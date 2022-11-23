https://sputniknews.com.tr/20221123/cia-rusyaya-karsi-rus-casus-ariyor-bizimle-calisacak-kisilere-acigiz-1063764160.html

CIA, Rusya'ya karşı Rus casus arıyor: 'Bizimle çalışacak kişilere açığız'

CIA, Rusya'ya karşı Rus casus arıyor: 'Bizimle çalışacak kişilere açığız'

Wall Street Journal (WSJ) ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) Rusya'ya karşı çalışmak üzere eleman aradığını yazdı. 23.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-23T18:59+0300

2022-11-23T18:59+0300

2022-11-23T18:59+0300

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Wall Street Journal'da (WSJ) yer alan habere göre, CIA'in operasyonlardan sorumlu müdür yardımcısı David Marlowe, akademisyenlerle teşkilatın hedefini açıkladı.'CIA, Ukrayna Savaşından memnun olmayan Rus casusları işe almayı planlıyor' başlıklı habere göre Marlowe, George Mason Üniversitesi'ndeki Hayden Center'da yaptığı konuşmada Batılı istihbarat teşkilatlarının hoşnutsuz Rusları fırsata çevirebileceğini belirtti.Marlowe, "Dünya çapında Rus işgalinden bizim kadar tiksinti duyan Rusları arıyoruz" dedi."Bizimle çalışacak kişilere açığız" diyen Marlowe, önemli bilgilere sahip Ruslar için casusluk teklifinde bulundu.

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