https://sputniknews.com.tr/20221123/pentagon-suriyedeki-gelismeleri-izliyoruz-1063737594.html
Pentagon: Suriye'deki gelişmeleri izlemeye devam ediyoruz
Pentagon: Suriye'deki gelişmeleri izlemeye devam ediyoruz
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Suriye’deki gelişmeleri izlediklerini belirterek gerilimin düşürülmesi çağrısında bulundu. 23.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-23T00:10+0300
2022-11-23T00:10+0300
2022-11-23T02:07+0300
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işid
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Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında, Türkiye’nin PYD'ye yönelik Pençe-Kılıç Harekatı ve PKK/YPG’nin saldırılarına ilişkin sorulara yanıt verdi.“Sahada olanları izlemeye devam ediyoruz. Bakanlık olarak her boyutu ile tüm tarafların gerilimi düşürmesi çağrısında bulunuyoruz” ifadelerini kullanan Singh, bölgedeki tüm tarafların her türlü saldırısının IŞİD ile mücadeleyi etkilediğini belirtti. Singh, ABD’nin bölgedeki konuşlanmasını değiştirmediğini kaydetti.'Tüm taraflardan kastının kimler olduğuna' ilişkin bir soruyu yanıtlamaktan kaçınan Sözcü Yardımcısı, “Açık kaynaklardan gördünüz, Türkiye geçtiğimiz hafta bir saldırıya uğradı, ardından Irak ve Suriye’de hava saldırıları olduğunu gördük. Taraflara tüm çatışmaları durdurmaları çağrısında bulunuyoruz. Biliyorsunuz ABD ordusunun oradaki amacı IŞİD'in kalıcı olarak yenilmesidir. Bu saldırıları bu amaçtan alıkoyuyor ve IŞİD'in yenilmesi konusunda uluslararası koalisyon kazanımlarını riske atıyor” değerlendirmesinde bulundu.Öte yandan, gün içinde Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby de konuyla ilgili "Türkiye, özellikle güneyinde meşru terör tehdidinden muzdarip olmayı sürdürüyor. Tabii ki her türlü kendilerini ve vatandaşlarını savunma hakları var" ifadesini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221122/pentagon-rusyanin-kuzey-afrikadaki-varligi-giderek-buyuyor-1063733897.html
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abd, suriye, işid, pentagon, türkiye, pyd, pyd/ypg, pkk/pyd
Pentagon: Suriye'deki gelişmeleri izlemeye devam ediyoruz
00:10 23.11.2022 (güncellendi: 02:07 23.11.2022) Abone ol
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Suriye’deki gelişmeleri izlediklerini belirterek gerilimin düşürülmesi çağrısında bulundu.
Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında, Türkiye’nin PYD'ye yönelik Pençe-Kılıç Harekatı ve PKK/YPG’nin saldırılarına ilişkin sorulara yanıt verdi.
“Sahada olanları izlemeye devam ediyoruz. Bakanlık olarak her boyutu ile tüm tarafların gerilimi düşürmesi çağrısında bulunuyoruz” ifadelerini kullanan Singh, bölgedeki tüm tarafların her türlü saldırısının IŞİD ile mücadeleyi etkilediğini belirtti. Singh, ABD’nin bölgedeki konuşlanmasını değiştirmediğini kaydetti.
'Tüm taraflardan kastının kimler olduğuna' ilişkin bir soruyu yanıtlamaktan kaçınan Sözcü Yardımcısı, “Açık kaynaklardan gördünüz, Türkiye geçtiğimiz hafta bir saldırıya uğradı, ardından Irak ve Suriye’de hava saldırıları olduğunu gördük. Taraflara tüm çatışmaları durdurmaları çağrısında bulunuyoruz. Biliyorsunuz ABD ordusunun oradaki amacı IŞİD'in kalıcı olarak yenilmesidir. Bu saldırıları bu amaçtan alıkoyuyor ve IŞİD'in yenilmesi konusunda uluslararası koalisyon kazanımlarını riske atıyor” değerlendirmesinde bulundu.
Öte yandan, gün içinde Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby de konuyla ilgili "Türkiye, özellikle güneyinde meşru terör tehdidinden muzdarip olmayı sürdürüyor. Tabii ki her türlü kendilerini ve vatandaşlarını savunma hakları var" ifadesini kullanmıştı.