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https://sputniknews.com.tr/20221123/putin-azerbaycan-ile-ermenistanin-baris-anlasmasini-imzalayacagini-umuyorum-1063762535.html
Putin: Azerbaycan ile Ermenistan'ın barış anlaşmasını imzalayacağını umuyorum
Putin: Azerbaycan ile Ermenistan'ın barış anlaşmasını imzalayacağını umuyorum
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sınırların belirlenmesi, ulaşım ağlarının yeniden açılması ve insani sorunlar konusunda alınacak kararların Azerbaycan ile... 23.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-23T18:26+0300
2022-11-23T18:26+0300
dünya
rusya
ermenistan
azerbaycan
barış
barış görüşmeleri
vladimir putin
ilham aliyev
nikol paşinyan
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Erivan'da düzenlenen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Zirvesi'nde konuşan Putin, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan üçlü anlaşmaların uygulanacağını umduğunu, zira bunun Bakü ile Erivan için barış anlaşmasının önünü açacağını kaydetti.Putin, "Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerde kalıcı normalleşme, yalnızca sınırların belirlenmesi, ulaşım ağlarının önündeki engellerin kaldırılması, insani sorunların çözülmesi konularında daha önce yapılan anlaşmalar tutarlı bir şekilde uygulanması halinde sağlanabilir. En nihayetinde bunun Bakü ve Erivan arasında barış anlaşması imzalanmasının önünü açacağını umuyoruz" dedi.Rusya lideri, bugün Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la yaptığı kısa görüşmede bu hususu ele aldıklarını ve elbette daha etraflı bir şekilde istişare edeceklerini söyledi.'KGAÖ barış güçlerinin modern silahlarla donatılmasını destekliyorum'Kazakistan'da bu yıl başında yaşanan olaylar nedeniyle düzenlenen KGAÖ barış gücü harekatı sırasında son derece faydalı bir deneyim elde ettiklerini anımsatan Putin, bu deneyimin KGAÖ ülkeleri ve sekreterliği tarafından analiz edildiğini ve barış güçlerinin modern silahlar, askeri teçhizat ve özel araçlarla donatılmasını desteklediğini vurguladı.'KGAÖ liderlerine Ukrayna'daki durum hakkında bilgi vereceğim'Putin, zirvede KGAÖ liderlerine Ukrayna'daki son gelişmeler hakkında bilgi vereceğini ifade etti.
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rusya, ermenistan, azerbaycan, barış, barış görüşmeleri, vladimir putin, ilham aliyev, nikol paşinyan
rusya, ermenistan, azerbaycan, barış, barış görüşmeleri, vladimir putin, ilham aliyev, nikol paşinyan

Putin: Azerbaycan ile Ermenistan'ın barış anlaşmasını imzalayacağını umuyorum

18:26 23.11.2022
© Sputnik / Mikhail Klimentiev / Multimedya arşivine gidinPutin, Aliyev ve Paşinyan arasındaki Dağlık Karabağ görüşmesi sona erdi
Putin, Aliyev ve Paşinyan arasındaki Dağlık Karabağ görüşmesi sona erdi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2022
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sınırların belirlenmesi, ulaşım ağlarının yeniden açılması ve insani sorunlar konusunda alınacak kararların Azerbaycan ile Ermenistan'ın barış anlaşmasını imzalamasına imkan sunacağını ifade etti.
Erivan'da düzenlenen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Zirvesi'nde konuşan Putin, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan üçlü anlaşmaların uygulanacağını umduğunu, zira bunun Bakü ile Erivan için barış anlaşmasının önünü açacağını kaydetti.

Putin, "Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerde kalıcı normalleşme, yalnızca sınırların belirlenmesi, ulaşım ağlarının önündeki engellerin kaldırılması, insani sorunların çözülmesi konularında daha önce yapılan anlaşmalar tutarlı bir şekilde uygulanması halinde sağlanabilir. En nihayetinde bunun Bakü ve Erivan arasında barış anlaşması imzalanmasının önünü açacağını umuyoruz" dedi.

Rusya lideri, bugün Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la yaptığı kısa görüşmede bu hususu ele aldıklarını ve elbette daha etraflı bir şekilde istişare edeceklerini söyledi.

'KGAÖ barış güçlerinin modern silahlarla donatılmasını destekliyorum'

Kazakistan'da bu yıl başında yaşanan olaylar nedeniyle düzenlenen KGAÖ barış gücü harekatı sırasında son derece faydalı bir deneyim elde ettiklerini anımsatan Putin, bu deneyimin KGAÖ ülkeleri ve sekreterliği tarafından analiz edildiğini ve barış güçlerinin modern silahlar, askeri teçhizat ve özel araçlarla donatılmasını desteklediğini vurguladı.

'KGAÖ liderlerine Ukrayna'daki durum hakkında bilgi vereceğim'

Putin, zirvede KGAÖ liderlerine Ukrayna'daki son gelişmeler hakkında bilgi vereceğini ifade etti.
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