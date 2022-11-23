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https://sputniknews.com.tr/20221123/bodrumda-egitime-saganak-engeli-1063755217.html
Bodrum'da eğitime sağanak engeli
Bodrum'da eğitime sağanak engeli
Bodrum'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle öğleden sonra eğitime ara verildiği duyuruldu. 23.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-23T15:20+0300
2022-11-23T15:20+0300
yaşam
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muğla
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde eğitim öğretim gören öğrenciler, olumsuz hava koşulları nedeniyle tedbir amacıyla evlerine gönderildi. İlçede etkili olan yağış nedeniyle yollar göle döndü.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla ve ilçeleri için şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yapmıştı. Beklenen yağış bugün öğle saatlerinde başladı. Bodrum’da eğitim öğretime yarım günlük ara verildi, öğrenciler meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı evlerine gönderildi.Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamada "İlçemiz genelinde, öğleden sonra beklenen yağış nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına tedbir amaçlı olarak saat 13.00 itibariyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir" denildi.Yalıkavak’ta da yağmurla göle dönen yolda araçların güçlükle ilerlediği gözlendi. Arıza yapan araçlar yolda kaldı.İlçede yağış aralıklarla sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221118/izmiri-saganak-etkili-oldu-1063607831.html
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bodrum, muğla, türkiye, sağanak, okul
bodrum, muğla, türkiye, sağanak, okul

Bodrum'da eğitime sağanak engeli

15:20 23.11.2022
© DHABodrum'da eğitime sağanak engeli
Bodrum'da eğitime sağanak engeli - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2022
© DHA
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Bodrum'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle öğleden sonra eğitime ara verildiği duyuruldu.
Muğla’nın Bodrum ilçesinde eğitim öğretim gören öğrenciler, olumsuz hava koşulları nedeniyle tedbir amacıyla evlerine gönderildi. İlçede etkili olan yağış nedeniyle yollar göle döndü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla ve ilçeleri için şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yapmıştı. Beklenen yağış bugün öğle saatlerinde başladı. Bodrum’da eğitim öğretime yarım günlük ara verildi, öğrenciler meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı evlerine gönderildi.
Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamada "İlçemiz genelinde, öğleden sonra beklenen yağış nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına tedbir amaçlı olarak saat 13.00 itibariyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir" denildi.
Yalıkavak’ta da yağmurla göle dönen yolda araçların güçlükle ilerlediği gözlendi. Arıza yapan araçlar yolda kaldı.
İlçede yağış aralıklarla sürüyor.
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