https://sputniknews.com.tr/20221123/istanbulda-es-zamanli-kacak-gocmen-operasyonu-1063737127.html
İstanbul'da eş zamanlı kaçak göçmen operasyonu
İstanbul'da eş zamanlı kaçak göçmen operasyonu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Bahçelievler ve Bağcılar’da önceden belirlenen 10 adrese yasadışı göçmenlere yönelik eş zamanlı operasyon... 23.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-23T01:44+0300
2022-11-23T01:44+0300
2022-11-23T01:44+0300
türkiye
istanbul
istanbul emniyet müdürlüğü
göçmen
yasadışı göçmenler
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince farklı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda kaçak göçmen yakalandı.Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin insan kaçakçılarına yönelik çalışmaları sonucunda, yurt dışına çıkarılmak üzere ''şok evi'' denilen yerlerde bekletilen kaçak göçmenlerin bulunduğu adresler tespit edildi.Ekipler, Bahçelievler ile Bağcılar'daki 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polislerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda kaçak göçmen gözaltına alındı.Evlerde yapılan aramalar sırasında bazı kaçak göçmenlerin saklanmaya çalıştığı görüldü.Kaçak göçmenlerin, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine gönderileceği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20221113/turkiye-genelinde-son-bir-haftada-2-bin-642-yasadisi-gocmen-sinir-disi-edildi-1063372165.html
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istanbul, istanbul emniyet müdürlüğü, göçmen, yasadışı göçmenler
istanbul, istanbul emniyet müdürlüğü, göçmen, yasadışı göçmenler
İstanbul'da eş zamanlı kaçak göçmen operasyonu
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Bahçelievler ve Bağcılar’da önceden belirlenen 10 adrese yasadışı göçmenlere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda çok sayıda düzensiz göçmen polis ekipleri tarafından yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince farklı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda kaçak göçmen yakalandı.
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin insan kaçakçılarına yönelik çalışmaları sonucunda, yurt dışına çıkarılmak üzere ''şok evi'' denilen yerlerde bekletilen kaçak göçmenlerin bulunduğu adresler tespit edildi.
Ekipler, Bahçelievler ile Bağcılar'daki 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polislerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda kaçak göçmen gözaltına alındı.
Evlerde yapılan aramalar sırasında bazı kaçak göçmenlerin saklanmaya çalıştığı görüldü.
Kaçak göçmenlerin, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine gönderileceği belirtildi.