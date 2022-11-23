https://sputniknews.com.tr/20221123/genelkurmay-eski-istihbarat-baskani-pekin-suriye-ile-normallesme-icin-secim-beklenmemeli-1063749705.html
Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı Pekin: Suriye ile normalleşme için seçim beklenmemeli
Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı Pekin: Suriye ile normalleşme için seçim beklenmemeli
Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı Pekin, merkezi hükümetlerin güçlendirilmesi vurgusu yaptı. Suriye ile normalleşme konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip... 23.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-23T13:22+0300
2022-11-23T13:22+0300
2022-11-23T13:22+0300
ankara farki
astana süreci
rusya
iran
suriye
mısır
türkiye
radyo
abd
terör örgütleri
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Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı Pekin: Suriye ile normalleşme için seçim beklenmemeli
Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin, Radyo Sputnik'te yayınlanan İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olarak katıldı.
Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına, Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin konuk olarak katıldı. Pekin programda, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak ve Suriye harekatına ve bölgedeki dengelere yönelik değerlendirmelerde bulundu.‘Batı, yangın devam etsin istiyor’MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin “Erdoğan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile kurduğu temas doğru bir temastır, arkası getirilmelidir. Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile de görüşme masası açılmalıdır” çıkışına dikkat çeken Pekin, bunu engellemeye çalışacak olan ülkeler olduğunu bildirdi. Bu ülkelerin Türkiye’nin bölgede söz sahibi olmasını ya da bölgedeki yangının söndürülmesini istemediğini belirten Pekin, şunları söyledi:‘Merkezi hükümetleri güçlendirmeliyiz’Türkiye’nin kendi sınırlarını korumak için Suriye’yi desteklemesi gerektiğini kaydeden Pekin, “Merkezi hükümetleri güçlendirmemiz gerekiyor. Yoksa tam da Amerika’nın ve küreselcilerin istediği gibi olur. Çünkü onlar ulus devletlerin parçalanmasını, birkaç parçaya etnik veya mezhebi temelde ayrılmasını; dolayısıyla daha rahat sömürülmesini istiyorlar. Merkezi hükümetlerin koyduğu birtakım bariyerlerin aşılarak doğrudan bu etnik yapıda kurulan küçük devletçiklerle işlem yapmayı ve onların istedikleri gibi kullanmayı değerlendiriyorlar. Dünyada istedikleri gibi at oynatmayı ve bir sömürge sistemi ortaya koymayı istiyorlar. Biz aslında Suriye için bir şey yapmıyoruz. Kendimiz için bir şey yapıyoruz. Kendi sınırlarımızı korumak için Suriye’yi desteklemek gerekiyor. Esad’ı bir şekilde kabul edip onunla anlaşmak gerekiyor. Bunu Suriye için, Esad için yapmıyoruz. Kendimiz için yapıyoruz. Türkiye’de 4 milyona yakın sığınmacıdan bahsediliyor. Onların kendi topraklarına dönmesi için yapıyoruz ve dolayısıyla da Türkiye’yi rahatlatmak için yapıyoruz. Kendimizin hemen dibinde terörist yatağı olacağına orada demokratik bir devlet olması ya da merkezi hükümeti güçlü, kendi asayişini kendi sağlayan, hudutlarını koruyan dost bir devlet olması Türkiye’nin her zaman çıkarınadır” şeklinde konuştu.‘Bölge ülkeleri birlik olursa, ABD Afganistan’daki gibi kaçar’Bölgedeki terör faaliyetlerinin ancak Amerika’nın terör örgütlerine mali, siyasi ve lojistik desteği kesmesi ile son bulacağını savunan Pekin, bölge ülkelerinin müşterek davranması gerektiğini dile getirdi. Pekin, şu değerlendirmelerde bulundu:‘Astana platformu güçlendirilmeli’Suriye’de sorunun çözümü için Astana platformunun güçlendirilmesi gerektiğine işaret eden Pekin, şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20221122/rusya-turkiye-ve-iran-heyetleri-suriye-konulu-19-astana-gorusmesi-icin-bulustu-1063717780.html
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Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı Pekin: Suriye ile normalleşme için seçim beklenmemeli
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Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı Pekin, merkezi hükümetlerin güçlendirilmesi vurgusu yaptı. Suriye ile normalleşme konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sözlerine işaret eden Pekin, Suriye ile normalleşme için gecikilmemesi gerektiğini söyledi.
Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına, Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin konuk olarak katıldı. Pekin programda, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak ve Suriye harekatına ve bölgedeki dengelere yönelik değerlendirmelerde bulundu.
‘Batı, yangın devam etsin istiyor’
MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin “Erdoğan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile kurduğu temas doğru bir temastır, arkası getirilmelidir. Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile de görüşme masası açılmalıdır” çıkışına dikkat çeken Pekin, bunu engellemeye çalışacak olan ülkeler olduğunu bildirdi. Bu ülkelerin Türkiye’nin bölgede söz sahibi olmasını ya da bölgedeki yangının söndürülmesini istemediğini belirten Pekin, şunları söyledi:
“Bahçeli’nin çıkışı çok önemli. Halkımıza da anlatmamız lazım. Hem Sayın Cumhurbaşkanı’nın hem de Sayın Bahçeli’nin bu konuda cesaretlendirici sözleri bana göre çok önemli. Tabii gereken çalışmalar yapılıyordur ama gecikmememiz lazım. Bu konuda Arap dünyasına da ihtiyacımız var. Çünkü sonuçta Suriye’nin yeni baştan yapılanması gerekiyor. Bu arada bu işi engelleyecek olan Amerika, İsrail, Fransa var. Çünkü hiçbirisi Türkiye’nin burada söz sahibi olmasını ya da buradaki yangının söndürülmesini istemiyorlar. Yakında Rusya-Ukrayna arasında ateşkes ilan edilecek. Batı’nın, Amerika’nın çatışmaya ihtiyacı var. Çatışma bölgeleri de muhtemelen Ortadoğu, Güney Kafkasya ve Orta Asya. Çok büyük komplolarla karşı karşıya kalabiliriz diye değerlendiriyorum. Onun için Suriye ile normalleşme bir an evvel, seçim beklenmeden yapılması gerekir diye değerlendiriyorum.”
‘Merkezi hükümetleri güçlendirmeliyiz’
Türkiye’nin kendi sınırlarını korumak için Suriye’yi desteklemesi gerektiğini kaydeden Pekin, “Merkezi hükümetleri güçlendirmemiz gerekiyor. Yoksa tam da Amerika’nın ve küreselcilerin istediği gibi olur. Çünkü onlar ulus devletlerin parçalanmasını, birkaç parçaya etnik veya mezhebi temelde ayrılmasını; dolayısıyla daha rahat sömürülmesini istiyorlar. Merkezi hükümetlerin koyduğu birtakım bariyerlerin aşılarak doğrudan bu etnik yapıda kurulan küçük devletçiklerle işlem yapmayı ve onların istedikleri gibi kullanmayı değerlendiriyorlar. Dünyada istedikleri gibi at oynatmayı ve bir sömürge sistemi ortaya koymayı istiyorlar. Biz aslında Suriye için bir şey yapmıyoruz. Kendimiz için bir şey yapıyoruz. Kendi sınırlarımızı korumak için Suriye’yi desteklemek gerekiyor. Esad’ı bir şekilde kabul edip onunla anlaşmak gerekiyor. Bunu Suriye için, Esad için yapmıyoruz. Kendimiz için yapıyoruz. Türkiye’de 4 milyona yakın sığınmacıdan bahsediliyor. Onların kendi topraklarına dönmesi için yapıyoruz ve dolayısıyla da Türkiye’yi rahatlatmak için yapıyoruz. Kendimizin hemen dibinde terörist yatağı olacağına orada demokratik bir devlet olması ya da merkezi hükümeti güçlü, kendi asayişini kendi sağlayan, hudutlarını koruyan dost bir devlet olması Türkiye’nin her zaman çıkarınadır” şeklinde konuştu.
‘Bölge ülkeleri birlik olursa, ABD Afganistan’daki gibi kaçar’
Bölgedeki terör faaliyetlerinin ancak Amerika’nın terör örgütlerine mali, siyasi ve lojistik desteği kesmesi ile son bulacağını savunan Pekin, bölge ülkelerinin müşterek davranması gerektiğini dile getirdi. Pekin, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Siz sınırdan uzaklaştırıyorsunuz. Ellerinde olan silahların menzili dışında bırakıyorsunuz ama yarın daha uzun menzilli silahlar elde ederler, yine atarlar. Bunun yolu; Amerika’nın bunlarla irtibatının kesilmesi. ABD’nin bunlara mali yardımı, siyasi yardımı, lojistik desteği kesmesi gerekiyor. Amerika bu bölgede olduğu sürece, bu devam edecek. Bir defa bunu çıkartabilir miyiz? Askeri olarak çıkartmamız çok zor. Ama siyasi olarak eğer bölge ülkeleriyle birlikte oturup bir ittifak meydana getirebilirsek, Türkiye, Suriye, Rusya, İran birlikte hareket edersek Amerika buradan çıkmak durumunda kalır. Amerikan planlarını bozmanın yolu bu. Bölge ülkeleri birlikte hareket ederse ABD aynen Afganistan’daki görüntülerdeki gibi pılısını pırtısını toplar gider. Hatta bir kısmını da bırakarak kaçar diye değerlendiriyorum. Yeter ki bir ve beraber olalım.”
‘Astana platformu güçlendirilmeli’
Suriye’de sorunun çözümü için Astana platformunun güçlendirilmesi gerektiğine işaret eden Pekin, şu ifadeleri kullandı:
“Ana çözüm; Amerika’nın oradan çıkması. Bunun için Astana platformu güçlendirilmeli. Bu arada, Sisi’nin ve Mısır’ın da devreye girmesi bizim açımızdan çok önemli. En güzel çözüm bu. Bunu yaparsak Yunanistan’a karşı da, Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki ve Adalar denizindeki faaliyetlerine karşı da bir örnek oluşturmuş oluruz. O da ayağını denk alır diye düşünüyorum. Ayrıca Orta Asya ve Kafkas ülkelerinde de Amerika’nın çatlaklar yaratmasının önüne geçebiliriz.”