https://sputniknews.com.tr/20221123/muzisyen-onur-sener-cinayetinde-iddianame-kabul-edildi-1063750623.html

Müzisyen Onur Şener cinayetinde iddianame kabul edildi

Müzisyen Onur Şener cinayetinde iddianame kabul edildi

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki eğlence mekanında çıkan tartışmada, müzisyen Onur Şener'in, kırık cam bardakla boynundan yaralanarak öldürülmesine ilişkin 5... 23.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-23T13:25+0300

2022-11-23T13:25+0300

2022-11-23T13:28+0300

türkiye

ağırlaştırılmış müebbet

iddianame

onur şener

müzisyen

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, 11 Kasım'da tamamlanan iddianame, Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.İddianameyi kabul eden mahkeme, üç sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşma için 25 Ocak gününü belirledi.Ne olmuştu?Ankara Cumhuriyet Savcısı Şahin Kaplan'ın hazırladığı iddianameye göre, sanıklar İlker K, Ali G, Semih S, Jale E. ve Gözde G, olayın yaşandığı 2 Ekim'de Çayyolu Mutlukent Mahallesi'ndeki eğlence mekanına gitti.Müzik programı saat 01.00'de biten maktul Onur Şener, bir arkadaşının doğum günü nedeniyle yeniden sahneye gelerek orkestra ekibi olmadan şarkı söylemeye devam etti.Bu sırada İlker K, sahneye gelerek istek parçası nedeniyle Şener ile tartışmaya başladı. Eğlence merkezindeki diğer müşteriler, ikili arasında kavga çıkmasına engel oldu.Bunun üzerine İlker K. ve diğer şüpheliler bardaklarıyla dışarı çıktı. Bir süre sonra iş yerinden ayrılan maktul Şener ve sanıkların ikinci kez tartışmaları kavgaya dönüştü.Sanıklardan İlker K'nin elindeki bardakla Şener'in kafasına vurduktan sonra rastgele savurmaya devam ettiği, tanık ve diğer sanıkların beyanlarına yansıdı.Adli Tıp Kurumu, Şener'in boyun bölgesindeki delici ve kesici alet yarası nedeniyle öldüğü raporunu verdi.Ayrıca Şener'in ölümüne neden olan cam kırığı üzerinde sanıklardan bazılarının doku izleri tespit edildi.Suçlama ‘canavarca hisle insan öldürmek’İddianamede, birlikte hareket ettikleri ve acıma hissi duymadan bardak kırığıyla eylemi gerçekleştirdikleri belirtilen tutuklu sanıklar İlker K, Ali G, Semih S. ile tutuksuz sanıklar Jale E. ve Gözde G. ‘canavarca hisle kasten öldürmek’ ile suçlandı.Sanıkların, ‘ağırlaştırılmış müebbet hapis’ cezasına çarptırılmaları talep edildi.

https://sputniknews.com.tr/20221115/onur-sener-cinayetinde-serbest-birakilan-2-kadina-da-agirlastirilmis-muebbet-talebi-hepsi-saldirdi-1063454556.html

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