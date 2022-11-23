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CIA, Rusya'ya karşı Rus casus arıyor: 'Bizimle çalışacak kişilere açığız'
CIA, Rusya'ya karşı Rus casus arıyor: 'Bizimle çalışacak kişilere açığız'
Wall Street Journal (WSJ) ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) Rusya'ya karşı çalışmak üzere eleman aradığını yazdı. 23.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-23T18:59+0300
2022-11-23T18:59+0300
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Wall Street Journal'da (WSJ) yer alan habere göre, CIA'in operasyonlardan sorumlu müdür yardımcısı David Marlowe, akademisyenlerle teşkilatın hedefini açıkladı.'CIA, Ukrayna Savaşından memnun olmayan Rus casusları işe almayı planlıyor' başlıklı habere göre Marlowe, George Mason Üniversitesi'ndeki Hayden Center'da yaptığı konuşmada Batılı istihbarat teşkilatlarının hoşnutsuz Rusları fırsata çevirebileceğini belirtti.Marlowe, "Dünya çapında Rus işgalinden bizim kadar tiksinti duyan Rusları arıyoruz" dedi."Bizimle çalışacak kişilere açığız" diyen Marlowe, önemli bilgilere sahip Ruslar için casusluk teklifinde bulundu.
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cia, rusya, ukrayna
cia, rusya, ukrayna

CIA, Rusya'ya karşı Rus casus arıyor: 'Bizimle çalışacak kişilere açığız'

18:59 23.11.2022
© AFP 2022 / SAUL LOEBCIA
CIA - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2022
© AFP 2022 / SAUL LOEB
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Wall Street Journal (WSJ) ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) Rusya'ya karşı çalışmak üzere eleman aradığını yazdı.
Wall Street Journal'da (WSJ) yer alan habere göre, CIA'in operasyonlardan sorumlu müdür yardımcısı David Marlowe, akademisyenlerle teşkilatın hedefini açıkladı.
'CIA, Ukrayna Savaşından memnun olmayan Rus casusları işe almayı planlıyor' başlıklı habere göre Marlowe, George Mason Üniversitesi'ndeki Hayden Center'da yaptığı konuşmada Batılı istihbarat teşkilatlarının hoşnutsuz Rusları fırsata çevirebileceğini belirtti.
Marlowe, "Dünya çapında Rus işgalinden bizim kadar tiksinti duyan Rusları arıyoruz" dedi.
"Bizimle çalışacak kişilere açığız" diyen Marlowe, önemli bilgilere sahip Ruslar için casusluk teklifinde bulundu.
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