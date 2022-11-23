Türkiye
SON DAKİKA | Erdoğan'dan Esad ile görüşme açıklaması: 'Olabilir, siyasette küslük ve dargınlık olmaz'
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20221123/italya-merkezli-turizm-fuarindan-karahantepeye-ozel-odul-1063748962.html
İtalya merkezli turizm fuarından Karahantepe'ye özel ödül
İtalya merkezli turizm fuarından Karahantepe'ye özel ödül
Avrupa'nın arkeoloji turizmi alanında önde gelen etkinliklerinden olan 'Akdeniz Arkeoloji Turizmi Fuarı' (Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico)... 23.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-23T13:06+0300
2022-11-23T13:09+0300
multimedya
karahantepe
ödül
italya
turizm
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/17/1063747811_0:0:1120:630_1920x0_80_0_0_017bc60fd494fe7c22cb12713488e690.jpg
italya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/17/1063747811_0:0:840:630_1920x0_80_0_0_d276d0e4edb8330348335aa657ba6d2e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
karahantepe, фото, ödül, italya, turizm
karahantepe, фото, ödül, italya, turizm

İtalya merkezli turizm fuarından Karahantepe'ye özel ödül

13:06 23.11.2022 (güncellendi: 13:09 23.11.2022)
Abone olTelegram
Avrupa'nın arkeoloji turizmi alanında önde gelen etkinliklerinden olan 'Akdeniz Arkeoloji Turizmi Fuarı' (Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico) Türkiye'den Karahantepe'yi 'Uluslararası Arkeolojik Keşif 2022' kapsamında özel ödüle layık gördü.
© AAİtalya merkezli 'Akdeniz Arkeoloji Turizmi Fuarı'nın (Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico-BMTA) Direktörü Ugo Picarelli, dün Kültür ve Tanıtma Müşaviri Rıza Haluk Söner'i ziyaret etti.
Türkiye'de Karahantepe'ye özel ödül - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
İtalya merkezli 'Akdeniz Arkeoloji Turizmi Fuarı'nın (Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico-BMTA) Direktörü Ugo Picarelli, dün Kültür ve Tanıtma Müşaviri Rıza Haluk Söner'i ziyaret etti.
© AAPicarelli'nin ziyaret sırasında Söner'e, BMTA sosyal medya hesaplarında 'Uluslararası Arkeolojik Keşif' kapsamında bu yılki oylama sonucu özel ödüle layık görülen Türkiye'den Karahantepe antik kentinin ödülünü takdim ettiği bildirildi.
Türkiye'de Karahantepe'ye özel ödül - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Picarelli'nin ziyaret sırasında Söner'e, BMTA sosyal medya hesaplarında 'Uluslararası Arkeolojik Keşif' kapsamında bu yılki oylama sonucu özel ödüle layık görülen Türkiye'den Karahantepe antik kentinin ödülünü takdim ettiği bildirildi.
© AAAçıklamada, oylarıyla tarihi 11 bin yıl öncesine dayanan Karahantepe'yi özel ödüle layık görenlere teşekkür edildi.
Türkiye'de Karahantepe'ye özel ödül - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Açıklamada, oylarıyla tarihi 11 bin yıl öncesine dayanan Karahantepe'yi özel ödüle layık görenlere teşekkür edildi.
© AAŞanlıurfa'da Neolitik Çağ'a ait emsalsiz kültür hazinelerinin bulunduğu Karahantepe'deki eserler, o dönemde yaşamış insanların sanatsal becerilerinin ne kadar geliştiği konusunda fikir veriyor.
Türkiye'de Karahantepe'ye özel ödül - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Şanlıurfa'da Neolitik Çağ'a ait emsalsiz kültür hazinelerinin bulunduğu Karahantepe'deki eserler, o dönemde yaşamış insanların sanatsal becerilerinin ne kadar geliştiği konusunda fikir veriyor.
© AAKazılar sırasında çapı 23 metreyi bulan bir binanın açığa çıkarıldığını ve bunun büyük bir kısmının ana kayaya oyulmuş durumda olduğu, yüzeyden 5.5 metre derinliğe ulaştığı, bunun çok büyük bir mühendisliğin sonucu inşa edildiği belirlendi.
Türkiye'de Karahantepe'ye özel ödül - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Kazılar sırasında çapı 23 metreyi bulan bir binanın açığa çıkarıldığını ve bunun büyük bir kısmının ana kayaya oyulmuş durumda olduğu, yüzeyden 5.5 metre derinliğe ulaştığı, bunun çok büyük bir mühendisliğin sonucu inşa edildiği belirlendi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала