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İstanbul'da deprem sırasında balkondan atlayan Nijeryalı yaralandı: 'Daha önce hiç deprem görmedim'
İstanbul'da deprem sırasında balkondan atlayan Nijeryalı yaralandı: 'Daha önce hiç deprem görmedim'
Düzce depreminde İstanbul'da paniğe kapılarak balkondan atlayan Nijeryalı yaralandı. 23.11.2022, Sputnik Türkiye
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deprem
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İstanbul'daki yaralının Beylikdüzü'nde birinci kattaki evin balkonundan atlayan Nijeryalı Delight Nweke olduğu öğrenildi. Sağ bacağı kırılan Nweke hastaneye kaldırıldı. 31 yaşındaki Nweke, "Evde uyuyordum, deprem sırasında uyandım. Türkiye'ye Ocak ayında ticaret için geldim. Çok korktum, ev sallanıyordu. Daha önce hiç deprem görmedim. Balkona doğru koştum. Balkondan aşağı atlarken dengemi kaybettim. Bacağım kırıldı, sonra ambulansı aradılar. Ambulans beni hastaneye getirdi. Hala panik içindeyim" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221123/deprem-uzmani-prof-dr-tuysuz-bu-deprem-istanbulda-olsaydi-ciddi-hasar-ve-can-kaybi-yasardik-1063743648.html
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istanbul, bacak, düzce, deprem
istanbul, bacak, düzce, deprem

İstanbul'da deprem sırasında balkondan atlayan Nijeryalı yaralandı: 'Daha önce hiç deprem görmedim'

12:24 23.11.2022 (güncellendi: 12:30 23.11.2022)
© DHAİstanbul'da deprem sırasında balkondan atlayan Nijeryalı
İstanbul'da deprem sırasında balkondan atlayan Nijeryalı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2022
© DHA
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Düzce depreminde İstanbul'da paniğe kapılarak balkondan atlayan Nijeryalı yaralandı.
İstanbul'daki yaralının Beylikdüzü'nde birinci kattaki evin balkonundan atlayan Nijeryalı Delight Nweke olduğu öğrenildi. Sağ bacağı kırılan Nweke hastaneye kaldırıldı.
31 yaşındaki Nweke, "Evde uyuyordum, deprem sırasında uyandım. Türkiye'ye Ocak ayında ticaret için geldim. Çok korktum, ev sallanıyordu. Daha önce hiç deprem görmedim. Balkona doğru koştum. Balkondan aşağı atlarken dengemi kaybettim. Bacağım kırıldı, sonra ambulansı aradılar. Ambulans beni hastaneye getirdi. Hala panik içindeyim" dedi.
Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından tedbir amaçlı evlerine giremeyen vatandaşlara Türk Kızılay tarafından battaniye dağıtıldı ve sıcak yemek verildi. Deprem ve ardından yaşanan artçı sarsıntılar sonrası birçok Düzceli park ve bahçelerde sabahladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2022
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