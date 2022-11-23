https://sputniknews.com.tr/20221123/erdogan-bolgedeki-baslica-ortaklarimizdan-olan-kuba-ile-dayanismamizi-artirmayi-onemsiyorum-1063767895.html

Erdoğan: Bölgedeki başlıca ortaklarımızdan olan Küba ile dayanışmamızı artırmayı önemsiyorum

Erdoğan: Bölgedeki başlıca ortaklarımızdan olan Küba ile dayanışmamızı artırmayı önemsiyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küba ile ticaret hacmini 200 milyon dolara çıkarma kararlılığında olduklarını belirterek, "Bu doğrultuda öncelikle enerji, turizm... 23.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-23T20:28+0300

2022-11-23T20:28+0300

2022-11-23T20:28+0300

türkiye

küba

recep tayyip erdoğan

miguel diaz-canel

türkiye

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.Konuşmasında, Küba'dan Türkiye'ye devlet başkanı düzeyindeki son ziyaretin, Devrim Lideri Fidel Castro tarafından belediye başkanlığı döneminde İstanbul'da düzenlenen Habitat Zirvesi vesilesiyle 1996'da gerçekleştiğini anımsatan Erdoğan, kendisinin de 2015'te Türkiye'den Küba'ya cumhurbaşkanı düzeyindeki ilk resmi ziyareti yaptığını söyledi.Küba Devlet Başkanı'nın ziyaretinin ülkeler arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 70'inci yıl dönümüne denk gelmesi bakımından ayrı önem taşıdığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:Diaz-Canel ile görüşmelerinde Türkiye-Küba ilişkilerini tüm cepheleriyle ele aldıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İş birliğimizi kuvvetlendirme yönünde güçlü ve karşılıklı iradeye sahip olduğumuzu görmek bizleri ayrıca memnun etti. İlişkilerimizin gerçek potansiyelinin altında kalmasında Küba'ya yıllardır uygulanan tek taraflı yaptırımların etkisinin bulunduğu aşikardır" dedi.Erdoğan, Diaz-Canel, ile Türkiye-Küba ticaret hacmini 200 milyon dolara çıkarma kararlılığını teyit ettiklerini bildirerek, "Bu doğrultuda öncelikle enerji, turizm, inşaat, tarım, kalkınma, sağlık ve çevre gibi alanlarda mevcut iş birliğini geliştirme imkanlarını değerlendirdik. Yaptırımlardan kaynaklanan zorluklara rağmen firmalarımızın Küba'ya olan ilgisinin arttığını görüyoruz. Sayın Devlet Başkanının Çin'i ziyaretinin ardından dönüş yolunda İstanbul'da iş dünyamızın temsilcileriyle yapacağı temasların ziyadesiyle verimli geçeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.İstanbul ve Havana arasında haftada 3 sefer düzenleyen Türk Hava Yolları'nın, başta turizm olmak üzere ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin her boyutuna önemli katkı sağladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

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