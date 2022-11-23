https://sputniknews.com.tr/20221123/nasa-gunesin-eksi-surat-fotografini-paylasti-1063742684.html

NASA, Güneş'in 'suratını ekşittiği' fotoğrafı paylaştı

NASA, Güneş'in 'suratını ekşittiği' fotoğrafı paylaştı

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi'ne (NASA) bağlı Güneş Dinamikleri Gözlemevi, Güneş'in Twitter üzerinden Güneş'in 'suratını ekşittiği' fotoğrafını yayınladı. 23.11.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

nasa

güneş

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Daha önce Güneş'i 'gülümserken' yakaladığı fotoğrafı paylaşan Güneş Dinamikleri Gözlemevi, bu kez de Güneş'in 'suratını ekşittiği' fotoğrafını yayınladı.Gözlemevinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Geçen ayki gülen surattan sonra, Güneş'in ruh hali… Huysuzlaşmış gibi görünüyor" ifadelerine yer verildi.NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi (Solar Dynamics Observatory-SDO), 2010 yılından beri Güneş'i gözlemleyen bir NASA misyonu olarak öne çıkıyor.

https://sputniknews.com.tr/20221028/nasa-gunesin-gulusunu-yakaladigi-fotografi-paylasti-1062824464.html

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