https://sputniknews.com.tr/20221123/duzcede-tum-bolgelere-elektrik-verildi-1063770092.html

Düzce'de tüm bölgelere elektrik verildi

Düzce'de tüm bölgelere elektrik verildi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Düzce'deki depremin ardından yapılan kontrol amaçlı elektrik kesintilerinin sonlandığını... 23.11.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

düzce

deprem

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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AFAD, Düzce'de saat 19.00 itibarıyla elektrik kesintisi bulunmadığını duyurdu.AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede en büyüğü 4,3 olmak üzere toplam 150 artçı sarsıntı meydana geldi.Deprem nedeniyle Düzce'de 37, İstanbul'da 2, Bolu'da 14, Zonguldak'ta 10, Sakarya'da 26 ve Bursa'da 4 kişi olmak üzere toplam 93 kişi yaralandı, yaralılardan 17'sinin tedavisi hastanelerde sürüyor.Depremin ardından bazı bölgelerde kontrol amaçlı yapılan elektrik kesintileri sonlandı, il genelinde saat 19.00 itibarıyla elektrik kesintisi bulunmuyor.

türkiye

düzce

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düzce, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)