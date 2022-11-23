https://sputniknews.com.tr/20221123/prof-dr-ercan-marmaradaki-kuzey-anadolu-kiriginin-etki-alani-150-kilometreye-kadar-varir-1063746221.html

Prof. Dr. Ercan: Marmara’daki Kuzey Anadolu kırığının etki alanı 150 kilometreye kadar varır

Prof. Dr. Ercan: Marmara’daki Kuzey Anadolu kırığının etki alanı 150 kilometreye kadar varır

Prof. Dr. Ercan, Düzce depremi konusunda “Kandilli Gözlemevi derinliği 6.5 kilometre olarak veriyor. Bu öngörü yaygın bir alanda duyulabileceğini gösterir... 23.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-23T12:33+0300

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seyir hali

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övgün ahmet ercan

fay

kandilli

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Prof. Dr. Ercan: Marmara’daki Kuzey Anadolu kırığının etki alanı 150 kilometreye kadar varır 23.11.2022 SEYİR HALİ

Saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul, Ankara, Bolu, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli ve Edirne'de hissedilen sarsıntı sonucu 1’i ağır 68 kişi yaralandı. Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Marmara’nın jeofizik bölge özelliklerini ve Düzce depreminin oluşumunu Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.Prof. Dr. Ercan, Marmara’da bulunan jeofizik bölümleri “Marmara’yı jeofizik bağlamında iki farklı bölüm olarak değerlendirmek gerekiyor: Doğu Marmara ve Batı Marmara. Batı Marmara dediğimiz bölüm Gölcük’ten başlıyor, Çanakkale’ye kadar gidiyor. Batı Marmara içindeki bütün depremler, bütüncül depremler yani birbirlerini etkileyen ve gerginlik biriktiği zaman depremlerini bütün Marmara boyunca hissettiren depremlerdir. Doğu Marmara dediğimiz yer ise Gölcük’ten başlayarak ‘Sakarya Çukuru’ diye adlandırmış olduğum Kaynaşlı’ya kadar giden bölümdür” diye sıraladı.‘Sakarya Çukuru’nun kırılganlık eşik değeri düşük’Marmara’da jeofizik bölümlerin kırılganlık eşiklerini açıklayan Prof. Dr. Ercan, bu durumun depremlere etkisini “Bu bölümü jeofizik biliminden değerli arkadaşlarımız çok yönlü araştırdığımız zaman kabuğun kırılganlığının farklı olduğunu gördük. Sakarya Çukuru’nun kırılganlık eşik değeri düşük, bu ne demektir? Burası çok gevrek demektir, ‘kolay kırılır’ anlamına gelir. Kırılma eşik değeri ne demek? Hangi gerginlik birikimine dayanacak dirence sahip olduğunu gösterir. Onu aştığı anda yer kırılır ve gerginliğini boşaltır. Buna da halk dilinde deprem denir. Batı Marmara’nın doğu kısmının Gölcük ile Büyükçekmece arasının kırılganlık eşik değeri çok yüksektir. Burası ‘kolay kırılmaz’ anlamına gelir. Kolay kırılmayan yerlerde depremler büyük olabilir, Gölcük depreminin 7.5 olması gibi. Büyükçekmece ve Saros arasında olan kısmın ise kırılganlık direnci düşüktür. Daha kolay kırılabilir” diye belirtti.‘Marmara’daki Kuzey Anadolu kırığının etki alanı 150 kilometreye kadar varır’Prof. Dr. Ercan, Düzce’de gerçekleşen depremin derinliği ve etki alanına dair verileri “Kırılan bölüm hangi bölümdür? Yerin göbeğine olan derinlik 6372 kilometre, Marmara bölgesinde bunun gevrek olan kısmı ilk 10 kilometresidir. Biraz önce kaynak gösterdiniz. ABD’li USGS’in (ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu) 10 kilometre derinlikte olduğunu belirttiğini söylediniz. Bu doğrudur. Kandilli Gözlemevi 6.5 olarak veriyor. Bu da doğrudur. Kullandıkları yer modelleri birbirinden değişik olduğu için, her ikisinin de ortak noktası şudur: Yer içindeki granit katmanında patladı. Doğru olan budur, 6.5-10 olmuş çok fark etmez. 6.5 öngörüsü bunun çok daha yaygın bir alanda duyulabileceğini gösterir. Marmara’daki Kuzey Anadolu kırığının etki alanı 150 kilometreye kadar varır. Düzce’de olan deprem İstanbul’u etkiler. Etkileme alanı uzaklığa göre değişir. Ne kadar uzak ise etki o kadar düşer. Gölcük depremi İstanbul’a 100 kilometre uzaklıktaydı ve İstanbul’da yıkım yaptı. Ana etki alanı içine girdiği için Avcılar’da yıkım yaptı” diye yorumladı.

marmara bölgesi

düzce

kandilli

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Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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