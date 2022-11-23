https://sputniknews.com.tr/20221123/denizlide-kadin-cinayeti-esini-oldurup-kendini-yaraladi-1063738171.html

Denizli'de kadın cinayeti: Eşini öldürüp kendini yaraladı

Denizli'de kadın cinayeti: Eşini öldürüp kendini yaraladı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde eşini bıçaklayarak öldüren erkek kendisini de jiletle ağır yaraladı. 23.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-23T04:10+0300

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türkiye

denizli

merkezefendi

kadın cinayeti

özbekistan

intihar

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Denizli Merkezefendi Şemikler Mahallesi 2524 Sokak'ta yaşayan Özbekistan uyruklu S.K. (32) ile yine aynı ülke vatandaşı eşi Gulzoda Kamolova (32) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.S.K. bu sırada eşini bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri kadının öldüğünü belirledi.Öte yandan, kendisini de jiletle yaraladığı belirtilen zanlı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Zanlının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.İkilinin yaklaşık 3 ay önce ülkeye giriş yaptıkları öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20221116/gaziantepte-kadin-cinayeti-meslekten-ihrac-edilen-polis-esini-tabancayla-oldurdu--1063531425.html

türkiye

denizli

merkezefendi

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denizli, merkezefendi, kadın cinayeti, özbekistan, intihar