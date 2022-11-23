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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Küba lideri Diaz-Canel'e hediye: 'Tamamen tarihi bir belge'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Küba lideri Diaz-Canel'e hediye: 'Tamamen tarihi bir belge'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel'e, 1902'de Küba Cumhurbaşkanı Tomas Estrada Palma'nın Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid'e gönderdiği... 23.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-23T22:13+0300
2022-11-23T22:23+0300
mektup
türkiye
recep tayyip erdoğan
miguel diaz-canel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel'e, 1902'de Küba Cumhurbaşkanı tarafından Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid'e gönderilen mektubu hediye etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, o dönem Osmanlı tarafından Küba'ya gönderilen cevap mektubunu da Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel'e takdim etti.Tarihi mektupta, dönemin Küba Cumhurbaşkanı Palma, II. Abdülhamid'e 'Küba Cumhuriyetinin kuruluşunu ve Osmanlı Devleti ile dostluk ilişkilerini koruma niyetini' bildiriyor.Küba Devlet Başkanı Bermudez, bu anlamlı hediye için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Daha önce bu belgeyi görmediğini belirten Küba Devlet Başkanı Bermudez "Tamamen tarihi bir belge" ifadesini kullandı.Dönemin Küba Cumhurbaşkanı Tomas Estrada Palma'nın Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid'e gönderdiği mektupta şu ifadeler yer alıyor:O dönem Osmanlı Devleti tarafından Küba'ya gönderilen cevap mektubunda ise şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20221123/erdogan-bolgedeki-baslica-ortaklarimizdan-olan-kuba-ile-dayanismamizi-artirmayi-onemsiyorum-1063767895.html
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mektup, recep tayyip erdoğan, miguel diaz-canel
mektup, recep tayyip erdoğan, miguel diaz-canel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Küba lideri Diaz-Canel'e hediye: 'Tamamen tarihi bir belge'

22:13 23.11.2022 (güncellendi: 22:23 23.11.2022)
© İHACumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel'e tarihi hediye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel'e tarihi hediye - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2022
© İHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel'e, 1902'de Küba Cumhurbaşkanı Tomas Estrada Palma'nın Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid'e gönderdiği mektubu hediye etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel'e, 1902'de Küba Cumhurbaşkanı tarafından Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid'e gönderilen mektubu hediye etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, o dönem Osmanlı tarafından Küba'ya gönderilen cevap mektubunu da Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel'e takdim etti.
Tarihi mektupta, dönemin Küba Cumhurbaşkanı Palma, II. Abdülhamid'e 'Küba Cumhuriyetinin kuruluşunu ve Osmanlı Devleti ile dostluk ilişkilerini koruma niyetini' bildiriyor.
Küba Devlet Başkanı Bermudez, bu anlamlı hediye için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Daha önce bu belgeyi görmediğini belirten Küba Devlet Başkanı Bermudez "Tamamen tarihi bir belge" ifadesini kullandı.
Dönemin Küba Cumhurbaşkanı Tomas Estrada Palma'nın Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid'e gönderdiği mektupta şu ifadeler yer alıyor:
"Amerika Birleşik Devletleri tarafından işgal edilen arazi tahliye edilerek 20 Mayıs 1902 tarihinde öğle vakti Küba Cumhuriyeti'nin kurulduğunu ve Küba anayasası gereği tarafıma verilen yürütme gücünü üzerime aldığımı ekselanslarına bildirmekten onur duyarım. Bu ülke için heyecan verici bir olay olan işbu durumu siz yüce padişaha sunuyorum. Ayrıca Küba Cumhuriyeti'nin bütün toplumlar ile ve özellikle Osmanlı Devleti ile dostluk ve samimi ilişkilerin korunması konusunda değişmez niyetini Küba halkı adına bildiririm. Siz yüce padişah için en samimi duygularla Allah'tan uzun ömür, mutluluk, şan, kudret temenni eder devletinizin dirlik ve düzen içinde olmasını dilerim."
O dönem Osmanlı Devleti tarafından Küba'ya gönderilen cevap mektubunda ise şunlar kaydedildi:
"Soylu, yüksek rütbeli, sevgi dolu, şanı yüce dostumuz hazretleri. Küba Hükümetinin kurularak yürütme kuvvetinin tarafınızdan üstlenildiğini ve dostluk binasının kurulması dileğini içeren dostluk mektubunuz alındı ve incelendi. Osmanlı Devleti ile Küba arasında sürmesi arzu edilen dostluk bağlarının güçlenmesini sağlayacak olan bu iyi niyetiniz sevindiricidir. Yüksek şahsınızın daima başarılı olması arzusuyla işbu dostluk mektubumuz yazılmış ve gönderilmiştir."
Cumhurbaşkan Erdoğan, Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2022
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Erdoğan: Bölgedeki başlıca ortaklarımızdan olan Küba ile dayanışmamızı artırmayı önemsiyorum
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