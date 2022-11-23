https://sputniknews.com.tr/20221123/bahceli-feto-ile-iliskisi-arastirilsin-demisti-bakan-mustan-zincir-market-aciklamasi-1063756558.html

Bahçeli, 'FETÖ ile ilişkisi araştırılsın' demişti: Bakan Muş'tan 'zincir market' açıklaması

Bahçeli, 'FETÖ ile ilişkisi araştırılsın' demişti: Bakan Muş'tan 'zincir market' açıklaması

Bakan Muş, zincir marketlere ilişkin iddialar konusunda, "Piyasa koşulları içinde, serbest piyasa ilkelerine aykırı davrandıkları yerde, mevzuatın el verdiği... 23.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-23T16:22+0300

2022-11-23T16:22+0300

2022-11-23T16:26+0300

market

ekonomi

mehmet muş

rekabet

fetö

devlet bahçeli

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 'sürekli zam yapan zincir marketlerin, FETÖ ile irtibat ve ilişkisinin titizlikle araştırılması' şeklindeki sözleri hatırlatılarak, "Bu konuda herhangi bir inceleme yürütüyor musunuz?" sorusu üzerine Muş, konuyu rekabet hukuku açısından denetlediklerini, Rekabet Kurulu'nun, 6 zincir markete yaklaşık 2.7 milyar lira para cezası verdiğini kaydetti.Bu dönem içinde yürüttükleri denetimlerin de bulunduğunu belirten Muş, "Piyasa koşulları içinde, serbest piyasa ilkelerine aykırı davrandıkları yerde, mevzuatın el verdiği ölçüde idari ve cezai yaptırımları uyguluyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak şu an yaptığımız uygulamalar bunlar" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20221123/gida-ve-temizlik-urunlerindeki-fahis-fiyata-karsi-kr-siniri-onerisi-1063751933.html

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market, mehmet muş, rekabet, fetö, devlet bahçeli