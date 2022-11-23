https://sputniknews.com.tr/20221123/kuba-lideri-diaz-canel-erdoganin-daveti-uzerine-turkiyeye-gelecek-1063736300.html

Küba lideri Diaz-Canel, Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geliyor

Küba lideri Diaz-Canel, Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geliyor

Küba Cumhuriyeti Devlet Başkanı Başkanı Miguel Diaz-Canel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. 23.11.2022, Sputnik Türkiye

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dünya

miguel diaz-canel

recep tayyip erdoğan

küba

türkiye

ziyaret

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İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre 23 Kasım Çarşamba günü Ankara’da yapılacak resmi görüşmelerde, 'Türkiye-Küba ilişkileri gözden geçirilecek ve işbirliğinin geliştirilmesi maksadıyla atılacak müşterek adımlar' ele alınacak. Türkiye ile Küba arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 70. yıl dönümüne denk gelecek ziyaret kapsamında, ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca, Latin Amerika ve Karayipler başta olmak üzere bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir.

küba

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Sputnik Türkiye

miguel diaz-canel, recep tayyip erdoğan, küba, türkiye, ziyaret