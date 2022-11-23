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EKONOMİ
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https://sputniknews.com.tr/20221123/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1063740708.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar hafta başından itibaren 18.60 lira seviyesini koruyor. Euro ise 19.23 liradan işlem görüyor. 23.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-23T09:18+0300
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ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
gram altın
altın
çeyrek altın
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Dolar/TL, 18.60 civarındaki seyredine devam ediyor.Bankalararası piyasada dolar 18,62'nin üzerinde işlem görüyor. Euro/TL 19.23 seviyesinde hareket ediyor.Çeyrek altın ne kadar?Altın fiyatları, yatırımcıların Fed tutanakları öncesinde büyük işlemler yapmaktan kaçınmasıyla yataya yakın seyir izledi.Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1735 dolar civarında hareket ediyor.İç piyasada gram altın 1039 lira, çeyrek altın 1722 lira, cumhuriyet altını 7 bin 85 liradan satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221122/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1063703757.html
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dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:18 23.11.2022
© REUTERS / CAGLA GURDOGANTL- Dolar
TL- Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2022
© REUTERS / CAGLA GURDOGAN
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Dolar hafta başından itibaren 18.60 lira seviyesini koruyor. Euro ise 19.23 liradan işlem görüyor.
Dolar/TL, 18.60 civarındaki seyredine devam ediyor.

Bankalararası piyasada dolar 18,62'nin üzerinde işlem görüyor. Euro/TL 19.23 seviyesinde hareket ediyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları, yatırımcıların Fed tutanakları öncesinde büyük işlemler yapmaktan kaçınmasıyla yataya yakın seyir izledi.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1735 dolar civarında hareket ediyor.

İç piyasada gram altın 1039 lira, çeyrek altın 1722 lira, cumhuriyet altını 7 bin 85 liradan satılıyor.
Euro - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2022
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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