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Denizli'de kadın cinayeti: Eşini öldürüp kendini yaraladı
Denizli'de kadın cinayeti: Eşini öldürüp kendini yaraladı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde eşini bıçaklayarak öldüren erkek kendisini de jiletle ağır yaraladı. 23.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-23T04:10+0300
2022-11-23T04:10+0300
türkiye
denizli
merkezefendi
kadın cinayeti
özbekistan
intihar
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Denizli Merkezefendi Şemikler Mahallesi 2524 Sokak'ta yaşayan Özbekistan uyruklu S.K. (32) ile yine aynı ülke vatandaşı eşi Gulzoda Kamolova (32) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.S.K. bu sırada eşini bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri kadının öldüğünü belirledi.Öte yandan, kendisini de jiletle yaraladığı belirtilen zanlı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Zanlının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.İkilinin yaklaşık 3 ay önce ülkeye giriş yaptıkları öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20221116/gaziantepte-kadin-cinayeti-meslekten-ihrac-edilen-polis-esini-tabancayla-oldurdu--1063531425.html
türkiye
denizli
merkezefendi
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denizli, merkezefendi, kadın cinayeti, özbekistan, intihar
denizli, merkezefendi, kadın cinayeti, özbekistan, intihar

Denizli'de kadın cinayeti: Eşini öldürüp kendini yaraladı

04:10 23.11.2022
© Fatoş Sarıkaya / csgorselarsiv.org Kadına şiddet
Kadına şiddet - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2022
© Fatoş Sarıkaya / csgorselarsiv.org
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde eşini bıçaklayarak öldüren erkek kendisini de jiletle ağır yaraladı.
Denizli Merkezefendi Şemikler Mahallesi 2524 Sokak'ta yaşayan Özbekistan uyruklu S.K. (32) ile yine aynı ülke vatandaşı eşi Gulzoda Kamolova (32) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
S.K. bu sırada eşini bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri kadının öldüğünü belirledi.
Öte yandan, kendisini de jiletle yaraladığı belirtilen zanlı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Zanlının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
İkilinin yaklaşık 3 ay önce ülkeye giriş yaptıkları öğrenildi.
Gaziantep'te Derya Yavuz, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki eşi Mehmet Yavuz (52) tarafından oturduğu sitenin girişinde tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan ve KHK ile meslekten ihraç edilen eski polis memuru Mehmet Yavuz'un yakalanması için çalışma başlatıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2022
TÜRKİYE
Gaziantep'te kadın cinayeti: Meslekten ihraç edilen polis, eşini tabancayla öldürdü
16 Kasım, 23:35
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