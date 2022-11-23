Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20221123/manchester-city-pep-guardiolanin-sozlesmesini-uzatti-1063754015.html
Manchester City, Pep Guardiola'nın sözleşmesini uzattı
Manchester City, Pep Guardiola'nın sözleşmesini uzattı
Premier Lig ekibi Manchester City, 2016 yılından bu yana takımın başında olan Pep Guardiola'nın sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. 23.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-23T14:37+0300
2022-11-23T14:38+0300
pep guardiola
spor
manchester city
sözleşme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/19/1044577712_0:0:1801:1014_1920x0_80_0_0_231cffdca58a66392ccf64c6cfd41b86.jpg
Manchester City'nin başına 2016 yılında geçen ve geride kalan 6 sezonda 4 kez Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Pep Guardiola, kulübüyle olan sözleşmesini uzattı. Manchester City, İspanyol çalıştırıcının sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. Guardilo'yla 374 maça çıkan Manchester City, bu karşılaşmalarda 276 galibiyet ve 43 beraberlik elde ederken 55 yenilgi aldı. City, 374 mücadelede rakip filelere 944 gol atarken, kalesinde 326 gol gördü. Guardiola, City'nin başında 2.63 puan ortalamasına ulaştı.
https://sputniknews.com.tr/20220106/guardiolanin-koronavirus-testi-pozitif-cikti-1052471481.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/19/1044577712_23:0:1732:1282_1920x0_80_0_0_2bca07e2215fd5d707d6de37f6f4dcd5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
pep guardiola, manchester city, sözleşme
pep guardiola, manchester city, sözleşme

Manchester City, Pep Guardiola'nın sözleşmesini uzattı

14:37 23.11.2022 (güncellendi: 14:38 23.11.2022)
© REUTERS / Dave ThompsonPep Guardiola
Pep Guardiola - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2022
© REUTERS / Dave Thompson
Abone olTelegram
Premier Lig ekibi Manchester City, 2016 yılından bu yana takımın başında olan Pep Guardiola'nın sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.
Manchester City'nin başına 2016 yılında geçen ve geride kalan 6 sezonda 4 kez Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Pep Guardiola, kulübüyle olan sözleşmesini uzattı.
Manchester City, İspanyol çalıştırıcının sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. Guardilo'yla 374 maça çıkan Manchester City, bu karşılaşmalarda 276 galibiyet ve 43 beraberlik elde ederken 55 yenilgi aldı.
City, 374 mücadelede rakip filelere 944 gol atarken, kalesinde 326 gol gördü. Guardiola, City'nin başında 2.63 puan ortalamasına ulaştı.
Pep Guardiola - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
Guardiola'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
6 Ocak, 15:56
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала