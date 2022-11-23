https://sputniknews.com.tr/20221123/nasa-gunesin-eksi-surat-fotografini-paylasti-1063742684.html
NASA, Güneş'in 'suratını ekşittiği' fotoğrafı paylaştı
NASA, Güneş'in 'suratını ekşittiği' fotoğrafı paylaştı
ABD Uzay ve Havacılık Dairesi'ne (NASA) bağlı Güneş Dinamikleri Gözlemevi, Güneş'in Twitter üzerinden Güneş'in 'suratını ekşittiği' fotoğrafını yayınladı. 23.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-23T10:44+0300
2022-11-23T10:44+0300
2022-11-23T10:48+0300
yaşam
nasa
güneş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/08/1054532933_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_22fd60e393b32baf72ab0c3742733f72.jpg
Daha önce Güneş'i 'gülümserken' yakaladığı fotoğrafı paylaşan Güneş Dinamikleri Gözlemevi, bu kez de Güneş'in 'suratını ekşittiği' fotoğrafını yayınladı.Gözlemevinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Geçen ayki gülen surattan sonra, Güneş'in ruh hali… Huysuzlaşmış gibi görünüyor" ifadelerine yer verildi.NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi (Solar Dynamics Observatory-SDO), 2010 yılından beri Güneş'i gözlemleyen bir NASA misyonu olarak öne çıkıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221028/nasa-gunesin-gulusunu-yakaladigi-fotografi-paylasti-1062824464.html
güneş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/08/1054532933_65:0:713:486_1920x0_80_0_0_aedda5936ee8ebdcfca7ca5b222aa12b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
nasa, güneş
NASA, Güneş'in 'suratını ekşittiği' fotoğrafı paylaştı
10:44 23.11.2022 (güncellendi: 10:48 23.11.2022) Abone ol
ABD Uzay ve Havacılık Dairesi'ne (NASA) bağlı Güneş Dinamikleri Gözlemevi, Güneş'in Twitter üzerinden Güneş'in 'suratını ekşittiği' fotoğrafını yayınladı.
Daha önce Güneş'i 'gülümserken' yakaladığı fotoğrafı paylaşan Güneş Dinamikleri Gözlemevi, bu kez de Güneş'in 'suratını ekşittiği' fotoğrafını yayınladı.
Gözlemevinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Geçen ayki gülen surattan sonra, Güneş'in ruh hali… Huysuzlaşmış gibi görünüyor" ifadelerine yer verildi.
NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi (Solar Dynamics Observatory-SDO), 2010 yılından beri Güneş'i gözlemleyen bir NASA misyonu olarak öne çıkıyor.