CANLI | AB Komisyonu'ndan doğalgazda tavan fiyat uygulanması teklifi

AB Komisyonu'ndan doğalgazda tavan fiyat uygulanması teklifi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, vadeli doğalgaz fiyatında megavatsaat başına 275 euro tavan fiyat uygulanmasını teklif etti.

AB Komisyonu'nun hazırladığı teklife göre, Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören kasım vadeli gaz kontratına tavan fiyat uygulanacak.

Komisyon'un açıklamasında, söz konusu tavan fiyatın megavatsaat başına 275 euro düzeyinde olacağı belirtildi.

AB ülkelerinin enerji bakanları, Komisyon’un söz konusu teklifini değerlendirmek üzere 24 Kasım’da bir araya gelecekler.

TTF'de işlem gören vadeli gaz kontrat fiyatı, ağustosta megavatsaat başına 340 euro'ya kadar çıkarken bugün ise 119.5 euro'dan işlem görüyor.