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https://sputniknews.com.tr/20221123/medvedev-yuksek-hassasiyetli-rus-fuzeleri-herkese-yeter-1063768279.html
Medvedev: Yüksek hassasiyetli Rus füzeleri ‘herkese yeter’
Medvedev: Yüksek hassasiyetli Rus füzeleri ‘herkese yeter’
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Rusya'nın yüksek hassasiyetli füze üretiminin arttığını belirtti. 23.11.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
dmitriy medvedev
rusya
füze
açıklama
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, devlet bilimsel araştırma ve üretim kuruluşu ‘Region’u ziyareti sırasında Rusya'nın yüksek hassasiyetli füze üretiminin artarak devam ettiğini söyledi.“Düşmanlar, kullandığımız mühimatı ve stoklarımızı dikkatli bir şekilde ‘hesaplamaya’ devam ediyor. İmkanlarımızın tükeneceğini boşuna umut ediyorlar. Devam edecek. Herkese yetecek kadar var!” ifadelerini kullandı.Mayıs 2022'de Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Rus askeri-sanayi kompleksinin Savunma Bakanlığı'nın yüksek hassasiyetli füze ihtiyaçlarını tamamen karşıladığını belirtmişti.Borisov, “Karşı tarafta söylenenlere bakılırsa, Rusya'nın füzelerinin mart ayında bitmiş olması gerekiyordu. Ama nedense bitmedi. Askeri-sanayi kompleksi, ordumuza gerekli hacimlerde tüm füze çeşitlerini sağlıyor” ifadelerini kullanmıştı.
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dmitriy medvedev, rusya, füze, açıklama
dmitriy medvedev, rusya, füze, açıklama

Medvedev: Yüksek hassasiyetli Rus füzeleri ‘herkese yeter’

20:30 23.11.2022
© Sputnik / Екатерина Штукина / Multimedya arşivine gidinBirleşik Rusya Partisi Başkanı ve Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev
Birleşik Rusya Partisi Başkanı ve Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2022
© Sputnik / Екатерина Штукина
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Rusya'nın yüksek hassasiyetli füze üretiminin arttığını belirtti.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, devlet bilimsel araştırma ve üretim kuruluşu ‘Region’u ziyareti sırasında Rusya'nın yüksek hassasiyetli füze üretiminin artarak devam ettiğini söyledi.
“Düşmanlar, kullandığımız mühimatı ve stoklarımızı dikkatli bir şekilde ‘hesaplamaya’ devam ediyor. İmkanlarımızın tükeneceğini boşuna umut ediyorlar. Devam edecek. Herkese yetecek kadar var!” ifadelerini kullandı.
Mayıs 2022'de Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Rus askeri-sanayi kompleksinin Savunma Bakanlığı'nın yüksek hassasiyetli füze ihtiyaçlarını tamamen karşıladığını belirtmişti.
Borisov, “Karşı tarafta söylenenlere bakılırsa, Rusya'nın füzelerinin mart ayında bitmiş olması gerekiyordu. Ama nedense bitmedi. Askeri-sanayi kompleksi, ordumuza gerekli hacimlerde tüm füze çeşitlerini sağlıyor” ifadelerini kullanmıştı.
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