https://sputniknews.com.tr/20221123/manchester-city-pep-guardiolanin-sozlesmesini-uzatti-1063754015.html

Manchester City, Pep Guardiola'nın sözleşmesini uzattı

Manchester City, Pep Guardiola'nın sözleşmesini uzattı

Premier Lig ekibi Manchester City, 2016 yılından bu yana takımın başında olan Pep Guardiola'nın sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. 23.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-23T14:37+0300

2022-11-23T14:37+0300

2022-11-23T14:38+0300

pep guardiola

spor

manchester city

sözleşme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/19/1044577712_0:0:1801:1014_1920x0_80_0_0_231cffdca58a66392ccf64c6cfd41b86.jpg

Manchester City'nin başına 2016 yılında geçen ve geride kalan 6 sezonda 4 kez Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Pep Guardiola, kulübüyle olan sözleşmesini uzattı. Manchester City, İspanyol çalıştırıcının sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. Guardilo'yla 374 maça çıkan Manchester City, bu karşılaşmalarda 276 galibiyet ve 43 beraberlik elde ederken 55 yenilgi aldı. City, 374 mücadelede rakip filelere 944 gol atarken, kalesinde 326 gol gördü. Guardiola, City'nin başında 2.63 puan ortalamasına ulaştı.

https://sputniknews.com.tr/20220106/guardiolanin-koronavirus-testi-pozitif-cikti-1052471481.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

pep guardiola, manchester city, sözleşme