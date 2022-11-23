Düzce'deki mükelleflerin vergi ödemeleri 1 ay ertelendi
© AADüzce'de meydana gelen depremde çöken kümeste, binlerce civciv telef oldu. Merkeze bağlı Dereli Tütüncü köyü Dedeler Mahallesi'nde Ahmet Aslan'a ait 2 katlı tavuk kümesi de depremde hasar gördü.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ""Düzce ilinde faaliyet gösteren mükelleflerin Kasım ayının sonuna kadar vermeleri gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk edecek vergilerin ödeme süreleri, 1 ay ertelenmiştir" bilgisi paylaşıldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca, Düzce'de faaliyet gösteren mükelleflerin, kasım ayının sonuna kadar vermeleri gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk edecek vergilerin ödeme sürelerinin, 1 ay ertelendiği bildirildi.
Bakanlığın Twitter hesabından, bugün merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin, paylaşım yapıldı.
23.11.2022 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle Düzce ilinde faaliyet gösteren mükelleflerin Kasım ayının sonuna kadar vermeleri gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk edecek vergilerin ödeme süreleri 1 ay ertelenmiştir. pic.twitter.com/HaWHGhHiKQ— T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) November 23, 2022
Deprem sonrası mükelleflerin olası mağduriyetlerinin önüne geçilmesinin amaçlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Düzce ilinde faaliyet gösteren mükelleflerin kasım ayının sonuna kadar vermeleri gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk edecek vergilerin ödeme süreleri 1 ay ertelenmiştir. Düzce'de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."