https://sputniknews.com.tr/20221123/bakan-soylu-duzcenin-golyaka-ilcesindeki-incelemelerin-ardindan-aciklamalarda-bulunuyor-1063764380.html
Bakan Soylu: Depremle ilgili hasar tespit çalışmaları sürüyor
Bakan Soylu: Depremle ilgili hasar tespit çalışmaları sürüyor
Düzce Gölyaka'da yaşanan 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Soylu hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü... 23.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-23T19:11+0300
2022-11-23T19:11+0300
2022-11-23T19:26+0300
süleyman soylu
deprem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0e/1063398195_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_a6c90e2e52a7b4d1069e7e7ddd8c4918.jpg
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Gençlik ve spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Düzce Gölyaka'da açıklamalarda bulundu. Hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Bakan Soylu şunları ifade etti:"Büyük bir korku yaşandı, tedirginlik olacak. Çadırlar her yerde kuruldu, milletimizden eksik bırakacağımız hiçbir şey olmaz. Biz her şeyi üstleneceğiz, yeter ki bu travma geçsin. Büyük bölümü yenilenmiş bir yapı stoku var, bu bir örnektir. Demek ki yapılınca oluyor. Bunu her yerde gerçekleştirdik, evet, deprem oluyor ama önemli olan burada bir can kaybıyla karşılaşmamak. Milletimizin emrine amadeyiz. Gücümüzün yettiği kadar devletimizin kapasitesiyle yapıyoruz aman inanıyoruz ki bizden sonraki nesiller daha iyi yapacak."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0e/1063398195_123:0:1140:763_1920x0_80_0_0_01a91765fa0171449a0bd4759bb05c80.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
süleyman soylu, deprem
Bakan Soylu: Depremle ilgili hasar tespit çalışmaları sürüyor
19:11 23.11.2022 (güncellendi: 19:26 23.11.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Düzce Gölyaka'da yaşanan 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Soylu hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Gençlik ve spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Düzce Gölyaka'da açıklamalarda bulundu.
Hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Bakan Soylu şunları ifade etti:
"Büyük bir korku yaşandı, tedirginlik olacak. Çadırlar her yerde kuruldu, milletimizden eksik bırakacağımız hiçbir şey olmaz. Biz her şeyi üstleneceğiz, yeter ki bu travma geçsin. Büyük bölümü yenilenmiş bir yapı stoku var, bu bir örnektir. Demek ki yapılınca oluyor. Bunu her yerde gerçekleştirdik, evet, deprem oluyor ama önemli olan burada bir can kaybıyla karşılaşmamak. Milletimizin emrine amadeyiz. Gücümüzün yettiği kadar devletimizin kapasitesiyle yapıyoruz aman inanıyoruz ki bizden sonraki nesiller daha iyi yapacak."