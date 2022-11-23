İtalya merkezli turizm fuarından Karahantepe'ye özel ödül

© AA Kazılar sırasında çapı 23 metreyi bulan bir binanın açığa çıkarıldığını ve bunun büyük bir kısmının ana kayaya oyulmuş durumda olduğu, yüzeyden 5.5 metre derinliğe ulaştığı, bunun çok büyük bir mühendisliğin sonucu inşa edildiği belirlendi.