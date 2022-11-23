https://sputniknews.com.tr/20221123/bakan-kurum-duzcedeki-depremde-321-binamizda-hasar-tespitleri-yaptik-1063760776.html

Bakan Kurum: Düzce'deki depremde 321 binamızda hasar tespitleri yaptık

Bakan Kurum: Düzce'deki depremde 321 binamızda hasar tespitleri yaptık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Düzce'deki depremde 321 binada hasar tespitleri yaptık, Gölyaka'da 5 bina, 8 bağımsız bölüm ağır hasarlı... 23.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-23T17:49+0300

2022-11-23T17:49+0300

2022-11-23T17:50+0300

türkiye

murat kurum

düzce

deprem

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/19/1062703038_0:110:3249:1938_1920x0_80_0_0_ddc35f6201d06da26cfa6be1dbfb4fee.jpg

Bakan Kurum, Düzce'de 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depreme ilişkin olarak, "Kısmi, az hasarlı kamu binaları var. Bu binalara ilişkin de tadilatların yapılmasını müteakip burada kamu hizmetleri verilecek." ifadesinde bulundu.Bakan Kurum, "Vatandaşlarımızdan isteğimiz binaların hasarlı olup olmadığının tespitinin yapılmasını müteakip evlerine girmeleridir. Neticede artçı depremler hala devam ediyor." açıklamasında bulundu.Bakan Kurum, "Düzce'deki deprem çok fazla yapısal hasara yol açmadı. Sebebi, bina stokunun yüzde 75'inin Deprem Yönetmeliği'ne uygun yapılmış olmasıdır." dedi.

türkiye

düzce

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

murat kurum, düzce, deprem