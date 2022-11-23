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https://sputniknews.com.tr/20221123/bakan-nebati-insallah-enflasyondaki-tedrici-dusus-yakin-zamanda-gerceklesecektir-1063743551.html
Bakan Nebati: MASAK, kripto para platformu FTX'in ilişkili olduğu kişiler nezdinde inceleme başlattı
Bakan Nebati: MASAK, kripto para platformu FTX'in ilişkili olduğu kişiler nezdinde inceleme başlattı
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "MASAK, kripto para işlem platformu FTX'in ilişkili olduğu gerçek ve tüzel kişiler nezdinde inceleme başlattı" dedi. 23.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-23T11:31+0300
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ekonomi
nureddin nebati
hazine ve maliye bakanlığı
ekonomi
enflasyon
masak
kripto para
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyona ilişkin "İnşallah enflasyondaki tedrici düşüş yakın zamanda gerçekleşecektir" açıklamasında bulundu.Bakan Nebati ayrıca şunları da ifade etti:
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nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı, ekonomi, enflasyon, masak, kripto para, ftx
nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı, ekonomi, enflasyon, masak, kripto para, ftx

Bakan Nebati: MASAK, kripto para platformu FTX'in ilişkili olduğu kişiler nezdinde inceleme başlattı

11:31 23.11.2022 (güncellendi: 12:07 23.11.2022)
© AANureddin Nebati
Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "MASAK, kripto para işlem platformu FTX'in ilişkili olduğu gerçek ve tüzel kişiler nezdinde inceleme başlattı" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyona ilişkin "İnşallah enflasyondaki tedrici düşüş yakın zamanda gerçekleşecektir" açıklamasında bulundu.
Bakan Nebati ayrıca şunları da ifade etti:
Darphane Kazandıran Çeyrek Hesap Sistemi'nin başladığı 1 Mart'tan 23 Kasım'a kadar toplam 13 ton 513 kilogram altın toplandı, bu bir rekor.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kripto para işlem platformu FTX'in ilişkili olduğu gerçek ve tüzel kişiler nezdinde inceleme başlattı.
KKM'nin katkısıyla döviz tevdiat hesaplarının toplam mevduatlardaki payı, yaklaşık 20 puanlık bir düşüşle yüzde 50.6'ya gerilemiştir
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