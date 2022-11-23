https://sputniknews.com.tr/20221123/haberturk-yazari-par-erdogan-aksenerle-birlikte-yol-yuruyebileceklerini-dusunuyor-1063742348.html

Habertürk yazarı Par: Erdoğan, Akşener'le birlikte yol yürüyebileceklerini düşünüyor

Habertürk yazarı Par: Erdoğan, Akşener'le birlikte yol yürüyebileceklerini düşünüyor

Kübra Par, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e ilişkin 'köprüleri yakmadığını' dile getirdi ve "Şahsen husumet beslemiyor ve bugün... 23.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-23T10:12+0300

2022-11-23T10:12+0300

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politika

kübra par

politika

parti

ak parti

iyi parti

recep tayyip erdoğan

meral akşener

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Habertürk yazarı Kübra Par bugün kaleme aldığı yazısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İYİ Parti lideri Meral Akşener'e yaptığı "Konumunu gözden geçirmeli" davetini değerlendirdiği yazısında, "Erdoğan hakkında pek çok şey söylenebilir ama bu tür konularda fazla hesap yapmadığını, içinden geçeni doğrudan söylediğini bilmeyen yoktur. Kaldı ki Erdoğan’ın İYİ Parti’ye daveti yeni değil. Daha 6’lı masa ortada yokken de bu çağrıyı birkaç kez yapmıştı" ifadelerini kullandı.'Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu için kullandığı sert üslubu, söz konusu Akşener olunca yumuşattığını' savunan Par, "Çünkü Erdoğan geçmişten gelen hukukları dolayısıyla Akşener’e şahsen husumet beslemiyor ve bugün olmasa bile gelecekte birlikte yol yürüyebileceklerini düşünüyor. Köprüleri yakmıyor…" diye yazdı.

https://sputniknews.com.tr/20221117/aksenerden-erdogana-bizi-durtmeye-kalkmis-erdoganin-yaptigi-zikzaklara-alistik-1063568906.html

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kübra par, politika, parti, ak parti, iyi parti, recep tayyip erdoğan, meral akşener