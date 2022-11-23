https://sputniknews.com.tr/20221123/istanbulda-deprem-sirasinda-balkondan-atlayan-nijeryali-yaralandi-daha-once-hic-deprem-gormedim-1063745766.html

İstanbul'da deprem sırasında balkondan atlayan Nijeryalı yaralandı: 'Daha önce hiç deprem görmedim'

İstanbul'da deprem sırasında balkondan atlayan Nijeryalı yaralandı: 'Daha önce hiç deprem görmedim'

Düzce depreminde İstanbul'da paniğe kapılarak balkondan atlayan Nijeryalı yaralandı. 23.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-23T12:24+0300

2022-11-23T12:24+0300

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istanbul

bacak

düzce

deprem

türkiye

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İstanbul'daki yaralının Beylikdüzü'nde birinci kattaki evin balkonundan atlayan Nijeryalı Delight Nweke olduğu öğrenildi. Sağ bacağı kırılan Nweke hastaneye kaldırıldı. 31 yaşındaki Nweke, "Evde uyuyordum, deprem sırasında uyandım. Türkiye'ye Ocak ayında ticaret için geldim. Çok korktum, ev sallanıyordu. Daha önce hiç deprem görmedim. Balkona doğru koştum. Balkondan aşağı atlarken dengemi kaybettim. Bacağım kırıldı, sonra ambulansı aradılar. Ambulans beni hastaneye getirdi. Hala panik içindeyim" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221123/deprem-uzmani-prof-dr-tuysuz-bu-deprem-istanbulda-olsaydi-ciddi-hasar-ve-can-kaybi-yasardik-1063743648.html

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