https://sputniknews.com.tr/20221123/orbanin-buyuk-macaristan-haritali-atkisi-komsu-ulkeleri-kizdirdi-1063755978.html
Orban'ın 'Büyük Macaristan' haritalı atkısı komşu ülkeleri kızdırdı
Orban'ın 'Büyük Macaristan' haritalı atkısı komşu ülkeleri kızdırdı
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, üzerinde eski Macar Krallığı'nın sınırlarını gösteren haritanın yer aldığı atkısı nedeniyle Romanya ve Ukrayna’nın tepkisini... 23.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-23T15:49+0300
2022-11-23T15:49+0300
2022-11-23T15:53+0300
dünya
macaristan
viktor orban
harita
ukrayna
romanya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/17/1063756068_0:0:615:346_1920x0_80_0_0_0c6905c06e2f3237e3f2d4d6d52dd731.jpg
Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın geçen zar günü başkent Budapeşte'de oynanan Macaristan-Yunanistan dostluk maçında taktığı ve üzerinde 'Büyük Macaristan’ı' gösteren tarihi bir haritanın bulunduğu atkısı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu. Macaristan Milli Takımı oyuncusuyla bir araya gelen ve boynunda söz konusu atkı olduğu görülen Orban’ın görüntüleri, sosyal medyada yayınlandıktan sonra komşu Romanya ve Ukrayna’dan tepki geldi. Romanya Dışişleri Bakanlı'ğından yapılan açıklamada ise Macaristan’ın Bükreş Büyükelçisi'ne, Orban’ın söz konusu davranışının "şiddetle kınandığının" iletildiği vurgulandı. Açıklamada, “Hangi biçimde olursa olsun, mevcut gerçeklere ve ortak taahhütlere aykırı herhangi bir revizyonist tezahür kabul edilemez” denildi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Macaristan'da revizyonist fikirlerin teşvik edilmesi, Ukrayna-Macaristan ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunmuyor. Macaristan’ın Kiev Büyükelçisi Istvan Igyar bakanlığa çağrıldı ve kendisine olayın kabul edilemez olduğu söylendi. Ukrayna'nın bu olaydan dolayı özür beklediği ve bundan sonra Macar tarafının devletimizin toprak bütünlüğüne saygısızlık sayılabilecek adımlardan kaçınmasını umduğu vurgulandı" ifadelerini kullandı. 'Büyük Macaristan' olarak nitelendirilen harita, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan 1920 Trianon Antlaşması çerçevesinde kaybedilen Macar topraklarını kapsıyor. Eski Macaristan Krallığı'nın bazı bölümleri günümüzde Romanya, Sırbistan, Ukrayna, Hırvatistan ve Slovakya sınırları içerisinde yer alıyor.
macaristan
ukrayna
romanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/17/1063756068_42:0:503:346_1920x0_80_0_0_764214345819286939003ce2f179d78d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
macaristan, viktor orban, harita, ukrayna, romanya
macaristan, viktor orban, harita, ukrayna, romanya
Orban'ın 'Büyük Macaristan' haritalı atkısı komşu ülkeleri kızdırdı
15:49 23.11.2022 (güncellendi: 15:53 23.11.2022) Abone ol
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, üzerinde eski Macar Krallığı'nın sınırlarını gösteren haritanın yer aldığı atkısı nedeniyle Romanya ve Ukrayna’nın tepkisini çekti. Romanya Dışişleri Bakanlığı Orban’ı kınarken, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ise özür beklendiğini belirtti.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın geçen zar günü başkent Budapeşte'de oynanan Macaristan-Yunanistan dostluk maçında taktığı ve üzerinde 'Büyük Macaristan’ı' gösteren tarihi bir haritanın bulunduğu atkısı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu.
Macaristan Milli Takımı oyuncusuyla bir araya gelen ve boynunda söz konusu atkı olduğu görülen Orban’ın görüntüleri, sosyal medyada yayınlandıktan sonra komşu Romanya ve Ukrayna’dan tepki geldi.
Romanya Dışişleri Bakanlı'ğından yapılan açıklamada ise Macaristan’ın Bükreş Büyükelçisi'ne, Orban’ın söz konusu davranışının "şiddetle kınandığının" iletildiği vurgulandı. Açıklamada, “Hangi biçimde olursa olsun, mevcut gerçeklere ve ortak taahhütlere aykırı herhangi bir revizyonist tezahür kabul edilemez” denildi.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Macaristan'da revizyonist fikirlerin teşvik edilmesi, Ukrayna-Macaristan ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunmuyor. Macaristan’ın Kiev Büyükelçisi Istvan Igyar bakanlığa çağrıldı ve kendisine olayın kabul edilemez olduğu söylendi. Ukrayna'nın bu olaydan dolayı özür beklediği ve bundan sonra Macar tarafının devletimizin toprak bütünlüğüne saygısızlık sayılabilecek adımlardan kaçınmasını umduğu vurgulandı" ifadelerini kullandı.
'Büyük Macaristan' olarak nitelendirilen harita, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan 1920 Trianon Antlaşması çerçevesinde kaybedilen Macar topraklarını kapsıyor. Eski Macaristan Krallığı'nın bazı bölümleri günümüzde Romanya, Sırbistan, Ukrayna, Hırvatistan ve Slovakya sınırları içerisinde yer alıyor.