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Mali ile Rusya'dan güvenlik ve istihbarat alanında işbirliği
Mali ile Rusya'dan güvenlik ve istihbarat alanında işbirliği
Mali ile Rusya, güvenlik ve istihbarat alanında işbirliği anlaşması imzaladı. 23.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-23T00:33+0300
2022-11-23T00:33+0300
dünya
rusya
mali
istihbarat
güvenlik
açıklama
işbirliği
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Mali Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Daoud Aly Mohammedine'nin, Rusya İçişleri Bakanlığının davetiyle Moskova'ya resmi bir ziyarette bulunduğu bildirildi.Açıklamada, iki ülkenin de güvenlik alanında işbirliğini arttırma konusunda mutabık kaldığı belirtildi.Ziyarette 2 bakanın, güvenlik, istihbarat risk ve afet yönetimi, uyuşturucuyla mücadele ve personel eğitimini kapsayan bir işbirliği anlaşması imzaladığı kaydedildi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Mali Cumhurbaşkanı Assimi Goita, ağustosta Moskova'da görüşmüş ve iki lider, işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kalmıştı. Rusya tarafı, görüşmenin ardından Mali'ye askeri ekipmanın yanı sıra yakıt, tahıl ve gübre desteği sağlayacağını açıklamıştı.Rusya, kasım başında Mali'ye 60 bin ton hidrokarbon, 35 bin ton gübre ve 25 bin ton buğday göndermişti.Ekim ayında Putin, Mali Cumhurbaşkanı Goita ile yaptığı telefon görüşmesinde, terörle mücadelede Mali'ye yardım edeceklerini söylemişti.
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rusya, mali, istihbarat, güvenlik, açıklama, işbirliği
rusya, mali, istihbarat, güvenlik, açıklama, işbirliği

Mali ile Rusya'dan güvenlik ve istihbarat alanında işbirliği

00:33 23.11.2022
© AFP 2022Mali
Mali - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2022
© AFP 2022
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Mali ile Rusya, güvenlik ve istihbarat alanında işbirliği anlaşması imzaladı.
Mali Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Daoud Aly Mohammedine'nin, Rusya İçişleri Bakanlığının davetiyle Moskova'ya resmi bir ziyarette bulunduğu bildirildi.
Açıklamada, iki ülkenin de güvenlik alanında işbirliğini arttırma konusunda mutabık kaldığı belirtildi.
Ziyarette 2 bakanın, güvenlik, istihbarat risk ve afet yönetimi, uyuşturucuyla mücadele ve personel eğitimini kapsayan bir işbirliği anlaşması imzaladığı kaydedildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Mali Cumhurbaşkanı Assimi Goita, ağustosta Moskova'da görüşmüş ve iki lider, işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kalmıştı. Rusya tarafı, görüşmenin ardından Mali'ye askeri ekipmanın yanı sıra yakıt, tahıl ve gübre desteği sağlayacağını açıklamıştı.
Rusya, kasım başında Mali'ye 60 bin ton hidrokarbon, 35 bin ton gübre ve 25 bin ton buğday göndermişti.
Ekim ayında Putin, Mali Cumhurbaşkanı Goita ile yaptığı telefon görüşmesinde, terörle mücadelede Mali'ye yardım edeceklerini söylemişti.
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