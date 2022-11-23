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Bahçeli, 'FETÖ ile ilişkisi araştırılsın' demişti: Bakan Muş'tan 'zincir market' açıklaması
Bahçeli, 'FETÖ ile ilişkisi araştırılsın' demişti: Bakan Muş'tan 'zincir market' açıklaması
Bakan Muş, zincir marketlere ilişkin iddialar konusunda, "Piyasa koşulları içinde, serbest piyasa ilkelerine aykırı davrandıkları yerde, mevzuatın el verdiği... 23.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-23T16:22+0300
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market
ekonomi
mehmet muş
rekabet
fetö
devlet bahçeli
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 'sürekli zam yapan zincir marketlerin, FETÖ ile irtibat ve ilişkisinin titizlikle araştırılması' şeklindeki sözleri hatırlatılarak, "Bu konuda herhangi bir inceleme yürütüyor musunuz?" sorusu üzerine Muş, konuyu rekabet hukuku açısından denetlediklerini, Rekabet Kurulu'nun, 6 zincir markete yaklaşık 2.7 milyar lira para cezası verdiğini kaydetti.Bu dönem içinde yürüttükleri denetimlerin de bulunduğunu belirten Muş, "Piyasa koşulları içinde, serbest piyasa ilkelerine aykırı davrandıkları yerde, mevzuatın el verdiği ölçüde idari ve cezai yaptırımları uyguluyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak şu an yaptığımız uygulamalar bunlar" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221123/gida-ve-temizlik-urunlerindeki-fahis-fiyata-karsi-kr-siniri-onerisi-1063751933.html
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market, mehmet muş, rekabet, fetö, devlet bahçeli
market, mehmet muş, rekabet, fetö, devlet bahçeli

Bahçeli, 'FETÖ ile ilişkisi araştırılsın' demişti: Bakan Muş'tan 'zincir market' açıklaması

16:22 23.11.2022 (güncellendi: 16:26 23.11.2022)
© AAMehmet Muş
Mehmet Muş - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2022
© AA
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Bakan Muş, zincir marketlere ilişkin iddialar konusunda, "Piyasa koşulları içinde, serbest piyasa ilkelerine aykırı davrandıkları yerde, mevzuatın el verdiği ölçüde idari ve cezai yaptırımları uyguluyoruz" dedi.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 'sürekli zam yapan zincir marketlerin, FETÖ ile irtibat ve ilişkisinin titizlikle araştırılması' şeklindeki sözleri hatırlatılarak, "Bu konuda herhangi bir inceleme yürütüyor musunuz?" sorusu üzerine Muş, konuyu rekabet hukuku açısından denetlediklerini, Rekabet Kurulu'nun, 6 zincir markete yaklaşık 2.7 milyar lira para cezası verdiğini kaydetti.
Bu dönem içinde yürüttükleri denetimlerin de bulunduğunu belirten Muş, "Piyasa koşulları içinde, serbest piyasa ilkelerine aykırı davrandıkları yerde, mevzuatın el verdiği ölçüde idari ve cezai yaptırımları uyguluyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak şu an yaptığımız uygulamalar bunlar" diye konuştu.
Market, alışveriş, enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2022
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