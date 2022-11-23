https://sputniknews.com.tr/20221123/kandilli-rasathanesi-depremin-buyuklugu-60-tsunami-uyarisi-kaldirildi-1063746420.html

Kandilli Rasathanesi: Depremin büyüklüğü 6.0, tsunami uyarısı kaldırıldı

Kandilli Rasathanesi: Depremin büyüklüğü 6.0, tsunami uyarısı kaldırıldı

Kandilli Rasathanesi Deprem Gözlemevi, Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem hakkında raporunu yayınladı. Raporda depremin aletsel büyüklüğünün 6.0... 23.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-23T12:41+0300

2022-11-23T12:41+0300

2022-11-23T12:42+0300

yaşam

düzce

deprem

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)

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Kandilli Rasathanesi, Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem hakkında yazılı bir açıklama yaptı.Rasathaneden yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:"23 Kasım 2022 Tarihinde Sarıdere-Gölyaka-Düzce (40.8175 K 30.9868 D) merkez üssünde yerel saat ile 04:08’de aletsel büyüklüğü Ml=6.0 (Mw=6.0) olan şiddetli bir deprem meydana gelmiştir. Depremin odak derinliği yaklaşık 10.6 km civarında olup sığ odaklı bir depremdir. Deprem Düzce ili ve ilçeleri ili başta olmak üzere Marmara, Batı Karadeniz, Ege ve İç Anadolu Bölgelerinde hissedilmiştir.23 Kasım 2022 tarihinde Sarıdere-Gölyaka-Düzce (40.8175 K 30.9868 D) merkez üssünde yerel saat ile 04:08’de aletsel büyüklüğü Ml=6.0 (Mws=6.0) olan depremi takiben 6. dakikada tsunami uyarı mesajlarımız ülkemizde AFAD'a, bölgemizde de sistemimize üye olan ülkelerin ilgili merkezlerine iletilmiştir. Uyarı mesajı eki olarak gönderilmiş olan haritalar ekte sunulmuştur. TSI 06:46 itibarı ile tsunami uyarısının iptal edildiğine dair son mesaj yayınlanmıştır.Tsunami uyarısı kaldırıldıDüzce ili ve ilçelerinin tamamı 1996 yılında T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Deprem Bölgeleri Haritasında I. Derece Deprem Bölgesi içerisinde yer almaktadır. 1996 yılında yürürlüğe giren Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası, AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yenilenmiş, 18 Mart 2018 tarih ve 30364 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Yeni harita “Türkiye Deprem Tehlike Haritası” tanımı ile 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yeni haritada, bir önceki haritadan farklı olarak deprem bölgeleri yerine en büyük yer ivmesi değerleri (PGA) gösterilmiştir. Türkiye Deprem Tehlike Haritasında Düzce ili PGA 475(yıl) maksimum ivme değeri 0.3-0.7g arasında değişmektedir. Bu ise bölgenin deprem tehlikesinin göreceli olarak çok yüksek olduğunu göstermektedir.

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düzce, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)