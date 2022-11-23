Akşener'den Erdoğan'a: 'Ne zaman Cumhur İttifakı’ndan bunalsa, selam çakar. Bizim kararımız belli'
10:51 23.11.2022 (güncellendi: 11:03 23.11.2022)
© AAİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.
© AA
İYİ Parti Lideri Akşener, "Erdoğan, ne zaman Cumhur İttifakı’ndan bunalsa sağ olsun dönüp bize selam çakar. Bizim için hava hoş. Bizim kararımız belli, irademiz net" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuşuyor:
Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Biliyorsunuz, geçtiğimiz Pazar günü, Sayın Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile, Katar’da hasret giderdi. Sayın Erdoğan’ın gösterdiği, derin muhabbetten anlıyoruz ki; yeni bir dostluğun, kıvılcımı çakıldı. Mavi Vatan’daki çıkarlarımızın bile, yumuşatamadığı Sayın Erdoğan’ı, demek ki, futbol aşkı, pamuk gibi yapmış. Yakında Beşar Esad’la birlikte maça giderlerse şaşırmayın.
Arkasından, ağıtlar yaktığın Mursi‘yi, mezarında ters döndürürken; senin sözünün peşinden giden, arkadaşlarının da, başlarını yere düşürdün. Peki ya değdi mi? Büyükelçi çekecek kadar ileri gitmene, gerçekten değdi mi? İş dünyamızın, milyar dolarlık ticaretinin, yatırımlarının, heba olmasına, değdi mi? Doğu Akdeniz’de, ülkemizin elini zayıflatmana, Mavi Vatanımızı, tehlikeye atmana değdi mi?
Çıkacaksın “Kişisel kaprislerime kapıldım, hata yaptım, milletimden özür dilerim.” diyeceksin.
Biliyorsunuz Sayın Erdoğan, ne zaman Cumhur İttifakı’ndan bunalsa, sağ olsun, dönüp bize selam çakar. Bizim için hava hoş. Bizim kararımız belli, irademiz net.
Bugün, kaşar peynirin fiyatı, kırmızı et fiyatını geçti. Şaka gibi ama gerçek. Bir sanal alışveriş sitesindeki fiyatlara göre, bugün itibariyle, 700 gram kaşar peynirin ortalama fiyatı, 115 ile 165 lira arasındayken dana kıyma ve dana kuşbaşı 110 ila 150 liradan satılıyor.