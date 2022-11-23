https://sputniknews.com.tr/20221123/kgao-ermenistana-yardim-taslaginda-anlasti-1063762739.html

KGAÖ, Ermenistan’a yardım taslağında anlaştı

KGAÖ, Ermenistan’a yardım taslağında anlaştı

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Genel Sekreteri Stanislav Zas, üye ülkelerin, Ermenistan’a yardım sağlamaya yönelik ortak tedbirlere ilişkin karar... 23.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-23T18:26+0300

2022-11-23T18:26+0300

2022-11-23T18:26+0300

dünya

kgaö

kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)

ermenistan

yardım

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KGAÖ ülkelerinin dışişleri bakanları, savunma bakanları ve güvenlik konseyi sekreterlerinin ortak toplantısında konuşan Zas, “Genel olarak, Kolektif Güvenlik Konseyi’nin, KGAÖ izleme misyonunun raporları ve önerileri temelinde hazırladığı, Ermenistan Cumhuriyeti’ne yardımın sağlanmasına ilişkin ortak tedbirlerle ilgili karar taslağı kabul edildi” ifadesini kullandı.Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki gerilimin devam ettiğini ve neredeyse her gün çatışmaların yaşandığını dile getiren KGAÖ Genel Sekreteri, Ermenistan’a yönelik tehditlerle ilgili konuların Kolektif Güvenlik Konseyi’nin mayıs, eylül ve ekim aylarındaki olağanüstü toplantılarında da ele alındığını anımsattı.

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kgaö, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), ermenistan, yardım