https://sputniknews.com.tr/20221123/istanbulda-es-zamanli-kacak-gocmen-operasyonu-1063737127.html

İstanbul'da eş zamanlı kaçak göçmen operasyonu

İstanbul'da eş zamanlı kaçak göçmen operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Bahçelievler ve Bağcılar’da önceden belirlenen 10 adrese yasadışı göçmenlere yönelik eş zamanlı operasyon... 23.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-23T01:44+0300

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türkiye

istanbul

istanbul emniyet müdürlüğü

göçmen

yasadışı göçmenler

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince farklı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda kaçak göçmen yakalandı.Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin insan kaçakçılarına yönelik çalışmaları sonucunda, yurt dışına çıkarılmak üzere ''şok evi'' denilen yerlerde bekletilen kaçak göçmenlerin bulunduğu adresler tespit edildi.Ekipler, Bahçelievler ile Bağcılar'daki 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polislerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda kaçak göçmen gözaltına alındı.Evlerde yapılan aramalar sırasında bazı kaçak göçmenlerin saklanmaya çalıştığı görüldü.Kaçak göçmenlerin, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine gönderileceği belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20221113/turkiye-genelinde-son-bir-haftada-2-bin-642-yasadisi-gocmen-sinir-disi-edildi-1063372165.html

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istanbul, istanbul emniyet müdürlüğü, göçmen, yasadışı göçmenler