https://sputniknews.com.tr/20221123/demet-evgar-paylasti-1-kadin-1-erkek-geri-donuyor-1063772364.html

Demet Evgar paylaştı: '1 Kadın 1 Erkek' geri dönüyor

Demet Evgar paylaştı: '1 Kadın 1 Erkek' geri dönüyor

Oyuncu Demet Evgar, Emre Karayel’le başrollerini paylaştığı yeniden çekilen ve külte dönüşen dizi ‘1 Kadın 1 Erkek’ten ilk görüntüleri paylaştı. 23.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-23T22:32+0300

2022-11-23T22:32+0300

2022-11-23T22:32+0300

yaşam

demet evgar

dizi

netflix

netflix türkiye

paylaşım

emre karayel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/17/1063772581_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0aa0da55d21f93baaf0bb8abd1aed232.png

Türkiye'nin kült dizilerinden '1 kadın 1 Erkek'in 12 Eylül’de yeniden çekilip Netflix’te yayınlanacağı duyurulmuş, tarih verilmemişti. Oyuncu Demet Evgar, sosyal medya hesabından 'Yakında' notuyla diziden ilk görüntüleri paylaştı.Kanada yapımı ‘Un gars, une fille’ dizisinden uyarlanarak hazırlanan dizi, Zeynep ve Ozan arasındaki ilişki ve gündelik hayatta başlarından geçen komik olayları konu alıyor. Dizide Zeynep karakteri Demet Evgar, Ozan karakteri Emre Karayel tarafından canlandırılıyor.2 Ekim 2008’de TürkMax’ta yayınlanmaya başlayan ‘1 Kadın 1 Erkek’, 2012 yılında Star TV’ye transfer oldu. Dizi, 8 Aralık 2013 tarihindeki yayınlanan 375’inci bölümüyle final yaptı. 11 Eylül 2014’te FOX’ta yeniden ekranlara dönen dizi, 8 Nisan 2015’te yayınlanan 416’ncı bölümüyle bir kez daha final yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20221121/cem-yilmaza-ersan-kuneri-dizisi-icin-dava-acildi-bir-ozendirme-var-1063671780.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

demet evgar, dizi, netflix, netflix türkiye, paylaşım, emre karayel