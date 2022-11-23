Prof. Dr. Görür'den depremin ardından açıklama: 'Kuzey Anadolu Fay'ına bağlanan hat henüz kırılmadı'
09:48 23.11.2022 (güncellendi: 09:55 23.11.2022)
© DHAProf. Dr. Naci Görür
© DHA
Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından Düzce depremine yönelik bir açıklama yaptı ve "Bolu Dağı Tüneli ile Bolu güneyi arasında, KAF’a (Kuzey Anadolu Fay Hattı) bağlanan hat henüz kırılmadığı için bu kesim riskli bölge olarak düşünülmelidir" dedi.
Bilim Akademisi kurucu üyelerinden olan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Düzce merkezli meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu yörede enerjinin büyük ölçüde boşaldığını düşünüyorum” dedi.
Görür, “Ancak Bolu Dağı Tüneli ile Bolu güneyi arasında, KAF’a (Kuzey Anadolu Fay Hattı) bağlanan hat henüz kırılmadığı için bu kesim riskli bölge olarak düşünülmelidir” diye ekledi.
Naci Görür şunları da kaydetti:
“Sarıdere-Gölyaka/Düzce’de 6,0 deprem oldu. 1999 depremleri KAF’ın bu kesimini Bolu Tüneline kadar kırmıştı. Biz bu hattın Bolu kesiminin de kırılmasını beklediğimize dair bir tweet atmıştık. Bugünkü deprem muhtemelen Gölyaka-Sarıdere arasında kırılmamış KD-GB uzanımlı kısımda oldu. Arkadaşlar, Düzce’de olan bugünkü deprem ile bu yörede enerjinin büyük ölçüde boşaldığını düşünüyorum. Ancak Bolu Dağı Tüneli ile Bolu güneyi arasında, KAF’a bağlanan hat henüz kırılmadığı için bu kesim riskli bölge olarak düşünülmelidir. “
Arkadaşlar, Düzce’de olan bugünkü deprem ile bu yörede enerjinin büyük ölçüde boşaldığını düşünüyorum. Ancak Bolu Dağı Tüneli ile Bolu güneyi arasında, KAF’a bağlanan hat henüz kırılmadığı için bu kesim riskli bölge olarak düşünülmelidir. Sevgiyle— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) November 23, 2022