https://sputniknews.com.tr/20221123/istanbulda-deprem-sirasinda-balkondan-atlayan-nijeryali-yaralandi-daha-once-hic-deprem-gormedim-1063745766.html
İstanbul'da deprem sırasında balkondan atlayan Nijeryalı yaralandı: 'Daha önce hiç deprem görmedim'
İstanbul'da deprem sırasında balkondan atlayan Nijeryalı yaralandı: 'Daha önce hiç deprem görmedim'
Düzce depreminde İstanbul'da paniğe kapılarak balkondan atlayan Nijeryalı yaralandı. 23.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-23T12:24+0300
2022-11-23T12:24+0300
2022-11-23T12:30+0300
istanbul
bacak
düzce
deprem
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İstanbul'daki yaralının Beylikdüzü'nde birinci kattaki evin balkonundan atlayan Nijeryalı Delight Nweke olduğu öğrenildi. Sağ bacağı kırılan Nweke hastaneye kaldırıldı. 31 yaşındaki Nweke, "Evde uyuyordum, deprem sırasında uyandım. Türkiye'ye Ocak ayında ticaret için geldim. Çok korktum, ev sallanıyordu. Daha önce hiç deprem görmedim. Balkona doğru koştum. Balkondan aşağı atlarken dengemi kaybettim. Bacağım kırıldı, sonra ambulansı aradılar. Ambulans beni hastaneye getirdi. Hala panik içindeyim" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221123/deprem-uzmani-prof-dr-tuysuz-bu-deprem-istanbulda-olsaydi-ciddi-hasar-ve-can-kaybi-yasardik-1063743648.html
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istanbul, bacak, düzce, deprem
istanbul, bacak, düzce, deprem
İstanbul'da deprem sırasında balkondan atlayan Nijeryalı yaralandı: 'Daha önce hiç deprem görmedim'
12:24 23.11.2022 (güncellendi: 12:30 23.11.2022) Abone ol
Düzce depreminde İstanbul'da paniğe kapılarak balkondan atlayan Nijeryalı yaralandı.
İstanbul'daki yaralının Beylikdüzü'nde birinci kattaki evin balkonundan atlayan Nijeryalı Delight Nweke olduğu öğrenildi. Sağ bacağı kırılan Nweke hastaneye kaldırıldı.
31 yaşındaki Nweke, "Evde uyuyordum, deprem sırasında uyandım. Türkiye'ye Ocak ayında ticaret için geldim. Çok korktum, ev sallanıyordu. Daha önce hiç deprem görmedim. Balkona doğru koştum. Balkondan aşağı atlarken dengemi kaybettim. Bacağım kırıldı, sonra ambulansı aradılar. Ambulans beni hastaneye getirdi. Hala panik içindeyim" dedi.