https://sputniknews.com.tr/20221123/bakan-nebati-insallah-enflasyondaki-tedrici-dusus-yakin-zamanda-gerceklesecektir-1063743551.html

Bakan Nebati: MASAK, kripto para platformu FTX'in ilişkili olduğu kişiler nezdinde inceleme başlattı

Bakan Nebati: MASAK, kripto para platformu FTX'in ilişkili olduğu kişiler nezdinde inceleme başlattı

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "MASAK, kripto para işlem platformu FTX'in ilişkili olduğu gerçek ve tüzel kişiler nezdinde inceleme başlattı" dedi. 23.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-23T11:31+0300

2022-11-23T11:31+0300

2022-11-23T12:07+0300

ekonomi

nureddin nebati

hazine ve maliye bakanlığı

ekonomi

enflasyon

masak

kripto para

ftx

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyona ilişkin "İnşallah enflasyondaki tedrici düşüş yakın zamanda gerçekleşecektir" açıklamasında bulundu.Bakan Nebati ayrıca şunları da ifade etti:

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Sputnik Türkiye

nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı, ekonomi, enflasyon, masak, kripto para, ftx