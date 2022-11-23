https://sputniknews.com.tr/20221123/orbanin-buyuk-macaristan-haritali-atkisi-komsu-ulkeleri-kizdirdi-1063755978.html

Orban'ın 'Büyük Macaristan' haritalı atkısı komşu ülkeleri kızdırdı

Orban'ın 'Büyük Macaristan' haritalı atkısı komşu ülkeleri kızdırdı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, üzerinde eski Macar Krallığı'nın sınırlarını gösteren haritanın yer aldığı atkısı nedeniyle Romanya ve Ukrayna’nın tepkisini... 23.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-23T15:49+0300

2022-11-23T15:49+0300

2022-11-23T15:53+0300

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın geçen zar günü başkent Budapeşte'de oynanan Macaristan-Yunanistan dostluk maçında taktığı ve üzerinde 'Büyük Macaristan’ı' gösteren tarihi bir haritanın bulunduğu atkısı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu. Macaristan Milli Takımı oyuncusuyla bir araya gelen ve boynunda söz konusu atkı olduğu görülen Orban’ın görüntüleri, sosyal medyada yayınlandıktan sonra komşu Romanya ve Ukrayna’dan tepki geldi. Romanya Dışişleri Bakanlı'ğından yapılan açıklamada ise Macaristan’ın Bükreş Büyükelçisi'ne, Orban’ın söz konusu davranışının "şiddetle kınandığının" iletildiği vurgulandı. Açıklamada, “Hangi biçimde olursa olsun, mevcut gerçeklere ve ortak taahhütlere aykırı herhangi bir revizyonist tezahür kabul edilemez” denildi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Macaristan'da revizyonist fikirlerin teşvik edilmesi, Ukrayna-Macaristan ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunmuyor. Macaristan’ın Kiev Büyükelçisi Istvan Igyar bakanlığa çağrıldı ve kendisine olayın kabul edilemez olduğu söylendi. Ukrayna'nın bu olaydan dolayı özür beklediği ve bundan sonra Macar tarafının devletimizin toprak bütünlüğüne saygısızlık sayılabilecek adımlardan kaçınmasını umduğu vurgulandı" ifadelerini kullandı. 'Büyük Macaristan' olarak nitelendirilen harita, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan 1920 Trianon Antlaşması çerçevesinde kaybedilen Macar topraklarını kapsıyor. Eski Macaristan Krallığı'nın bazı bölümleri günümüzde Romanya, Sırbistan, Ukrayna, Hırvatistan ve Slovakya sınırları içerisinde yer alıyor.

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