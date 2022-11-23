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Bakan Soylu: Depremle ilgili hasar tespit çalışmaları sürüyor
Bakan Soylu: Depremle ilgili hasar tespit çalışmaları sürüyor
Düzce Gölyaka'da yaşanan 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Soylu hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü... 23.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-23T19:11+0300
2022-11-23T19:26+0300
süleyman soylu
deprem
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Gençlik ve spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Düzce Gölyaka'da açıklamalarda bulundu. Hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Bakan Soylu şunları ifade etti:"Büyük bir korku yaşandı, tedirginlik olacak. Çadırlar her yerde kuruldu, milletimizden eksik bırakacağımız hiçbir şey olmaz. Biz her şeyi üstleneceğiz, yeter ki bu travma geçsin. Büyük bölümü yenilenmiş bir yapı stoku var, bu bir örnektir. Demek ki yapılınca oluyor. Bunu her yerde gerçekleştirdik, evet, deprem oluyor ama önemli olan burada bir can kaybıyla karşılaşmamak. Milletimizin emrine amadeyiz. Gücümüzün yettiği kadar devletimizin kapasitesiyle yapıyoruz aman inanıyoruz ki bizden sonraki nesiller daha iyi yapacak."
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süleyman soylu, deprem
süleyman soylu, deprem

Bakan Soylu: Depremle ilgili hasar tespit çalışmaları sürüyor

19:11 23.11.2022 (güncellendi: 19:26 23.11.2022)
© DHAİstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bombayı bırakan kişi gözaltına alındı" dedi.
İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bombayı bırakan kişi gözaltına alındı dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2022
© DHA
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Düzce Gölyaka'da yaşanan 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Soylu hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Gençlik ve spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Düzce Gölyaka'da açıklamalarda bulundu.
Hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Bakan Soylu şunları ifade etti:
"Büyük bir korku yaşandı, tedirginlik olacak. Çadırlar her yerde kuruldu, milletimizden eksik bırakacağımız hiçbir şey olmaz. Biz her şeyi üstleneceğiz, yeter ki bu travma geçsin. Büyük bölümü yenilenmiş bir yapı stoku var, bu bir örnektir. Demek ki yapılınca oluyor. Bunu her yerde gerçekleştirdik, evet, deprem oluyor ama önemli olan burada bir can kaybıyla karşılaşmamak. Milletimizin emrine amadeyiz. Gücümüzün yettiği kadar devletimizin kapasitesiyle yapıyoruz aman inanıyoruz ki bizden sonraki nesiller daha iyi yapacak."
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