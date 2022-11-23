https://sputniknews.com.tr/20221123/medvedev-yuksek-hassasiyetli-rus-fuzeleri-herkese-yeter-1063768279.html

Medvedev: Yüksek hassasiyetli Rus füzeleri ‘herkese yeter’

Medvedev: Yüksek hassasiyetli Rus füzeleri ‘herkese yeter’

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Rusya'nın yüksek hassasiyetli füze üretiminin arttığını belirtti. 23.11.2022, Sputnik Türkiye

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dünya

dmitriy medvedev

rusya

füze

açıklama

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, devlet bilimsel araştırma ve üretim kuruluşu ‘Region’u ziyareti sırasında Rusya'nın yüksek hassasiyetli füze üretiminin artarak devam ettiğini söyledi.“Düşmanlar, kullandığımız mühimatı ve stoklarımızı dikkatli bir şekilde ‘hesaplamaya’ devam ediyor. İmkanlarımızın tükeneceğini boşuna umut ediyorlar. Devam edecek. Herkese yetecek kadar var!” ifadelerini kullandı.Mayıs 2022'de Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Rus askeri-sanayi kompleksinin Savunma Bakanlığı'nın yüksek hassasiyetli füze ihtiyaçlarını tamamen karşıladığını belirtmişti.Borisov, “Karşı tarafta söylenenlere bakılırsa, Rusya'nın füzelerinin mart ayında bitmiş olması gerekiyordu. Ama nedense bitmedi. Askeri-sanayi kompleksi, ordumuza gerekli hacimlerde tüm füze çeşitlerini sağlıyor” ifadelerini kullanmıştı.

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dmitriy medvedev, rusya, füze, açıklama