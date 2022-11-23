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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221123/putin-dunya-pazarlarina-gubre-sevkiyatini-artirmaya-haziriz-1063746743.html
Putin: Dünya pazarlarına gübre sevkiyatını artırmaya hazırız
Putin: Dünya pazarlarına gübre sevkiyatını artırmaya hazırız
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünya pazarlarına gübre sevkiyatını artırmaya hazır olduklarını söyledi. Rus amonyağının Ukrayna üzerinden sevkiyatı... 23.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-23T12:50+0300
2022-11-23T12:50+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
gübre
ihracat
sevkiyat
vladimir putin
dmitriy mazepin
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Rusya Sanayiciler ve İşletmeciler Birliği Mineral Gübre Komisyonu Başkanı, Uralhim (Uralchem) şirketinin kurucusu Dmitriy Mazepin'le görüşen Putin, Rusya'nın dünya pazarlarına gübre sevkiyatını artırmaya hazır olduğu mesajını verdi.Putin, "Çalışmaların devam ettiğini, bazı ülkeler tarafından oluşturulan suni engellere rağmen oldukça başarılı bir şekilde ilerlediğini biliyorum. Bundan sadece dünya pazarlarının zarar gördüğünü anlıyorum. Bu çalışmayı istisnasız tüm ortaklarla birlikte genişletmeye hazırız" ifadelerini kullandı.'Rus amonyağının sevkiyatı için BM ve BM'deki partnerlerle çalışma yapacağız'Mazepin, Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) ve Ukrayna'yla yapılan istişarelere rağmen Rusya'dan amonyak sevkiyatında herhangi bir ilerleme olduğuna dikkat çekerek Ukrayna tarafının bazı siyasi sorunlar çıkardığını ve Uralhim'in bunu çözecek yetkinlikte olmadığını anlattı.Putin, Mazepin'in sözlerine cevaben, Rus amonyağının Ukrayna üzerinden sevkiyatı konusunda BM'yle, BM'deki partner ülkelerle çalışma yapma sözü verdi.'Gübre sevkiyatlarının bloke edilmesi kesinlikle kabul edilemez'Mazepin, Rus şirketlerinin 26 Afrika ülkesiyle partnerlik ilişkileri kurduğunu belirterek bloke edilen ücretsiz gübre sevkiyatlarının BM himayesinde gerçekleştirilmesinin organize edilmesini önerdi.Mazepin'in fikrini olumlu bulduğunu ve Afrikalı liderlerin bu konuda kendisiyle irtibat kurduğunu anlatan Putin, sevkiyatların bloke edilmesinin kesinlikle kabul edilemez olduğunun altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20221115/lavrov-abd-ve-ab-bmye-rus-tahili-ve-gubresiyle-ilgili-yazili-garantiler-sundu-1063446166.html
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rusya, ukrayna, gübre, ihracat, sevkiyat, vladimir putin, dmitriy mazepin
rusya, ukrayna, gübre, ihracat, sevkiyat, vladimir putin, dmitriy mazepin

Putin: Dünya pazarlarına gübre sevkiyatını artırmaya hazırız

12:50 23.11.2022
© SputnikVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2022
© Sputnik
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünya pazarlarına gübre sevkiyatını artırmaya hazır olduklarını söyledi. Rus amonyağının Ukrayna üzerinden sevkiyatı konusunda BM'yle çalışma yapma sözü verdi.
Rusya Sanayiciler ve İşletmeciler Birliği Mineral Gübre Komisyonu Başkanı, Uralhim (Uralchem) şirketinin kurucusu Dmitriy Mazepin'le görüşen Putin, Rusya'nın dünya pazarlarına gübre sevkiyatını artırmaya hazır olduğu mesajını verdi.
Putin, "Çalışmaların devam ettiğini, bazı ülkeler tarafından oluşturulan suni engellere rağmen oldukça başarılı bir şekilde ilerlediğini biliyorum. Bundan sadece dünya pazarlarının zarar gördüğünü anlıyorum. Bu çalışmayı istisnasız tüm ortaklarla birlikte genişletmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

'Rus amonyağının sevkiyatı için BM ve BM'deki partnerlerle çalışma yapacağız'

Mazepin, Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) ve Ukrayna'yla yapılan istişarelere rağmen Rusya'dan amonyak sevkiyatında herhangi bir ilerleme olduğuna dikkat çekerek Ukrayna tarafının bazı siyasi sorunlar çıkardığını ve Uralhim'in bunu çözecek yetkinlikte olmadığını anlattı.
Putin, Mazepin'in sözlerine cevaben, Rus amonyağının Ukrayna üzerinden sevkiyatı konusunda BM'yle, BM'deki partner ülkelerle çalışma yapma sözü verdi.

'Gübre sevkiyatlarının bloke edilmesi kesinlikle kabul edilemez'

Mazepin, Rus şirketlerinin 26 Afrika ülkesiyle partnerlik ilişkileri kurduğunu belirterek bloke edilen ücretsiz gübre sevkiyatlarının BM himayesinde gerçekleştirilmesinin organize edilmesini önerdi.
Mazepin'in fikrini olumlu bulduğunu ve Afrikalı liderlerin bu konuda kendisiyle irtibat kurduğunu anlatan Putin, sevkiyatların bloke edilmesinin kesinlikle kabul edilemez olduğunun altını çizdi.
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