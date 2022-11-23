https://sputniknews.com.tr/20221123/prof-dr-sengor-istanbul-depremi-bayagi-yakinlasmis-bir-kez-daha-uyarma-firsatimiz-olmayabilir-1063754367.html
Prof. Dr. Şengör: İstanbul depremi bayağı yakınlaşmış, bir kez daha uyarma fırsatımız olmayabilir
Prof. Dr. Şengör: İstanbul depremi bayağı yakınlaşmış, bir kez daha uyarma fırsatımız olmayabilir
Prof. Dr. Celal Şengör, Düzce'de meydana gelen depreme ilişkin olarak, "İstanbul’u bir kez daha uyarıyorum. Ve belki bundan sonra bir kez uyarma fırsatımız... 23.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-23T14:45+0300
2022-11-23T14:45+0300
2022-11-23T14:45+0300
türkiye
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celal şengör
deprem
düzce
fay
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Prof. Dr. Celal Şengör, Düzce'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki depreme ilişkin olarak, "Bu deprem müthiş kötü bir haberdir" yorumunu yaptı. Şengör, İstanbul depreminin bayağı yakın olduğunu, belirterek "İstanbul’u bir kez daha uyarıyorum. Ve belki bundan sonra bir kez uyarma fırsatımız dahi olmayabilir" dedi.Şengör, HaberTürk yazarı Fatih Altaylı'ya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20221123/kandilli-rasathanesi-depremin-buyuklugu-60-tsunami-uyarisi-kaldirildi-1063746420.html
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türkiye, celal şengör, deprem, düzce, fay
türkiye, celal şengör, deprem, düzce, fay
Prof. Dr. Şengör: İstanbul depremi bayağı yakınlaşmış, bir kez daha uyarma fırsatımız olmayabilir
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Prof. Dr. Celal Şengör, Düzce'de meydana gelen depreme ilişkin olarak, "İstanbul’u bir kez daha uyarıyorum. Ve belki bundan sonra bir kez uyarma fırsatımız dahi olmayabilir" dedi.
Prof. Dr. Celal Şengör, Düzce'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki depreme ilişkin olarak, "Bu deprem müthiş kötü bir haberdir" yorumunu yaptı. Şengör, İstanbul depreminin bayağı yakın olduğunu, belirterek "İstanbul’u bir kez daha uyarıyorum. Ve belki bundan sonra bir kez uyarma fırsatımız dahi olmayabilir" dedi.
Şengör, HaberTürk
yazarı Fatih Altaylı'ya yaptığı açıklamada
şu ifadeleri kullandı:
"Bu deprem müthiş kötü bir haberdir. Bu deprem Kuzey Anadolu fayının hareketinin tüm jeologlar tarafından tam olarak anlaşılamadığının göstergesidir. 22 yıl içinde Düzce’de ikinci bir deprem bu. Oysa herkes Düzce’nin gerilimini boşalttığını ve uzunca bir süre ciddi bir deprem olmayacağını düşünüyordu. Öyle olmadığını gördük. Bunun anlamı şu. İstanbul depremi bayağı yakınlaşmış. Stres birikimi had safhaya yaklaştı. Naci Görür’ün dediği doğru. Bolu Dağı’na doğru da bir deprem bekleyebiliriz. Ama orada 1944 yılında bir deprem oldu. Stres var ama çok büyük bir depreme yol açacak kadar değil. Asıl stres birikimi Batı’ya doğru oldu. Yani Adapazarı, Gölcük ve İstanbul. İstanbul’u bir kez daha uyarıyorum. Ve belki bundan sonra bir kez uyarma fırsatımız dahi olmayabilir. Sana tavsiyem İstanbul’dan, şehir içindeki evinden taşın. O kadar hazırlıksızız ki, bir doğalgaz boru hattının kırılması bile yeter. Taşın çünkü Fatih’siz bir hayat istemiyorum.”