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https://sputniknews.com.tr/20221123/kuba-lideri-diaz-canel-erdoganin-daveti-uzerine-turkiyeye-gelecek-1063736300.html
Küba lideri Diaz-Canel, Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geliyor
Küba lideri Diaz-Canel, Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geliyor
Küba Cumhuriyeti Devlet Başkanı Başkanı Miguel Diaz-Canel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. 23.11.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
miguel diaz-canel
recep tayyip erdoğan
küba
türkiye
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İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre 23 Kasım Çarşamba günü Ankara’da yapılacak resmi görüşmelerde, 'Türkiye-Küba ilişkileri gözden geçirilecek ve işbirliğinin geliştirilmesi maksadıyla atılacak müşterek adımlar' ele alınacak. Türkiye ile Küba arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 70. yıl dönümüne denk gelecek ziyaret kapsamında, ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca, Latin Amerika ve Karayipler başta olmak üzere bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir.
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miguel diaz-canel, recep tayyip erdoğan, küba, türkiye, ziyaret
miguel diaz-canel, recep tayyip erdoğan, küba, türkiye, ziyaret

Küba lideri Diaz-Canel, Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geliyor

01:17 23.11.2022
© AP PhotoMiguel Diaz-Canel Bermudez
Miguel Diaz-Canel Bermudez - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2022
© AP Photo
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Küba Cumhuriyeti Devlet Başkanı Başkanı Miguel Diaz-Canel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre 23 Kasım Çarşamba günü Ankara’da yapılacak resmi görüşmelerde, 'Türkiye-Küba ilişkileri gözden geçirilecek ve işbirliğinin geliştirilmesi maksadıyla atılacak müşterek adımlar' ele alınacak.
Türkiye ile Küba arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 70. yıl dönümüne denk gelecek ziyaret kapsamında, ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca, Latin Amerika ve Karayipler başta olmak üzere bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir.
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