Akşener'den Erdoğan'a: 'Ne zaman Cumhur İttifakı’ndan bunalsa, selam çakar. Bizim kararımız belli'

Biliyorsunuz, geçtiğimiz Pazar günü, Sayın Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile, Katar’da hasret giderdi. Sayın Erdoğan’ın gösterdiği, derin muhabbetten anlıyoruz ki; yeni bir dostluğun, kıvılcımı çakıldı. Mavi Vatan’daki çıkarlarımızın bile, yumuşatamadığı Sayın Erdoğan’ı, demek ki, futbol aşkı, pamuk gibi yapmış. Yakında Beşar Esad’la birlikte maça giderlerse şaşırmayın. Biliyorsunuz, geçtiğimiz Pazar günü, Sayın Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile, Katar’da hasret giderdi. Sayın Erdoğan’ın gösterdiği, derin muhabbetten anlıyoruz ki; yeni bir dostluğun, kıvılcımı çakıldı. Mavi Vatan’daki çıkarlarımızın bile, yumuşatamadığı Sayın Erdoğan’ı, demek ki, futbol aşkı, pamuk gibi yapmış. Yakında Beşar Esad’la birlikte maça giderlerse şaşırmayın.

Arkasından, ağıtlar yaktığın Mursi‘yi, mezarında ters döndürürken; senin sözünün peşinden giden, arkadaşlarının da, başlarını yere düşürdün. Peki ya değdi mi? Büyükelçi çekecek kadar ileri gitmene, gerçekten değdi mi? İş dünyamızın, milyar dolarlık ticaretinin, yatırımlarının, heba olmasına, değdi mi? Doğu Akdeniz’de, ülkemizin elini zayıflatmana, Mavi Vatanımızı, tehlikeye atmana değdi mi? Arkasından, ağıtlar yaktığın Mursi‘yi, mezarında ters döndürürken; senin sözünün peşinden giden, arkadaşlarının da, başlarını yere düşürdün. Peki ya değdi mi? Büyükelçi çekecek kadar ileri gitmene, gerçekten değdi mi? İş dünyamızın, milyar dolarlık ticaretinin, yatırımlarının, heba olmasına, değdi mi? Doğu Akdeniz’de, ülkemizin elini zayıflatmana, Mavi Vatanımızı, tehlikeye atmana değdi mi?

Çıkacaksın “Kişisel kaprislerime kapıldım, hata yaptım, milletimden özür dilerim.” diyeceksin. Çıkacaksın “Kişisel kaprislerime kapıldım, hata yaptım, milletimden özür dilerim.” diyeceksin.

Biliyorsunuz Sayın Erdoğan, ne zaman Cumhur İttifakı’ndan bunalsa, sağ olsun, dönüp bize selam çakar. Bizim için hava hoş. Bizim kararımız belli, irademiz net. Biliyorsunuz Sayın Erdoğan, ne zaman Cumhur İttifakı’ndan bunalsa, sağ olsun, dönüp bize selam çakar. Bizim için hava hoş. Bizim kararımız belli, irademiz net.