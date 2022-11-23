https://sputniknews.com.tr/20221123/duzce-depreminin-ardindan-deprem-toplanma-alanlari-nerelerde-1063754485.html

Düzce depreminin ardından: Deprem toplanma alanları nerelerde?

Düzce depreminin ardından: Deprem toplanma alanları nerelerde?

Sabah saatlerinde merkezi Düzce Gölyaka olan 6 büyüklüğündeki deprem, Türkiye’nin pek çok kentinden hissedildi. Özellikle merkez üssü Düzce’de halk panikle... 23.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-23T14:46+0300

2022-11-23T14:46+0300

2022-11-23T14:46+0300

türkiye

düzce

deprem

deprem toplanma alanları

istanbul

ankara

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/17/1063739830_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_01ddb6b1b57cbc6d3707294411128733.jpg

Türkiye, merkez üssü Düzce Gölyaka olan 6 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. İstanbul’dan Ankara’ya, Zonguldak’tan Bursa’ya pek çok şehirde hissedilen depremde, 1’i ağır, 68 kişi yaralandı. Depremden etkilenen Düzce, Sakarya, Bolu ve Zonguldak’ın Alaplı ve Ereğli ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi. Saat 04.08’de olan depremin paniğiyle halk sokaklara çıktı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin ardından yaşanan artçı sayısının 127 olarak duyurdu. Peki, Türkiye genelinde kaç tane deprem toplanma alanı var? Bu alanlar nerede ve nasıl ulaşılır?AFAD’ın 2020 yılının Kasım ayında yaptığı açıklamada, Türkiye’de toplamda 18 bin 910 toplanma alanı olduğu bilgisi yer alıyor. Öte yandan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 17 Ağustos depreminin 23. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, İstanbul’daki toplanma alanlarının 5 bin 633’e çıktığını bildirdi. AFAD, deprem toplanma alanlarının tespit kriterlerini ‘bölgedeki nüfus yoğunluğu, alanın ulaşılma ve tahliye edilme kolaylığı, alanın mümkün olduğunca engellilerin ve yaşlıların ulaşımına uygun olması, ikincil tehlikelerden uzaklığı, mümkün olduğunca engebesiz düz arazilerde yer alması, konut alanlarına yakın ancak yapısal ve yapısal olmayan unsurlardan etkilenmiyor olması, elektrik, su, tuvalet gibi temel ihtiyaçlar ve benzeri unsurların karşılanabileceği yapılara yakın olması’ şeklinde belirlemiş durumda. AFAD’ın verdiği bilgilerde bunlarla beraber, İstanbul gibi kalabalık ve yerleşim oranı yüksek kentlerde park ve yeşil alanlara ilaveten, asgari standartları sağlayan yeni yapılmış veya güçlendirilmiş okul bahçelerinin de Afet Toplanma Alanı olarak belirlenmesi için çalışmalara başlandığı verisi yer alıyor.Deprem toplanma alanları nerelerde?Bulunulan yere en yakın deprem toplanma alanına e-devlet üzerinden ‘Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı Sorgulama’ sayfasından ulaşılabiliyor. İl, İlçe, Mahalle/Köy, Cadde/Sokak bilgilerinin girilmesinin ardından harita üzerinde en yakın 3 deprem toplanma alanı gösteriliyor. Deprem toplanma alanlarının imara açılması ise hem meslek odaları hem de muhalefet tarafından sıkça eleştiriliyor.Uzmanlardan uyarılarUzmanlar sık sık hem yönetimi hem de halkı ‘büyük İstanbul depremine’ karşı uyarıyor. Düzce depreminin ardından açıklamada bulunan Prof. Dr. Celal Şengör, söz konusu depremin büyük İstanbul depreminin çok ‘yakınlaştığına’ işaret ettiğini belirtti. İTÜ'lü yer bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz ise, "5.9 büyüklüğünde bir deprem 700 bin tonluk dinamitin patlamasına eşdeğerdir. Bu deprem İstanbul'da olsaydı; ciddi hasar ve can kaybı yaşardık" ifadelerini kullandı. Türkiye 12 Kasım’da 23 sene önce yine Düzce gerçekleşen depremin yıldönümünde ülke çapında ‘Deprem Anı Ülke Tatbikatı’ yaptı.

türkiye

düzce

istanbul

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul deprem toplanma alanları, deprem toplanma alanları nerede, deprem olduğunda nereye gitmeliyim, kaç tane deprem toplanma alanı var