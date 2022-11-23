https://sputniknews.com.tr/20221123/elektrik-muhendisleri-odasi-elektrik-faturasi-asgari-ucretin-yuzde-sekizine-gelmis-durumdadir-1063761573.html

Elektrik Mühendisleri Odası: Elektrik faturası asgari ücretin yüzde sekizine gelmiş durumdadır

Elektrik Mühendisleri Odası: Elektrik faturası asgari ücretin yüzde sekizine gelmiş durumdadır

Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Mahir Ulutaş, Türkiye’de elektrik faturalarının maliyeti konusunda “2022 yılı içerisinde meskenlerde 100-109 aralığında... 23.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-23T18:01+0300

2022-11-23T18:01+0300

2022-11-23T18:01+0300

türkiye

radyo

elektrik mühendisleri odası (emo)

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

fatura

abone

sanayi

tarım

hane

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CHP milletvekili Alpay Antmen’in TBMM’de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e borcunu ödeyemediği için elektriği kesilen hanelere dair verdiği soru önergesi üzerine Bakan Dönmez’in cevabında İstanbul’da dört hanenin elektriğinin kesik olduğunu açıklaması tartışmalara yol açtı. Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş, konuyu Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.Ulutaş, verilere ulaşmada zorlukları “Bu veriler kamuoyuna açık değil. Ancak mecliste soru önergesine verilen cevaplardan çıkarsama yapabiliyoruz. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen’in sormuş olduğu soru önergesine verilen cevap aslında Enerji Bakanlığı’nın soruyu istediği gibi anladığını gösteriyor. İstanbul’dan sadece dört hanenin enerjisinin kesik olma ihtimali yok. 2021 yılında bir başka CHP milletvekilinin vermiş olduğu soru önergesine verilen cevapla yıl sonu itibariyle 3.5 milyon abonenin yıl içinde elektriğinin şu veya bu şekilde bir kere kesilmiş olduğunu biliyoruz. Sanırım artık enerji fiyatlarının artması ve enerji yoksulluğunun bütün halk için ciddi bir krize dönüşmüş olması nedeniyle Enerji bakanlığı 2022 yılı içerisinde verilen soru önergelerine daha farklı bir strateji izliyor. Semantik tartışmalara sebep olacak şekilde biraz manipülatif cevaplar veriyor. Sanırım bakanlığın vermiş olduğu cevap sorunun sorulduğu an itibariyle, dönem içerisindeki kesintileri kapsamıyor” diye ifade etti.‘Elektrik fiyatlarına ciddi zamlar yapıldı’Elektrik fiyatlarındaki artışa dikkat çeken Ulutaş, elektriği kesilen hane sayısını ve destek alan ailelerin durumunu “2020 ve 2021 yılları içerisinde yaklaşık 3.5 milyon abonenin enerjisinin kesik olduğunu biliyoruz. 2022 yılı içerisinde benzer bir yakınsama ile 3.5 milyon abonenin enerjisinin şu ya da bu şekilde kesileceğini tahmin etmek çok yanlış olmaz. Durumu daha vahim kılan başka parametreler ve gerçekler var. Son 2022 yılı içerisinde meskenlerde 100-109 aralığında, sanayide yüzde 400, tarımda yüzde 150 gibi oranlarda elektrik fiyatlarına ciddi zamlar yapıldı. Şu an için artık sadece elektrik faturası minimum tüketim açısından düşünsek dahi asgari ücretin yüzde sekizine gelmiş durumdadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 3294 sayılı Sosyal Yardım ve Dayanışmaya Teşvik Kanunu kapsamında 2021 yılı içerisinde 1.8 milyon hanenin yardım aldığını biliyoruz. Bu hanelere elektrik faturalarında da yardım yapılıyor. Aslında enerji yoksulluğu o kadar büyük bir gerçek ki şu anda Türkiye’de 38 milyon hane var. 2 milyon haneye enerji faturalarını ödeyemediği, yoksulluk koşullarında olduğu için devlet kısmi de olsa yardım yapmak zorunda kalıyor. Abonelerin elektrik kesintilerini düşünürken biz aslında mutlak yoksulluk koşullarındaki halkımıza yapılan desteği de düşündüğümüzde tablonun korkunç bir tablo olduğunu söyleyebiliriz” diye aktardı.‘İstanbul’da 35-40 bin hanenin elektriğinin anlık olarak kesik olabileceğini çıkarsayabiliriz’Ulutaş, İstanbul’da olası kesik hane sayısı konusunda “Aynı tabloda nüfusu İstanbul’un yarısından daha az olan 20 bin diye bir sayı var. Dolayısıyla sadece ona bile bakarsak İstanbul verisinin sağlıksız olduğunu ve anlık itibariyle rasyonel bir değerlendirmede ikiyle bile çarparsak 35-40 bin hanenin elektriğinin anlık olarak kesik olabileceğini çıkarsayabiliriz. Bu sadece bir çıkarsamadır. Nüfusun yoğun olduğu ve altyapının zorlandığı bölgelerde elektrik kesintisinin daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Elektrik bir temel insan hakkı dolayısıyla insanlar borç harç paralarını denkleştirip faturaları ödüyorlar. 2019-20-21 verilerine baktığımda yatay bir seyir gösteriyor. Aynı miktar kesik olduğunu görüyorum” çıkarımında bulundu.

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2022

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

radyo, elektrik mühendisleri odası (emo), aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, fatura, abone, sanayi, tarım, hane