Bakan Koca: Biri 3 yıl süreyle meslekten men edildi, diğeri bir daha yoğun bakımda çalışamayacak
17:57 23.11.2022 (güncellendi: 18:04 23.11.2022)
© AAFahrettin Koca
© AA
Tokat'ta bir hastanın özel hastane çalışanlarının şiddetine maruz kalmasına ilişkin soruşturmayla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, 2 yoğun bakım çalışanından birinin meslekten men edildiğini, diğerinin ise yoğun bakımda çalışamayacağını kaydetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'Tokat'ta faaliyeti halen durdurulmuş olan özel hastanedeki hastaya kötü muamele' olayıyla ilgili 2 sağlık personelinden birinden 3 yıl süreyle meslekten men edildiğini; yoğun bakımda bir daha çalışamayacağını; diğer sağlık personelinin 6 aylık mesleki eğitimden geçmek zorunda olduğunu ve artık yoğun bakımda çalışamayacağını açıkladı.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
"Tokat'ta faaliyeti halen durdurulmuş olan özel hastanedeki olay sebebiyle yürütülen soruşturma sonucunda, yoğun bakım servisindeki bir hastaya karşı şiddet/ kötü muamele gösteren 2 yoğun bakım çalışanına verilen cezalar Sağlık Meslekleri Kurulu'nda bugün karara bağlandı.
Söz konusu 2 sağlık personelinden biri 3 yıl süreyle meslekten men edildi. Süre sonunda, bir sağlık kurumunda çalışabilmesi için, 18 aylık mesleki ve etik eğitimi alma mecburiyeti var ve tekrar bir yoğun bakımda çalışması söz konusu değildir.
Sağlık Meslekleri Kurulunun kararına göre, diğer sağlık personeli 6 aylık mesleki eğitimden geçmek zorunda, artık yoğun bakımda çalışamaz. Bağışlanamaz davranışlarıyla toplumu ve sağlık camiasını üzenler, davranışlarının hesabını yargı önünde de mutlaka verecektir."
Söz konusu 2 sağlık personelinden biri 3 yıl süreyle meslekten men edildi. Süre sonunda, bir sağlık kurumunda çalışabilmesi için, 18 aylık mesleki ve etik eğitimi alma mecburiyeti var ve tekrar bir yoğun bakımda çalışması söz konusu değildir.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 23, 2022