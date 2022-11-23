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https://sputniknews.com.tr/20221123/duzcede-tum-bolgelere-elektrik-verildi-1063770092.html
Düzce'de tüm bölgelere elektrik verildi
Düzce'de tüm bölgelere elektrik verildi
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Düzce'deki depremin ardından yapılan kontrol amaçlı elektrik kesintilerinin sonlandığını... 23.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-23T20:57+0300
2022-11-23T20:57+0300
türkiye
düzce
deprem
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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AFAD, Düzce'de saat 19.00 itibarıyla elektrik kesintisi bulunmadığını duyurdu.AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede en büyüğü 4,3 olmak üzere toplam 150 artçı sarsıntı meydana geldi.Deprem nedeniyle Düzce'de 37, İstanbul'da 2, Bolu'da 14, Zonguldak'ta 10, Sakarya'da 26 ve Bursa'da 4 kişi olmak üzere toplam 93 kişi yaralandı, yaralılardan 17'sinin tedavisi hastanelerde sürüyor.Depremin ardından bazı bölgelerde kontrol amaçlı yapılan elektrik kesintileri sonlandı, il genelinde saat 19.00 itibarıyla elektrik kesintisi bulunmuyor.
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düzce, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
düzce, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

Düzce'de tüm bölgelere elektrik verildi

20:57 23.11.2022
© DHADüzce'deki deprem
Düzce'deki deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2022
© DHA
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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Düzce'deki depremin ardından yapılan kontrol amaçlı elektrik kesintilerinin sonlandığını, saat 19.00 itibarıyla kesinti bulunmadığını açıkladı.
AFAD, Düzce'de saat 19.00 itibarıyla elektrik kesintisi bulunmadığını duyurdu.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede en büyüğü 4,3 olmak üzere toplam 150 artçı sarsıntı meydana geldi.
Deprem nedeniyle Düzce'de 37, İstanbul'da 2, Bolu'da 14, Zonguldak'ta 10, Sakarya'da 26 ve Bursa'da 4 kişi olmak üzere toplam 93 kişi yaralandı, yaralılardan 17'sinin tedavisi hastanelerde sürüyor.
Depremin ardından bazı bölgelerde kontrol amaçlı yapılan elektrik kesintileri sonlandı, il genelinde saat 19.00 itibarıyla elektrik kesintisi bulunmuyor.
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