https://sputniknews.com.tr/20221123/manchester-city-pep-guardiolanin-sozlesmesini-uzatti-1063754015.html
Manchester City, Pep Guardiola'nın sözleşmesini uzattı
Manchester City, Pep Guardiola'nın sözleşmesini uzattı
Premier Lig ekibi Manchester City, 2016 yılından bu yana takımın başında olan Pep Guardiola'nın sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. 23.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-23T14:37+0300
2022-11-23T14:37+0300
2022-11-23T14:38+0300
pep guardiola
spor
manchester city
sözleşme
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Manchester City'nin başına 2016 yılında geçen ve geride kalan 6 sezonda 4 kez Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Pep Guardiola, kulübüyle olan sözleşmesini uzattı. Manchester City, İspanyol çalıştırıcının sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. Guardilo'yla 374 maça çıkan Manchester City, bu karşılaşmalarda 276 galibiyet ve 43 beraberlik elde ederken 55 yenilgi aldı. City, 374 mücadelede rakip filelere 944 gol atarken, kalesinde 326 gol gördü. Guardiola, City'nin başında 2.63 puan ortalamasına ulaştı.
https://sputniknews.com.tr/20220106/guardiolanin-koronavirus-testi-pozitif-cikti-1052471481.html
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pep guardiola, manchester city, sözleşme
pep guardiola, manchester city, sözleşme
Manchester City, Pep Guardiola'nın sözleşmesini uzattı
14:37 23.11.2022 (güncellendi: 14:38 23.11.2022) Abone ol
Premier Lig ekibi Manchester City, 2016 yılından bu yana takımın başında olan Pep Guardiola'nın sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.
Manchester City'nin başına 2016 yılında geçen ve geride kalan 6 sezonda 4 kez Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Pep Guardiola, kulübüyle olan sözleşmesini uzattı.
Manchester City, İspanyol çalıştırıcının sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. Guardilo'yla 374 maça çıkan Manchester City, bu karşılaşmalarda 276 galibiyet ve 43 beraberlik elde ederken 55 yenilgi aldı.
City, 374 mücadelede rakip filelere 944 gol atarken, kalesinde 326 gol gördü. Guardiola, City'nin başında 2.63 puan ortalamasına ulaştı.