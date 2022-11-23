https://sputniknews.com.tr/20221123/oylama-usulsuzluguyle-sarsilan-eurovisionda-yeni-format-tum-dunyadan-izleyiciye-oy-hakki-verilecek-1063753865.html

Oylama usulsüzlüğüyle sarsılan Eurovision'da yeni format: Tüm dünyadan izleyiciye oy hakkı verilecek

Oylama usulsüzlüğüyle sarsılan Eurovision'da yeni format: Tüm dünyadan izleyiciye oy hakkı verilecek

Sık sık adil olmamakla eleştirilen ve son olarak oylama usulsüzlüğünün yaşandığı ortaya çıkan Eurovision şarkı yarışmasının organizatörleri, etkinliğin... 23.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-23T14:31+0300

2022-11-23T14:31+0300

2022-11-23T14:31+0300

yaşam

eurovision şarkı yarışması

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eurovision

usulsüzlük

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Geçtiğimiz mayıs ayında 66.'sı düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasının organizatörleri, bu yılki etkinliğe gölge düşüren oylama usulsüzlüklerinin ardından yarışma birincisinin belirlenmesinde jürinin rolünü azaltarak tüm dünyadan izleyicilere oy hakkı tanıdı.Eurovision tarihinde ilk kez böylesi bir değişikliğe giden yönetim yeni alınan kararla, yarışmayı kazanan şarkıyı müzik profesyonellerinden oluşan jürinin yanı sıra, dünyadan izleyicilerin vereceği oylarla birlikte belirleyecek. Avrupa Yayın Birliği'nin (EBU) dünkü açıklamasına göre jüriler finale seçilen ülkelere dair söz hakkına sahip olmayacak, bunun yerine hangi ülkelerin finale kaldığını izleyicilerin oyları belirleyecek. Yapılan bu değişiklikler, İtalya'nın Torino şehrinde düzenlenen ve Ukrayna'nın kazandığı 2022 Eurovision Şarkı Yarışması'nın oylarında usulsüzlük yapıldığının anlaşılmasının ardından geldi.2022 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılan Azerbaycan, Gürcistan, Romanya, Polonya, Karadağ ve San Marino'nun ikinci yarı finalde birbirleriyle puan alışverişlerinde bulunarak usulsüzlük yaptığı tespit edilmişti.Eurovision yönetiminden Sietse Bakker, yapılan değişikliklerle yarışmanın daha adil gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:Seyirci oylamasına odaklanan yeni formatın adil sonuçlar getirmeyeceği yönündeki eleştirilere ise Bakker şöyle yanıt verdi:

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eurovision şarkı yarışması, eurovision, eurovision, usulsüzlük