https://sputniknews.com.tr/20221123/bakan-soylu-duzcenin-golyaka-ilcesindeki-incelemelerin-ardindan-aciklamalarda-bulunuyor-1063764380.html

Bakan Soylu: Depremle ilgili hasar tespit çalışmaları sürüyor

Bakan Soylu: Depremle ilgili hasar tespit çalışmaları sürüyor

Düzce Gölyaka'da yaşanan 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Soylu hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü... 23.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-23T19:11+0300

2022-11-23T19:11+0300

2022-11-23T19:26+0300

süleyman soylu

deprem

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0e/1063398195_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_a6c90e2e52a7b4d1069e7e7ddd8c4918.jpg

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Gençlik ve spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Düzce Gölyaka'da açıklamalarda bulundu. Hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Bakan Soylu şunları ifade etti:"Büyük bir korku yaşandı, tedirginlik olacak. Çadırlar her yerde kuruldu, milletimizden eksik bırakacağımız hiçbir şey olmaz. Biz her şeyi üstleneceğiz, yeter ki bu travma geçsin. Büyük bölümü yenilenmiş bir yapı stoku var, bu bir örnektir. Demek ki yapılınca oluyor. Bunu her yerde gerçekleştirdik, evet, deprem oluyor ama önemli olan burada bir can kaybıyla karşılaşmamak. Milletimizin emrine amadeyiz. Gücümüzün yettiği kadar devletimizin kapasitesiyle yapıyoruz aman inanıyoruz ki bizden sonraki nesiller daha iyi yapacak."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

süleyman soylu, deprem