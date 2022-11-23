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https://sputniknews.com.tr/20221123/kgao-ermenistana-yardim-taslaginda-anlasti-1063762739.html
KGAÖ, Ermenistan’a yardım taslağında anlaştı
KGAÖ, Ermenistan’a yardım taslağında anlaştı
Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Genel Sekreteri Stanislav Zas, üye ülkelerin, Ermenistan’a yardım sağlamaya yönelik ortak tedbirlere ilişkin karar... 23.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-23T18:26+0300
2022-11-23T18:26+0300
dünya
kgaö
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
ermenistan
yardım
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KGAÖ ülkelerinin dışişleri bakanları, savunma bakanları ve güvenlik konseyi sekreterlerinin ortak toplantısında konuşan Zas, “Genel olarak, Kolektif Güvenlik Konseyi’nin, KGAÖ izleme misyonunun raporları ve önerileri temelinde hazırladığı, Ermenistan Cumhuriyeti’ne yardımın sağlanmasına ilişkin ortak tedbirlerle ilgili karar taslağı kabul edildi” ifadesini kullandı.Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki gerilimin devam ettiğini ve neredeyse her gün çatışmaların yaşandığını dile getiren KGAÖ Genel Sekreteri, Ermenistan’a yönelik tehditlerle ilgili konuların Kolektif Güvenlik Konseyi’nin mayıs, eylül ve ekim aylarındaki olağanüstü toplantılarında da ele alındığını anımsattı.
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kgaö, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), ermenistan, yardım
kgaö, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), ermenistan, yardım

KGAÖ, Ermenistan’a yardım taslağında anlaştı

18:26 23.11.2022
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinKolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) liderleri
Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) liderleri - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2022
© Sputnik / POOL
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Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Genel Sekreteri Stanislav Zas, üye ülkelerin, Ermenistan’a yardım sağlamaya yönelik ortak tedbirlere ilişkin karar taslağı üzerinde genel anlaşmaya vardığını belirtti.
KGAÖ ülkelerinin dışişleri bakanları, savunma bakanları ve güvenlik konseyi sekreterlerinin ortak toplantısında konuşan Zas, “Genel olarak, Kolektif Güvenlik Konseyi’nin, KGAÖ izleme misyonunun raporları ve önerileri temelinde hazırladığı, Ermenistan Cumhuriyeti’ne yardımın sağlanmasına ilişkin ortak tedbirlerle ilgili karar taslağı kabul edildi” ifadesini kullandı.
Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki gerilimin devam ettiğini ve neredeyse her gün çatışmaların yaşandığını dile getiren KGAÖ Genel Sekreteri, Ermenistan’a yönelik tehditlerle ilgili konuların Kolektif Güvenlik Konseyi’nin mayıs, eylül ve ekim aylarındaki olağanüstü toplantılarında da ele alındığını anımsattı.
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