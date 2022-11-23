https://sputniknews.com.tr/20221123/bakan-koca-biri-3-yil-sureyle-meslekten-men-edildi-digeri-bir-daha-yogun-bakimda-calisamayacak-1063761123.html

Bakan Koca: Biri 3 yıl süreyle meslekten men edildi, diğeri bir daha yoğun bakımda çalışamayacak

Bakan Koca: Biri 3 yıl süreyle meslekten men edildi, diğeri bir daha yoğun bakımda çalışamayacak

Tokat'ta bir hastanın özel hastane çalışanlarının şiddetine maruz kalmasına ilişkin soruşturmayla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, 2 yoğun bakım... 23.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-23T17:57+0300

2022-11-23T17:57+0300

2022-11-23T18:04+0300

fahrettin koca

türkiye

tokat

sağlık çalışanı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'Tokat'ta faaliyeti halen durdurulmuş olan özel hastanedeki hastaya kötü muamele' olayıyla ilgili 2 sağlık personelinden birinden 3 yıl süreyle meslekten men edildiğini; yoğun bakımda bir daha çalışamayacağını; diğer sağlık personelinin 6 aylık mesleki eğitimden geçmek zorunda olduğunu ve artık yoğun bakımda çalışamayacağını açıkladı.Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

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tokat

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fahrettin koca, tokat, sağlık çalışanı