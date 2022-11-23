İtalya merkezli turizm fuarından Karahantepe'ye özel ödül

© AAİtalya merkezli 'Akdeniz Arkeoloji Turizmi Fuarı'nın (Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico-BMTA) Direktörü Ugo Picarelli, dün Kültür ve Tanıtma Müşaviri Rıza Haluk Söner'i ziyaret etti.
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© AA
İtalya merkezli 'Akdeniz Arkeoloji Turizmi Fuarı'nın (Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico-BMTA) Direktörü Ugo Picarelli, dün Kültür ve Tanıtma Müşaviri Rıza Haluk Söner'i ziyaret etti.
© AAPicarelli'nin ziyaret sırasında Söner'e, BMTA sosyal medya hesaplarında 'Uluslararası Arkeolojik Keşif' kapsamında bu yılki oylama sonucu özel ödüle layık görülen Türkiye'den Karahantepe antik kentinin ödülünü takdim ettiği bildirildi.
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© AA
Picarelli'nin ziyaret sırasında Söner'e, BMTA sosyal medya hesaplarında 'Uluslararası Arkeolojik Keşif' kapsamında bu yılki oylama sonucu özel ödüle layık görülen Türkiye'den Karahantepe antik kentinin ödülünü takdim ettiği bildirildi.
© AAAçıklamada, oylarıyla tarihi 11 bin yıl öncesine dayanan Karahantepe'yi özel ödüle layık görenlere teşekkür edildi.
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© AA
Açıklamada, oylarıyla tarihi 11 bin yıl öncesine dayanan Karahantepe'yi özel ödüle layık görenlere teşekkür edildi.
© AAŞanlıurfa'da Neolitik Çağ'a ait emsalsiz kültür hazinelerinin bulunduğu Karahantepe'deki eserler, o dönemde yaşamış insanların sanatsal becerilerinin ne kadar geliştiği konusunda fikir veriyor.
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© AA
Şanlıurfa'da Neolitik Çağ'a ait emsalsiz kültür hazinelerinin bulunduğu Karahantepe'deki eserler, o dönemde yaşamış insanların sanatsal becerilerinin ne kadar geliştiği konusunda fikir veriyor.
© AAKazılar sırasında çapı 23 metreyi bulan bir binanın açığa çıkarıldığını ve bunun büyük bir kısmının ana kayaya oyulmuş durumda olduğu, yüzeyden 5.5 metre derinliğe ulaştığı, bunun çok büyük bir mühendisliğin sonucu inşa edildiği belirlendi.
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© AA
Kazılar sırasında çapı 23 metreyi bulan bir binanın açığa çıkarıldığını ve bunun büyük bir kısmının ana kayaya oyulmuş durumda olduğu, yüzeyden 5.5 metre derinliğe ulaştığı, bunun çok büyük bir mühendisliğin sonucu inşa edildiği belirlendi.