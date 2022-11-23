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https://sputniknews.com.tr/20221123/duzcedeki-mukelleflerin-vergi-odemeleri-1-ay-ertelendi-1063765556.html
Düzce'deki mükelleflerin vergi ödemeleri 1 ay ertelendi
Düzce'deki mükelleflerin vergi ödemeleri 1 ay ertelendi
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ""Düzce ilinde faaliyet gösteren mükelleflerin Kasım ayının sonuna kadar vermeleri gereken beyanname ve... 23.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-23T19:48+0300
2022-11-23T19:48+0300
türkiye
hazine ve maliye bakanlığı
düzce
deprem
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca, Düzce'de faaliyet gösteren mükelleflerin, kasım ayının sonuna kadar vermeleri gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk edecek vergilerin ödeme sürelerinin, 1 ay ertelendiği bildirildi.Bakanlığın Twitter hesabından, bugün merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin, paylaşım yapıldı.Deprem sonrası mükelleflerin olası mağduriyetlerinin önüne geçilmesinin amaçlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20221123/duzcedeki-deprem-sirasinda-isik-patlamasi-goruldu-1063762933.html
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hazine ve maliye bakanlığı, düzce, deprem
hazine ve maliye bakanlığı, düzce, deprem

Düzce'deki mükelleflerin vergi ödemeleri 1 ay ertelendi

19:48 23.11.2022
© AADüzce'de meydana gelen depremde çöken kümeste, binlerce civciv telef oldu. Merkeze bağlı Dereli Tütüncü köyü Dedeler Mahallesi'nde Ahmet Aslan'a ait 2 katlı tavuk kümesi de depremde hasar gördü.
Düzce'de meydana gelen depremde çöken kümeste, binlerce civciv telef oldu. Merkeze bağlı Dereli Tütüncü köyü Dedeler Mahallesi'nde Ahmet Aslan'a ait 2 katlı tavuk kümesi de depremde hasar gördü. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2022
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ""Düzce ilinde faaliyet gösteren mükelleflerin Kasım ayının sonuna kadar vermeleri gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk edecek vergilerin ödeme süreleri, 1 ay ertelenmiştir" bilgisi paylaşıldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca, Düzce'de faaliyet gösteren mükelleflerin, kasım ayının sonuna kadar vermeleri gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk edecek vergilerin ödeme sürelerinin, 1 ay ertelendiği bildirildi.
Bakanlığın Twitter hesabından, bugün merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin, paylaşım yapıldı.
Deprem sonrası mükelleflerin olası mağduriyetlerinin önüne geçilmesinin amaçlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Düzce ilinde faaliyet gösteren mükelleflerin kasım ayının sonuna kadar vermeleri gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk edecek vergilerin ödeme süreleri 1 ay ertelenmiştir. Düzce'de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."
Düzce'deki deprem sırasında ışık patlaması görüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2022
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Düzce'deki deprem sırasında ışık patlamaları görüldü
18:34
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