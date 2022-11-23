Türkiye
SON DAKİKA | Akar'dan Pençe-Kılıç Harekatı açıklaması: 71 hedef vuruldu, 254 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221123/prof-dr-naci-gorurden-duzce-depremi-ardindan-riskli-bolge-aciklamasi-1063742042.html
Prof. Dr. Görür'den depremin ardından açıklama: 'Kuzey Anadolu Fay'ına bağlanan hat henüz kırılmadı'
Prof. Dr. Görür'den depremin ardından açıklama: 'Kuzey Anadolu Fay'ına bağlanan hat henüz kırılmadı'
Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından Düzce depremine yönelik bir açıklama yaptı ve "Bolu Dağı Tüneli ile Bolu güneyi arasında, KAF’a (Kuzey Anadolu... 23.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-23T09:48+0300
2022-11-23T09:55+0300
türkiye
türkiye
deprem
naci görür
artçı
düzce
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103993/70/1039937029_0:0:2639:1484_1920x0_80_0_0_2691cc02e170282bb4493cbc7498227a.jpg
Bilim Akademisi kurucu üyelerinden olan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Düzce merkezli meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu yörede enerjinin büyük ölçüde boşaldığını düşünüyorum” dedi. Görür, “Ancak Bolu Dağı Tüneli ile Bolu güneyi arasında, KAF’a (Kuzey Anadolu Fay Hattı) bağlanan hat henüz kırılmadığı için bu kesim riskli bölge olarak düşünülmelidir” diye ekledi.Naci Görür şunları da kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20221113/afad-baskani-sezer-yanitladi-bazi-telefonlara-neden-tatbikat-mesaji-gitmedi-1063371859.html
türkiye
düzce
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103993/70/1039937029_278:0:2411:1600_1920x0_80_0_0_743f3c367105c217730797433d75c7b9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, deprem, naci görür, artçı, düzce
türkiye, deprem, naci görür, artçı, düzce

Prof. Dr. Görür'den depremin ardından açıklama: 'Kuzey Anadolu Fay'ına bağlanan hat henüz kırılmadı'

09:48 23.11.2022 (güncellendi: 09:55 23.11.2022)
© DHAProf. Dr. Naci Görür
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2022
© DHA
Abone olTelegram
Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından Düzce depremine yönelik bir açıklama yaptı ve "Bolu Dağı Tüneli ile Bolu güneyi arasında, KAF’a (Kuzey Anadolu Fay Hattı) bağlanan hat henüz kırılmadığı için bu kesim riskli bölge olarak düşünülmelidir" dedi.
Bilim Akademisi kurucu üyelerinden olan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Düzce merkezli meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu yörede enerjinin büyük ölçüde boşaldığını düşünüyorum” dedi.
Görür, “Ancak Bolu Dağı Tüneli ile Bolu güneyi arasında, KAF’a (Kuzey Anadolu Fay Hattı) bağlanan hat henüz kırılmadığı için bu kesim riskli bölge olarak düşünülmelidir” diye ekledi.
Naci Görür şunları da kaydetti:
“Sarıdere-Gölyaka/Düzce’de 6,0 deprem oldu. 1999 depremleri KAF’ın bu kesimini Bolu Tüneline kadar kırmıştı. Biz bu hattın Bolu kesiminin de kırılmasını beklediğimize dair bir tweet atmıştık. Bugünkü deprem muhtemelen Gölyaka-Sarıdere arasında kırılmamış KD-GB uzanımlı kısımda oldu. Arkadaşlar, Düzce’de olan bugünkü deprem ile bu yörede enerjinin büyük ölçüde boşaldığını düşünüyorum. Ancak Bolu Dağı Tüneli ile Bolu güneyi arasında, KAF’a bağlanan hat henüz kırılmadığı için bu kesim riskli bölge olarak düşünülmelidir. “
Türkiye genelinde ilk kez yapılacak 'çök kapan tutun' tatbikatı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2022
TÜRKİYE
AFAD Başkanı Sezer yanıtladı: Bazı telefonlara neden tatbikat mesajı gitmedi?
13 Kasım, 03:42
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала