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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221123/canli--ab-komisyonundan-dogalgazda-tavan-fiyat-uygulanmasi-teklifi-1063741125.html
CANLI | AB Komisyonu'ndan doğalgazda tavan fiyat uygulanması teklifi
CANLI | AB Komisyonu'ndan doğalgazda tavan fiyat uygulanması teklifi
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, vadeli doğalgaz fiyatında megavatsaat başına 275 euro tavan fiyat uygulanmasını teklif etti. 23.11.2022, Sputnik Türkiye
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rusya, ukrayna, askeri operasyon, новый онлайн для белой редактуры
Doğalgaz - Sputnik Türkiye

CANLI | AB Komisyonu'ndan doğalgazda tavan fiyat uygulanması teklifi

09:28 23.11.2022
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, vadeli doğalgaz fiyatında megavatsaat başına 275 euro tavan fiyat uygulanmasını teklif etti.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna ilişkin gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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09:28 23.11.2022
AB Komisyonu'ndan doğalgazda tavan fiyat uygulanması teklifi
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, vadeli doğalgaz fiyatında megavatsaat başına 275 euro tavan fiyat uygulanmasını teklif etti.
AB Komisyonu'nun hazırladığı teklife göre, Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören kasım vadeli gaz kontratına tavan fiyat uygulanacak.
Komisyon'un açıklamasında, söz konusu tavan fiyatın megavatsaat başına 275 euro düzeyinde olacağı belirtildi.
AB ülkelerinin enerji bakanları, Komisyon’un söz konusu teklifini değerlendirmek üzere 24 Kasım’da bir araya gelecekler.
TTF'de işlem gören vadeli gaz kontrat fiyatı, ağustosta megavatsaat başına 340 euro'ya kadar çıkarken bugün ise 119.5 euro'dan işlem görüyor.
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