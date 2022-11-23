https://sputniknews.com.tr/20221123/bir-gun-lazim-olur-diye-ahirda-sakladigi-paralari-36-yil-sonra-buldu-1063758873.html

'Bir gün lazım olur' diye ahırda sakladığı paraları 36 yıl sonra buldu

'Bir gün lazım olur' diye ahırda sakladığı paraları 36 yıl sonra buldu

Kahramanmaraş’ta bir kadın, 'Bir gün lazım olur' diye çantaya koyup ahırda sakladığı eski Türk Lirası ve yabancı paraları 36 yıl sonra buldu. 23.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-23T17:05+0300

2022-11-23T17:05+0300

2022-11-23T17:05+0300

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Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki Asiye Akçam, 'Bir gün lazım olur' diyerek harcamadığı bir miktar Türk Lirası ve yabancı paraları çantaya koyup, evinin altındaki ahıra sakladı.Aradan geçen yılların ardından temizlik için girdiği ahırda eski çantaların birini kontrol eden Akçam, 36 yıl önce bıraktığı paraları buldu. Şu anda bir değeri olmayan paraları saklamaya devam edeceğini söyleyen Akçam, “Bu paraları çantaya koyup ahıra bırakmıştım. Çantaları atmak için aldığımda içinden eski paralar çıktı. Ben bu paraları 36 yıl önce saklamıştım” dedi.Asiye Akçam, paraların görüntüsünü çektirerek kendi adına açtığı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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