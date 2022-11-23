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https://sputniknews.com.tr/20221123/bati-kuduste-patlama-en-az-7-yarali-1063740993.html
Batı Kudüs'te patlama: En az 12 yaralı
Batı Kudüs'te patlama: En az 12 yaralı
Batı Kudüs'te bir otobüs durağı yakınında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre en az 12 kişinin yaralandığı açıklandı. 23.11.2022, Sputnik Türkiye
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2022-11-23T09:30+0300
dünya
israil
kudüs
patlama
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İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Kudüs'ün çıkışında bir otobüs durağı yakınında patlama meydana geldiği belirtildi.Patlama sonucu 'çeşitli derecelerde çok sayıda yaralı bulunduğu' kaydedildi.Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, patlamayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, patlama sonucu 12 kişinin yaralandığı belirtildi.Öte yandan kamu yayın kuruluşu KAN, patlamanın 'çanta içine gizlenmiş bir bombanın infilak etmesi sonucu meydana geldiğinin tahmin edildiğini' duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20221116/israilli-bir-milyardere-ait-petrol-tankerine-umman-aciklarinda-bombali-iha-saldirisi-1063483504.html
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israil, kudüs, patlama
israil, kudüs, patlama

Batı Kudüs'te patlama: En az 12 yaralı

09:21 23.11.2022 (güncellendi: 09:30 23.11.2022)
© AFP 2022 / MENAHEM KAHANAİsrail polisi
İsrail polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2022
© AFP 2022 / MENAHEM KAHANA
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Batı Kudüs'te bir otobüs durağı yakınında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre en az 12 kişinin yaralandığı açıklandı.
İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Kudüs'ün çıkışında bir otobüs durağı yakınında patlama meydana geldiği belirtildi.
Patlama sonucu 'çeşitli derecelerde çok sayıda yaralı bulunduğu' kaydedildi.
Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, patlamayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, patlama sonucu 12 kişinin yaralandığı belirtildi.
Öte yandan kamu yayın kuruluşu KAN, patlamanın 'çanta içine gizlenmiş bir bombanın infilak etmesi sonucu meydana geldiğinin tahmin edildiğini' duyurdu.
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