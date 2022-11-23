https://sputniknews.com.tr/20221123/demet-evgar-paylasti-1-kadin-1-erkek-geri-donuyor-1063772364.html
Demet Evgar paylaştı: '1 Kadın 1 Erkek' geri dönüyor
Demet Evgar paylaştı: '1 Kadın 1 Erkek' geri dönüyor
Oyuncu Demet Evgar, Emre Karayel’le başrollerini paylaştığı yeniden çekilen ve külte dönüşen dizi ‘1 Kadın 1 Erkek’ten ilk görüntüleri paylaştı. 23.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-23T22:32+0300
2022-11-23T22:32+0300
2022-11-23T22:32+0300
yaşam
demet evgar
dizi
netflix
netflix türkiye
paylaşım
emre karayel
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Türkiye'nin kült dizilerinden '1 kadın 1 Erkek'in 12 Eylül’de yeniden çekilip Netflix’te yayınlanacağı duyurulmuş, tarih verilmemişti. Oyuncu Demet Evgar, sosyal medya hesabından 'Yakında' notuyla diziden ilk görüntüleri paylaştı.Kanada yapımı ‘Un gars, une fille’ dizisinden uyarlanarak hazırlanan dizi, Zeynep ve Ozan arasındaki ilişki ve gündelik hayatta başlarından geçen komik olayları konu alıyor. Dizide Zeynep karakteri Demet Evgar, Ozan karakteri Emre Karayel tarafından canlandırılıyor.2 Ekim 2008’de TürkMax’ta yayınlanmaya başlayan ‘1 Kadın 1 Erkek’, 2012 yılında Star TV’ye transfer oldu. Dizi, 8 Aralık 2013 tarihindeki yayınlanan 375’inci bölümüyle final yaptı. 11 Eylül 2014’te FOX’ta yeniden ekranlara dönen dizi, 8 Nisan 2015’te yayınlanan 416’ncı bölümüyle bir kez daha final yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20221121/cem-yilmaza-ersan-kuneri-dizisi-icin-dava-acildi-bir-ozendirme-var-1063671780.html
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demet evgar, dizi, netflix, netflix türkiye, paylaşım, emre karayel
demet evgar, dizi, netflix, netflix türkiye, paylaşım, emre karayel
Demet Evgar paylaştı: '1 Kadın 1 Erkek' geri dönüyor
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Oyuncu Demet Evgar, Emre Karayel’le başrollerini paylaştığı yeniden çekilen ve külte dönüşen dizi ‘1 Kadın 1 Erkek’ten ilk görüntüleri paylaştı.
Türkiye'nin kült dizilerinden '1 kadın 1 Erkek'in 12 Eylül’de yeniden çekilip Netflix’te yayınlanacağı duyurulmuş, tarih verilmemişti.
Oyuncu Demet Evgar, sosyal medya hesabından 'Yakında' notuyla diziden ilk görüntüleri paylaştı.
Kanada yapımı ‘Un gars, une fille’ dizisinden uyarlanarak hazırlanan dizi, Zeynep ve Ozan arasındaki ilişki ve gündelik hayatta başlarından geçen komik olayları konu alıyor.
Dizide Zeynep karakteri Demet Evgar, Ozan karakteri Emre Karayel tarafından canlandırılıyor.
2 Ekim 2008’de TürkMax’ta yayınlanmaya başlayan ‘1 Kadın 1 Erkek’, 2012 yılında Star TV’ye transfer oldu. Dizi, 8 Aralık 2013 tarihindeki yayınlanan 375’inci bölümüyle final yaptı.
11 Eylül 2014’te FOX’ta yeniden ekranlara dönen dizi, 8 Nisan 2015’te yayınlanan 416’ncı bölümüyle bir kez daha final yaptı.