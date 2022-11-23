https://sputniknews.com.tr/20221123/putin-azerbaycan-ile-ermenistanin-baris-anlasmasini-imzalayacagini-umuyorum-1063762535.html

Putin: Azerbaycan ile Ermenistan'ın barış anlaşmasını imzalayacağını umuyorum

Putin: Azerbaycan ile Ermenistan'ın barış anlaşmasını imzalayacağını umuyorum

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sınırların belirlenmesi, ulaşım ağlarının yeniden açılması ve insani sorunlar konusunda alınacak kararların Azerbaycan ile... 23.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-23T18:26+0300

2022-11-23T18:26+0300

2022-11-23T18:26+0300

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ilham aliyev

nikol paşinyan

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Erivan'da düzenlenen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Zirvesi'nde konuşan Putin, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan üçlü anlaşmaların uygulanacağını umduğunu, zira bunun Bakü ile Erivan için barış anlaşmasının önünü açacağını kaydetti.Putin, "Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerde kalıcı normalleşme, yalnızca sınırların belirlenmesi, ulaşım ağlarının önündeki engellerin kaldırılması, insani sorunların çözülmesi konularında daha önce yapılan anlaşmalar tutarlı bir şekilde uygulanması halinde sağlanabilir. En nihayetinde bunun Bakü ve Erivan arasında barış anlaşması imzalanmasının önünü açacağını umuyoruz" dedi.Rusya lideri, bugün Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la yaptığı kısa görüşmede bu hususu ele aldıklarını ve elbette daha etraflı bir şekilde istişare edeceklerini söyledi.'KGAÖ barış güçlerinin modern silahlarla donatılmasını destekliyorum'Kazakistan'da bu yıl başında yaşanan olaylar nedeniyle düzenlenen KGAÖ barış gücü harekatı sırasında son derece faydalı bir deneyim elde ettiklerini anımsatan Putin, bu deneyimin KGAÖ ülkeleri ve sekreterliği tarafından analiz edildiğini ve barış güçlerinin modern silahlar, askeri teçhizat ve özel araçlarla donatılmasını desteklediğini vurguladı.'KGAÖ liderlerine Ukrayna'daki durum hakkında bilgi vereceğim'Putin, zirvede KGAÖ liderlerine Ukrayna'daki son gelişmeler hakkında bilgi vereceğini ifade etti.

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rusya, ermenistan, azerbaycan, barış, barış görüşmeleri, vladimir putin, ilham aliyev, nikol paşinyan