https://sputniknews.com.tr/20221123/lukasenko-nato-rusyayi-dizginleme-bahanesiyle-potansiyel-catisma-sahasini-ele-geciriyor-1063766750.html

Lukaşenko: NATO, Rusya'yı dizginleme bahanesiyle potansiyel çatışma sahasını ele geçiriyor

Lukaşenko: NATO, Rusya'yı dizginleme bahanesiyle potansiyel çatışma sahasını ele geçiriyor

NATO'nun Rusya ve müttefiklerini dizginleme bahanesiyle doğu kanadındaki askeri varlığını artırdığına dikkat çeken Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko... 23.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-23T20:07+0300

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2022-11-23T20:07+0300

dünya

aleksandr lukaşenko

belarus

kgaö

kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)

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Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Zirvesi'nde konuşan Lukaşenko, NATO'yu doğu kanadında yürüttüğü askeri faaliyetler nedeniyle eleştirdi.Belarus lideri, "Rusya ve müttefiklerinin sözde saldırgan tutumunu dizginleme bahanesiyle, ABD ve diğer NATO ülkelerinin KGAÖ'nün batı sınırlarındaki, yani bizim sınırlarımızdaki askeri varlığı planlı bir şekilde artırılıyor. Batı NATO'nun doğu kanadına asker, silah ve askeri teçhizat sevk etmeye devam ediyor. NATO'nun harekat ve muharebe eğitimi faaliyetlerinin yoğunluğu artıyor. Bu, potansiyel çatışma sahasının ele geçirilmesi değil de nedir?" ifadelerini kullandı.NATO'nun öngörülebilir gelecekte Rusya ve Belarus karşıtı faaliyet vektörlerini artırdığını ve bu iki ülkeyle tüm temaslarını kendi inisiyatifiyle kestiğini anımsatan Lukaşenko, bu nedenle Rusya-Belarus Birlik Devleti'nin aldığı ortak bölgesel güç konuşlandırma kararının mevcut tehditlere verilen en doğal tepki olduğunu vurguladı. Tek kutuplu dünya düzeni sisteminin geri döndürülemez bir şekilde geçmişte kaldığının altını çizen Lukaşenko, "Bu süreç, uluslararası ilişkiler sisteminde derinliği ve kapsamı bakımından sınırsız, dünyanın her yerinde pek çok sinir ucu bulunan bir krizi kışkırtıyor. Maalesef bu sinir uçlarının bir kısmı, KGAÖ'nün sorumluluk alanı da dahil olmak üzere Avrupa ve Avrasya coğrafyasında bulunuyor" dedi.

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aleksandr lukaşenko, belarus, kgaö, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)