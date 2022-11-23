https://sputniknews.com.tr/20221123/kgaoden-rus-heyetinin-agit-disisleri-bakanlar-konseyine-katiliminin-engellenmesine-tepki-1063771309.html
KGAÖ’den Rus heyetinin AGİT Dışişleri Bakanlar Konseyi'ne katılımının engellenmesine tepki
KGAÖ’den Rus heyetinin AGİT Dışişleri Bakanlar Konseyi'ne katılımının engellenmesine tepki
KGAÖ Genel Sekreteri Zas, KGAÖ ülkeleri dışişleri bakanlarının Rus heyetinin AGİT Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılmasına izin verilmemesi... 23.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-23T21:56+0300
2022-11-23T21:56+0300
2022-11-23T21:56+0300
dünya
kgaö
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
agit
açıklama
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Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Genel Sekreteri Stanislav Zas gazetecilere demecinde, KGAÖ ülkeleri dışişleri bakanlarının Rusya delegasyonunun 1-2 Aralık'ta Lodz'da düzenlenecek Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılmasına izin vermeme kararına katılmadıklarını ifade eden ortak bildiriyi kabul ettiklerini söyledi.Zas, “Bugün, ülkelerimizin dışişleri bakanlarının AGİT'in eylemlerine ilişkin ortak bildirisi kabul edildi... Bildiride, dışişleri bakanlarımızın AGİT Dönem Başkanı Polonya'nın Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı heyetinin AGİT Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 29. oturumuna katılımını engelleyen kararına toplu olarak katılmadıkları ifade edildi” dedi.Zas, Polonya’nın girişimiyle alınan kararın AGİT'e zarar verdiğini belirterek, KGAÖ'nün de uzun yıllara dayanan geleneğe aykırı olarak davet edilmediğine dikkat çekti.
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MIA „Rosiya Segodnya“
kgaö, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), agit, açıklama
kgaö, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), agit, açıklama
KGAÖ’den Rus heyetinin AGİT Dışişleri Bakanlar Konseyi'ne katılımının engellenmesine tepki
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KGAÖ Genel Sekreteri Zas, KGAÖ ülkeleri dışişleri bakanlarının Rus heyetinin AGİT Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılmasına izin verilmemesi kararına katılmadıklarına ilikşin ortak bildiriyi kabul ettiklerini belirtti.
Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Genel Sekreteri Stanislav Zas gazetecilere demecinde, KGAÖ ülkeleri dışişleri bakanlarının Rusya delegasyonunun 1-2 Aralık'ta Lodz'da düzenlenecek Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılmasına izin vermeme kararına katılmadıklarını ifade eden ortak bildiriyi kabul ettiklerini söyledi.
Zas, “Bugün, ülkelerimizin dışişleri bakanlarının AGİT'in eylemlerine ilişkin ortak bildirisi kabul edildi... Bildiride, dışişleri bakanlarımızın AGİT Dönem Başkanı Polonya'nın Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı heyetinin AGİT Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 29. oturumuna katılımını engelleyen kararına toplu olarak katılmadıkları ifade edildi” dedi.
Zas, Polonya’nın girişimiyle alınan kararın AGİT'e zarar verdiğini belirterek, KGAÖ'nün de uzun yıllara dayanan geleneğe aykırı olarak davet edilmediğine dikkat çekti.