https://sputniknews.com.tr/20221123/benzine-zam-motorine-indirim-geliyor-1063757884.html
Benzine zam, motorine indirim geliyor
Benzine zam, motorine indirim geliyor
24 Kasım Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 95 Kuruş indirim, benzin grubunda 55 kuruş zam bekleniyor. 23.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-23T16:50+0300
2022-11-23T16:50+0300
2022-11-23T16:50+0300
ekonomi
benzin
benzin fiyatları
motorin
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24 Kasım Perşembe gününden itibaren benzine zam motorine indirim bekleniyor.Motorin grubunda 95 kuruş indirim, benzin grubunda ise 55 kuruş zam gelecek. Fiyat değişiklikleri pompaya yansıyacak.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 24.79 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 20.07 liradan satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221122/benzine-indirim-geliyor-1063704838.html
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benzin, benzin fiyatları, motorin
benzin, benzin fiyatları, motorin
Benzine zam, motorine indirim geliyor
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24 Kasım Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 95 Kuruş indirim, benzin grubunda 55 kuruş zam bekleniyor.
24 Kasım Perşembe gününden itibaren benzine zam motorine indirim bekleniyor.
Motorin grubunda 95 kuruş indirim, benzin grubunda ise 55 kuruş zam gelecek. Fiyat değişiklikleri pompaya yansıyacak.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 24.79 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 20.07 liradan satılıyor.