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https://sputniknews.com.tr/20221123/bakan-koca-duzce-golyaka-merkezli-depremde-yarali-sayimiz-son-belirlemelere-gore-93tur-1063763910.html
Bakan Koca: Düzce Gölyaka merkezli depremde yaralı sayımız son belirlemelere göre 93'tür
Bakan Koca: Düzce Gölyaka merkezli depremde yaralı sayımız son belirlemelere göre 93'tür
Sağlık Bakanı Koca, Düzce'deki depreme dair son yaralı sayısıyla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Koca'nın açıklamasına göre yaralı sayısı 93 oldu. 23.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-23T18:49+0300
2022-11-23T19:00+0300
düzce
deprem
yaralı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan Düzce Gölyaka'da yaşanan depremdeki yaralıların durumuna ilişkin bir açıklama yaptı. Bakan Koca açıklamasında "Gölyaka merkezli depremde yaralı sayımız son belirlemelere göre 93'tür. Düzce’de 1’i ağır 37 yaralı; İstanbul’da 2, Bolu’da 14, Zonguldak’ta 10, Sakarya’da 26, Bursa’da 4 yaralı var. Hastanelerimizde halen 17 kişinin tedavisi devam ediyor. Allah tüm afetlerden korusun" ifadelerine yer verdi.
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düzce, deprem, yaralı
düzce, deprem, yaralı

Bakan Koca: Düzce Gölyaka merkezli depremde yaralı sayımız son belirlemelere göre 93'tür

18:49 23.11.2022 (güncellendi: 19:00 23.11.2022)
© İHA / UĞUR ESERSağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2022
© İHA / UĞUR ESER
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Sağlık Bakanı Koca, Düzce'deki depreme dair son yaralı sayısıyla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Koca'nın açıklamasına göre yaralı sayısı 93 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan Düzce Gölyaka'da yaşanan depremdeki yaralıların durumuna ilişkin bir açıklama yaptı.
Bakan Koca açıklamasında "Gölyaka merkezli depremde yaralı sayımız son belirlemelere göre 93'tür. Düzce’de 1’i ağır 37 yaralı; İstanbul’da 2, Bolu’da 14, Zonguldak’ta 10, Sakarya’da 26, Bursa’da 4 yaralı var. Hastanelerimizde halen 17 kişinin tedavisi devam ediyor. Allah tüm afetlerden korusun" ifadelerine yer verdi.
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