyatlarının BM himayesinde gerçekleştirilmesinin organize edilmesini önerdi.Mazepin'in fikrini olumlu bulduğunu ve Afrikalı liderlerin bu konuda kendisiyle irtibat kurduğunu anlatan Putin, sevkiyatların bloke edilmesinin kesinlikle kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

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rusya, ukrayna, gübre, ihracat, sevkiyat, vladimir putin, dmitriy mazepin