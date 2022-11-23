https://sputniknews.com.tr/20221123/bakan-kurum-duzcedeki-depremde-321-binamizda-hasar-tespitleri-yaptik-1063760776.html
Bakan Kurum: Düzce'deki depremde 321 binamızda hasar tespitleri yaptık
Bakan Kurum: Düzce'deki depremde 321 binamızda hasar tespitleri yaptık
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Düzce'deki depremde 321 binada hasar tespitleri yaptık, Gölyaka'da 5 bina, 8 bağımsız bölüm ağır hasarlı... 23.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-23T17:49+0300
2022-11-23T17:49+0300
2022-11-23T17:50+0300
türkiye
murat kurum
düzce
deprem
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Bakan Kurum, Düzce'de 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depreme ilişkin olarak, "Kısmi, az hasarlı kamu binaları var. Bu binalara ilişkin de tadilatların yapılmasını müteakip burada kamu hizmetleri verilecek." ifadesinde bulundu.Bakan Kurum, "Vatandaşlarımızdan isteğimiz binaların hasarlı olup olmadığının tespitinin yapılmasını müteakip evlerine girmeleridir. Neticede artçı depremler hala devam ediyor." açıklamasında bulundu.Bakan Kurum, "Düzce'deki deprem çok fazla yapısal hasara yol açmadı. Sebebi, bina stokunun yüzde 75'inin Deprem Yönetmeliği'ne uygun yapılmış olmasıdır." dedi.
türkiye
düzce
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murat kurum, düzce, deprem
murat kurum, düzce, deprem
Bakan Kurum: Düzce'deki depremde 321 binamızda hasar tespitleri yaptık
17:49 23.11.2022 (güncellendi: 17:50 23.11.2022) Abone ol
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Düzce'deki depremde 321 binada hasar tespitleri yaptık, Gölyaka'da 5 bina, 8 bağımsız bölüm ağır hasarlı görünüyor." dedi.
Bakan Kurum, Düzce'de 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depreme ilişkin olarak, "Kısmi, az hasarlı kamu binaları var. Bu binalara ilişkin de tadilatların yapılmasını müteakip burada kamu hizmetleri verilecek." ifadesinde bulundu.
Bakan Kurum, "Vatandaşlarımızdan isteğimiz binaların hasarlı olup olmadığının tespitinin yapılmasını müteakip evlerine girmeleridir. Neticede artçı depremler hala devam ediyor." açıklamasında bulundu.
Bakan Kurum, "Düzce'deki deprem çok fazla yapısal hasara yol açmadı. Sebebi, bina stokunun yüzde 75'inin Deprem Yönetmeliği'ne uygun yapılmış olmasıdır." dedi.