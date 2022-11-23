https://sputniknews.com.tr/20221123/duzcede-egitim-ogretime-yarin-da-ara-verildi-1063770973.html

Düzce'de eğitim öğretime yarın da ara verildi

Düzce'de eğitim öğretime yarın da ara verildi

Düzce Valisi Cevdet Atay, yarın okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli... 23.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-23T21:30+0300

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türkiye

düzce

deprem

cevdet atay

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Düzce Valisi Cevdet Atay, deprem nedeniyle kentte eğitim öğretime bir gün daha ara verildiğini açıkladı.Atay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli hemşerilerimiz, ilimizde yaşanan deprem nedeniyle tedbir amaçlı, ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 24 Kasım tarihinde eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca, kamuda çalışan engelli ile hamile personel de idari izinli sayılacaktır" ifadelerini kullandı.Kentte, Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bugün eğitim öğretime ara verilmişti.

türkiye

düzce

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düzce, deprem, cevdet atay