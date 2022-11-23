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https://sputniknews.com.tr/20221123/duzcede-egitim-ogretime-yarin-da-ara-verildi-1063770973.html
Düzce'de eğitim öğretime yarın da ara verildi
Düzce'de eğitim öğretime yarın da ara verildi
Düzce Valisi Cevdet Atay, yarın okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli... 23.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-23T21:30+0300
2022-11-23T21:30+0300
türkiye
düzce
deprem
cevdet atay
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Düzce Valisi Cevdet Atay, deprem nedeniyle kentte eğitim öğretime bir gün daha ara verildiğini açıkladı.Atay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli hemşerilerimiz, ilimizde yaşanan deprem nedeniyle tedbir amaçlı, ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 24 Kasım tarihinde eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca, kamuda çalışan engelli ile hamile personel de idari izinli sayılacaktır" ifadelerini kullandı.Kentte, Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bugün eğitim öğretime ara verilmişti.
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düzce, deprem, cevdet atay
düzce, deprem, cevdet atay

Düzce'de eğitim öğretime yarın da ara verildi

21:30 23.11.2022
© DHADüzce'deki deprem
Düzce'deki deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2022
© DHA
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Düzce Valisi Cevdet Atay, yarın okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını belirtti.
Düzce Valisi Cevdet Atay, deprem nedeniyle kentte eğitim öğretime bir gün daha ara verildiğini açıkladı.
Atay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli hemşerilerimiz, ilimizde yaşanan deprem nedeniyle tedbir amaçlı, ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 24 Kasım tarihinde eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca, kamuda çalışan engelli ile hamile personel de idari izinli sayılacaktır" ifadelerini kullandı.
Kentte, Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bugün eğitim öğretime ara verilmişti.
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