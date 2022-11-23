https://sputniknews.com.tr/20221123/bakan-koca-duzce-golyaka-merkezli-depremde-yarali-sayimiz-son-belirlemelere-gore-93tur-1063763910.html

Bakan Koca: Düzce Gölyaka merkezli depremde yaralı sayımız son belirlemelere göre 93'tür

Bakan Koca: Düzce Gölyaka merkezli depremde yaralı sayımız son belirlemelere göre 93'tür

Sağlık Bakanı Koca, Düzce'deki depreme dair son yaralı sayısıyla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Koca'nın açıklamasına göre yaralı sayısı 93 oldu. 23.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-23T18:49+0300

2022-11-23T18:49+0300

2022-11-23T19:00+0300

düzce

deprem

yaralı

türkiye

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan Düzce Gölyaka'da yaşanan depremdeki yaralıların durumuna ilişkin bir açıklama yaptı. Bakan Koca açıklamasında "Gölyaka merkezli depremde yaralı sayımız son belirlemelere göre 93'tür. Düzce’de 1’i ağır 37 yaralı; İstanbul’da 2, Bolu’da 14, Zonguldak’ta 10, Sakarya’da 26, Bursa’da 4 yaralı var. Hastanelerimizde halen 17 kişinin tedavisi devam ediyor. Allah tüm afetlerden korusun" ifadelerine yer verdi.

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