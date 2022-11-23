https://sputniknews.com.tr/20221123/google-duzce-depreminden-etkilenen-ulkeler-arasinda-birlesik-kralliki-da-saydi-1063741533.html

Google, Düzce depreminden etkilenen ülkeler arasında 'Birleşik Krallık'ı da saydı

Google, Düzce depreminden etkilenen ülkeler arasında 'Birleşik Krallık'ı da saydı

Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin Google'ın bilgilendirme sayfasında depremin İstanbul, Ankara ve İzmir gibi çevre... 23.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-23T09:35+0300

2022-11-23T09:35+0300

2022-11-23T09:46+0300

türkiye

google

deprem

düzce

birleşik krallık

ingiltere

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Google'ın ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nu (USGS) kaynak göstererek, merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin yayınladığı bilgi notunda şu ifadeler yer aldı:Söz konusu bilgi notu, depremin İngiltere'yi de etkilediği iddiası nedeniyle Twitter'da en çok konuşulanlar arasına girdi.

https://sputniknews.com.tr/20221123/istanbul-ve-cevresinde-deprem-1063738284.html

türkiye

düzce

birleşik krallık

ingiltere

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google, deprem, düzce, birleşik krallık, ingiltere