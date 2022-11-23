https://sputniknews.com.tr/20221123/genelkurmay-eski-istihbarat-baskani-pekin-suriye-ile-normallesme-icin-secim-beklenmemeli-1063749705.html

Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı Pekin: Suriye ile normalleşme için seçim beklenmemeli

Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı Pekin: Suriye ile normalleşme için seçim beklenmemeli

Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı Pekin, merkezi hükümetlerin güçlendirilmesi vurgusu yaptı. Suriye ile normalleşme konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip... 23.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-23T13:22+0300

2022-11-23T13:22+0300

2022-11-23T13:22+0300

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Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı Pekin: Suriye ile normalleşme için seçim beklenmemeli Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin, Radyo Sputnik'te yayınlanan İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olarak katıldı.

Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına, Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin konuk olarak katıldı. Pekin programda, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak ve Suriye harekatına ve bölgedeki dengelere yönelik değerlendirmelerde bulundu.‘Batı, yangın devam etsin istiyor’MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin “Erdoğan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile kurduğu temas doğru bir temastır, arkası getirilmelidir. Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile de görüşme masası açılmalıdır” çıkışına dikkat çeken Pekin, bunu engellemeye çalışacak olan ülkeler olduğunu bildirdi. Bu ülkelerin Türkiye’nin bölgede söz sahibi olmasını ya da bölgedeki yangının söndürülmesini istemediğini belirten Pekin, şunları söyledi:‘Merkezi hükümetleri güçlendirmeliyiz’Türkiye’nin kendi sınırlarını korumak için Suriye’yi desteklemesi gerektiğini kaydeden Pekin, “Merkezi hükümetleri güçlendirmemiz gerekiyor. Yoksa tam da Amerika’nın ve küreselcilerin istediği gibi olur. Çünkü onlar ulus devletlerin parçalanmasını, birkaç parçaya etnik veya mezhebi temelde ayrılmasını; dolayısıyla daha rahat sömürülmesini istiyorlar. Merkezi hükümetlerin koyduğu birtakım bariyerlerin aşılarak doğrudan bu etnik yapıda kurulan küçük devletçiklerle işlem yapmayı ve onların istedikleri gibi kullanmayı değerlendiriyorlar. Dünyada istedikleri gibi at oynatmayı ve bir sömürge sistemi ortaya koymayı istiyorlar. Biz aslında Suriye için bir şey yapmıyoruz. Kendimiz için bir şey yapıyoruz. Kendi sınırlarımızı korumak için Suriye’yi desteklemek gerekiyor. Esad’ı bir şekilde kabul edip onunla anlaşmak gerekiyor. Bunu Suriye için, Esad için yapmıyoruz. Kendimiz için yapıyoruz. Türkiye’de 4 milyona yakın sığınmacıdan bahsediliyor. Onların kendi topraklarına dönmesi için yapıyoruz ve dolayısıyla da Türkiye’yi rahatlatmak için yapıyoruz. Kendimizin hemen dibinde terörist yatağı olacağına orada demokratik bir devlet olması ya da merkezi hükümeti güçlü, kendi asayişini kendi sağlayan, hudutlarını koruyan dost bir devlet olması Türkiye’nin her zaman çıkarınadır” şeklinde konuştu.‘Bölge ülkeleri birlik olursa, ABD Afganistan’daki gibi kaçar’Bölgedeki terör faaliyetlerinin ancak Amerika’nın terör örgütlerine mali, siyasi ve lojistik desteği kesmesi ile son bulacağını savunan Pekin, bölge ülkelerinin müşterek davranması gerektiğini dile getirdi. Pekin, şu değerlendirmelerde bulundu:‘Astana platformu güçlendirilmeli’Suriye’de sorunun çözümü için Astana platformunun güçlendirilmesi gerektiğine işaret eden Pekin, şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20221122/rusya-turkiye-ve-iran-heyetleri-suriye-konulu-19-astana-gorusmesi-icin-bulustu-1063717780.html

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