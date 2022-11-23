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İstanbul'da eş zamanlı kaçak göçmen operasyonu
İstanbul'da eş zamanlı kaçak göçmen operasyonu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Bahçelievler ve Bağcılar’da önceden belirlenen 10 adrese yasadışı göçmenlere yönelik eş zamanlı operasyon... 23.11.2022, Sputnik Türkiye
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2022-11-23T01:44+0300
türkiye
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istanbul emniyet müdürlüğü
göçmen
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince farklı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda kaçak göçmen yakalandı.Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin insan kaçakçılarına yönelik çalışmaları sonucunda, yurt dışına çıkarılmak üzere ''şok evi'' denilen yerlerde bekletilen kaçak göçmenlerin bulunduğu adresler tespit edildi.Ekipler, Bahçelievler ile Bağcılar'daki 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polislerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda kaçak göçmen gözaltına alındı.Evlerde yapılan aramalar sırasında bazı kaçak göçmenlerin saklanmaya çalıştığı görüldü.Kaçak göçmenlerin, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine gönderileceği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20221113/turkiye-genelinde-son-bir-haftada-2-bin-642-yasadisi-gocmen-sinir-disi-edildi-1063372165.html
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istanbul, istanbul emniyet müdürlüğü, göçmen, yasadışı göçmenler
istanbul, istanbul emniyet müdürlüğü, göçmen, yasadışı göçmenler

İstanbul'da eş zamanlı kaçak göçmen operasyonu

01:44 23.11.2022
© İHA / FURKAN TAN - VEYSEL ENSAR GÖKÇEGÖZOG- İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince farklı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda kaçak göçmen yakalandı.
 İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince farklı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda kaçak göçmen yakalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2022
© İHA / FURKAN TAN - VEYSEL ENSAR GÖKÇEGÖZOG-
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Bahçelievler ve Bağcılar’da önceden belirlenen 10 adrese yasadışı göçmenlere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda çok sayıda düzensiz göçmen polis ekipleri tarafından yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince farklı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda kaçak göçmen yakalandı.
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin insan kaçakçılarına yönelik çalışmaları sonucunda, yurt dışına çıkarılmak üzere ''şok evi'' denilen yerlerde bekletilen kaçak göçmenlerin bulunduğu adresler tespit edildi.
Ekipler, Bahçelievler ile Bağcılar'daki 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polislerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda kaçak göçmen gözaltına alındı.
© İHA / FURKAN TAN - VEYSEL ENSAR GÖKÇEGÖZOG- İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince farklı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda kaçak göçmen yakalandı.
 İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince farklı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda kaçak göçmen yakalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2022
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince farklı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda kaçak göçmen yakalandı.
© İHA / FURKAN TAN - VEYSEL ENSAR GÖKÇEGÖZOG-
Evlerde yapılan aramalar sırasında bazı kaçak göçmenlerin saklanmaya çalıştığı görüldü.
Kaçak göçmenlerin, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine gönderileceği belirtildi.
Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezinden İstanbul'a gönderildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2022
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Türkiye genelinde son bir haftada 2 bin 642 yasadışı göçmen sınır dışı edildi
13 Kasım, 04:33
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