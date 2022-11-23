https://sputniknews.com.tr/20221123/benzine-zam-motorine-indirim-geliyor-1063757884.html

Benzine zam, motorine indirim geliyor

Benzine zam, motorine indirim geliyor

24 Kasım Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 95 Kuruş indirim, benzin grubunda 55 kuruş zam bekleniyor. 23.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-23T16:50+0300

2022-11-23T16:50+0300

2022-11-23T16:50+0300

ekonomi

benzin

benzin fiyatları

motorin

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24 Kasım Perşembe gününden itibaren benzine zam motorine indirim bekleniyor.Motorin grubunda 95 kuruş indirim, benzin grubunda ise 55 kuruş zam gelecek. Fiyat değişiklikleri pompaya yansıyacak.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 24.79 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 20.07 liradan satılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20221122/benzine-indirim-geliyor-1063704838.html

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benzin, benzin fiyatları, motorin