https://sputniknews.com.tr/20221123/duzcedeki-mukelleflerin-vergi-odemeleri-1-ay-ertelendi-1063765556.html

Düzce'deki mükelleflerin vergi ödemeleri 1 ay ertelendi

Düzce'deki mükelleflerin vergi ödemeleri 1 ay ertelendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ""Düzce ilinde faaliyet gösteren mükelleflerin Kasım ayının sonuna kadar vermeleri gereken beyanname ve... 23.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-23T19:48+0300

2022-11-23T19:48+0300

2022-11-23T19:48+0300

türkiye

hazine ve maliye bakanlığı

düzce

deprem

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca, Düzce'de faaliyet gösteren mükelleflerin, kasım ayının sonuna kadar vermeleri gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk edecek vergilerin ödeme sürelerinin, 1 ay ertelendiği bildirildi.Bakanlığın Twitter hesabından, bugün merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin, paylaşım yapıldı.Deprem sonrası mükelleflerin olası mağduriyetlerinin önüne geçilmesinin amaçlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://sputniknews.com.tr/20221123/duzcedeki-deprem-sirasinda-isik-patlamasi-goruldu-1063762933.html

türkiye

düzce

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hazine ve maliye bakanlığı, düzce, deprem