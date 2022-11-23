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https://sputniknews.com.tr/20221123/nasa-gunesin-eksi-surat-fotografini-paylasti-1063742684.html
NASA, Güneş'in 'suratını ekşittiği' fotoğrafı paylaştı
NASA, Güneş'in 'suratını ekşittiği' fotoğrafı paylaştı
ABD Uzay ve Havacılık Dairesi'ne (NASA) bağlı Güneş Dinamikleri Gözlemevi, Güneş'in Twitter üzerinden Güneş'in 'suratını ekşittiği' fotoğrafını yayınladı. 23.11.2022, Sputnik Türkiye
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2022-11-23T10:48+0300
yaşam
nasa
güneş
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Daha önce Güneş'i 'gülümserken' yakaladığı fotoğrafı paylaşan Güneş Dinamikleri Gözlemevi, bu kez de Güneş'in 'suratını ekşittiği' fotoğrafını yayınladı.Gözlemevinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Geçen ayki gülen surattan sonra, Güneş'in ruh hali… Huysuzlaşmış gibi görünüyor" ifadelerine yer verildi.NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi (Solar Dynamics Observatory-SDO), 2010 yılından beri Güneş'i gözlemleyen bir NASA misyonu olarak öne çıkıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221028/nasa-gunesin-gulusunu-yakaladigi-fotografi-paylasti-1062824464.html
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nasa, güneş
nasa, güneş

NASA, Güneş'in 'suratını ekşittiği' fotoğrafı paylaştı

10:44 23.11.2022 (güncellendi: 10:48 23.11.2022)
© AAGüneş, uzay
Güneş, uzay - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2022
© AA
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ABD Uzay ve Havacılık Dairesi'ne (NASA) bağlı Güneş Dinamikleri Gözlemevi, Güneş'in Twitter üzerinden Güneş'in 'suratını ekşittiği' fotoğrafını yayınladı.
Daha önce Güneş'i 'gülümserken' yakaladığı fotoğrafı paylaşan Güneş Dinamikleri Gözlemevi, bu kez de Güneş'in 'suratını ekşittiği' fotoğrafını yayınladı.
Gözlemevinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Geçen ayki gülen surattan sonra, Güneş'in ruh hali… Huysuzlaşmış gibi görünüyor" ifadelerine yer verildi.
NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi (Solar Dynamics Observatory-SDO), 2010 yılından beri Güneş'i gözlemleyen bir NASA misyonu olarak öne çıkıyor.
NASA, güneşin 'gülüşünü' yakaladığı fotoğrafı paylaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2022
YAŞAM
NASA, Güneş'in 'gülüşünü' yakaladığı fotoğrafı paylaştı
28 Ekim, 21:09
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