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Google, Düzce depreminden etkilenen ülkeler arasında 'Birleşik Krallık'ı da saydı
Google, Düzce depreminden etkilenen ülkeler arasında 'Birleşik Krallık'ı da saydı
Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin Google'ın bilgilendirme sayfasında depremin İstanbul, Ankara ve İzmir gibi çevre... 23.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-23T09:35+0300
2022-11-23T09:46+0300
türkiye
google
deprem
düzce
birleşik krallık
ingiltere
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Google'ın ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nu (USGS) kaynak göstererek, merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin yayınladığı bilgi notunda şu ifadeler yer aldı:Söz konusu bilgi notu, depremin İngiltere'yi de etkilediği iddiası nedeniyle Twitter'da en çok konuşulanlar arasına girdi.
https://sputniknews.com.tr/20221123/istanbul-ve-cevresinde-deprem-1063738284.html
türkiye
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google, deprem, düzce, birleşik krallık, ingiltere
google, deprem, düzce, birleşik krallık, ingiltere

Google, Düzce depreminden etkilenen ülkeler arasında 'Birleşik Krallık'ı da saydı

09:35 23.11.2022 (güncellendi: 09:46 23.11.2022)
© Sputnik / Кирилл Каллиников / Multimedya arşivine gidinGoogle - Rusya
Google - Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2022
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin Google'ın bilgilendirme sayfasında depremin İstanbul, Ankara ve İzmir gibi çevre illerin yanı sıra Bulgaristan, Kıbrıs, Yunanistan, Romanya, Birleşik Krallık ve Ukrayna'yı da etkilediği ileri sürüldü.
Google'ın ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nu (USGS) kaynak göstererek, merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin yayınladığı bilgi notunda şu ifadeler yer aldı:

"6.1 büyüklüğünde deprem. Etkilenen ülkeler: Bulgaristan, Kıbrıs, Türkiye, Yunanistan, Romanya, Birleşik Krallık ve Ukrayna 04:08"

© SputnikMerkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin Google'ın bilgilendirme sayfasında depremin İstanbul, Ankara ve İzmir gibi çevre illerin yanı sıra Bulgaristan, Kıbrıs, Yunanistan, Romanya, Birleşik Krallık ve Ukrayna'yı da etkilediği ileri sürüldü.
Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin Google'ın bilgilendirme sayfasında depremin İstanbul, Ankara ve İzmir gibi çevre illerin yanı sıra Bulgaristan, Kıbrıs, Yunanistan, Romanya, Birleşik Krallık ve Ukrayna'yı da etkilediği ileri sürüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2022
Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin Google'ın bilgilendirme sayfasında depremin İstanbul, Ankara ve İzmir gibi çevre illerin yanı sıra Bulgaristan, Kıbrıs, Yunanistan, Romanya, Birleşik Krallık ve Ukrayna'yı da etkilediği ileri sürüldü.
© Sputnik
Söz konusu bilgi notu, depremin İngiltere'yi de etkilediği iddiası nedeniyle Twitter'da en çok konuşulanlar arasına girdi.
Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından tedbir amaçlı evlerine giremeyen vatandaşlara Türk Kızılay tarafından battaniye dağıtıldı ve sıcak yemek verildi. Deprem ve ardından yaşanan artçı sarsıntılar sonrası birçok Düzceli park ve bahçelerde sabahladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2022
TÜRKİYE
Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem: 1'i ağır 50 kişi yaralandı
04:16
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