Google, Düzce depreminden etkilenen ülkeler arasında 'Birleşik Krallık'ı da saydı
09:35 23.11.2022 (güncellendi: 09:46 23.11.2022)
© Sputnik / Кирилл Каллиников/
Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin Google'ın bilgilendirme sayfasında depremin İstanbul, Ankara ve İzmir gibi çevre illerin yanı sıra Bulgaristan, Kıbrıs, Yunanistan, Romanya, Birleşik Krallık ve Ukrayna'yı da etkilediği ileri sürüldü.
Google'ın ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nu (USGS) kaynak göstererek, merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin yayınladığı bilgi notunda şu ifadeler yer aldı:
"6.1 büyüklüğünde deprem. Etkilenen ülkeler: Bulgaristan, Kıbrıs, Türkiye, Yunanistan, Romanya, Birleşik Krallık ve Ukrayna 04:08"
© SputnikMerkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin Google'ın bilgilendirme sayfasında depremin İstanbul, Ankara ve İzmir gibi çevre illerin yanı sıra Bulgaristan, Kıbrıs, Yunanistan, Romanya, Birleşik Krallık ve Ukrayna'yı da etkilediği ileri sürüldü.
Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin Google'ın bilgilendirme sayfasında depremin İstanbul, Ankara ve İzmir gibi çevre illerin yanı sıra Bulgaristan, Kıbrıs, Yunanistan, Romanya, Birleşik Krallık ve Ukrayna'yı da etkilediği ileri sürüldü.
© Sputnik
Söz konusu bilgi notu, depremin İngiltere'yi de etkilediği iddiası nedeniyle Twitter'da en çok konuşulanlar arasına girdi.