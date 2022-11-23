https://sputniknews.com.tr/20221123/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1063740708.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar hafta başından itibaren 18.60 lira seviyesini koruyor. Euro ise 19.23 liradan işlem görüyor. 23.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-23T09:18+0300

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2022-11-23T09:18+0300

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Dolar/TL, 18.60 civarındaki seyredine devam ediyor.Bankalararası piyasada dolar 18,62'nin üzerinde işlem görüyor. Euro/TL 19.23 seviyesinde hareket ediyor.Çeyrek altın ne kadar?Altın fiyatları, yatırımcıların Fed tutanakları öncesinde büyük işlemler yapmaktan kaçınmasıyla yataya yakın seyir izledi.Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1735 dolar civarında hareket ediyor.İç piyasada gram altın 1039 lira, çeyrek altın 1722 lira, cumhuriyet altını 7 bin 85 liradan satılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20221122/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1063703757.html

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