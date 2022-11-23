https://sputniknews.com.tr/20221123/haberturk-yazari-par-erdogan-aksenerle-birlikte-yol-yuruyebileceklerini-dusunuyor-1063742348.html
Habertürk yazarı Par: Erdoğan, Akşener'le birlikte yol yürüyebileceklerini düşünüyor
Habertürk yazarı Par: Erdoğan, Akşener'le birlikte yol yürüyebileceklerini düşünüyor
Kübra Par, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e ilişkin 'köprüleri yakmadığını' dile getirdi ve "Şahsen husumet beslemiyor ve bugün... 23.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-23T10:12+0300
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2022-11-23T10:12+0300
politika
kübra par
politika
parti
ak parti
iyi parti
recep tayyip erdoğan
meral akşener
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Habertürk yazarı Kübra Par bugün kaleme aldığı yazısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İYİ Parti lideri Meral Akşener'e yaptığı "Konumunu gözden geçirmeli" davetini değerlendirdiği yazısında, "Erdoğan hakkında pek çok şey söylenebilir ama bu tür konularda fazla hesap yapmadığını, içinden geçeni doğrudan söylediğini bilmeyen yoktur. Kaldı ki Erdoğan’ın İYİ Parti’ye daveti yeni değil. Daha 6’lı masa ortada yokken de bu çağrıyı birkaç kez yapmıştı" ifadelerini kullandı.'Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu için kullandığı sert üslubu, söz konusu Akşener olunca yumuşattığını' savunan Par, "Çünkü Erdoğan geçmişten gelen hukukları dolayısıyla Akşener’e şahsen husumet beslemiyor ve bugün olmasa bile gelecekte birlikte yol yürüyebileceklerini düşünüyor. Köprüleri yakmıyor…" diye yazdı.
https://sputniknews.com.tr/20221117/aksenerden-erdogana-bizi-durtmeye-kalkmis-erdoganin-yaptigi-zikzaklara-alistik-1063568906.html
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kübra par, politika, parti, ak parti, iyi parti, recep tayyip erdoğan, meral akşener
kübra par, politika, parti, ak parti, iyi parti, recep tayyip erdoğan, meral akşener
Habertürk yazarı Par: Erdoğan, Akşener'le birlikte yol yürüyebileceklerini düşünüyor
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Kübra Par, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e ilişkin 'köprüleri yakmadığını' dile getirdi ve "Şahsen husumet beslemiyor ve bugün olmasa bile gelecekte birlikte yol yürüyebileceklerini düşünüyor" ifadelerini kullandı.
Habertürk yazarı Kübra Par bugün kaleme aldığı yazısında,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın İYİ Parti lideri Meral Akşener
'e yaptığı "Konumunu gözden geçirmeli
" davetini değerlendirdiği yazısında, "Erdoğan hakkında pek çok şey söylenebilir ama bu tür konularda fazla hesap yapmadığını, içinden geçeni doğrudan söylediğini bilmeyen yoktur. Kaldı ki Erdoğan’ın İYİ Parti’ye daveti yeni değil. Daha 6’lı masa ortada yokken de bu çağrıyı birkaç kez yapmıştı
" ifadelerini kullandı.
'Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu için kullandığı sert üslubu, söz konusu Akşener olunca yumuşattığını' savunan Par, "Çünkü Erdoğan geçmişten gelen hukukları dolayısıyla Akşener’e şahsen husumet beslemiyor ve bugün olmasa bile gelecekte birlikte yol yürüyebileceklerini düşünüyor. Köprüleri yakmıyor…" diye yazdı.