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ABD’den 3 İranlı yetkiliye yaptırım
ABD’den 3 İranlı yetkiliye yaptırım
ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), İran’daki protestoları şiddet kullanarak bastırdıkları gerekçesiyle 3 İranlı yetkiliyi... 23.11.2022, Sputnik Türkiye
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2022-11-23T23:25+0300
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abd
abd hazine bakanlığı
ofac
yabancı varlıklar kontrol ofisi (ofac)
mahsa emini
kürt
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İran’da Mahsa Emini’nin ölümünün ardından patlak veren protestolar devam ederken, İran güvenlik güçleri barışçıl protestoculara karşı şiddet kullanmayı sürdürüyor. ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İran rejiminin son olarak Kürt bölgeleri de dahil olmak üzere ülke çapında devam eden protestolara yönelik devam eden baskıları nedeniyle bugün üç İranlı güvenlik görevlisi yaptırım listesine alındı” denildi.Hazine Müsteşarı Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Brian E. Nelson yaptığı açıklamada, "İran rejiminin daha iyi bir gelecek talep etmek için sokağa çıkan kendi halkını hedef aldığı ve onları vurduğu bildiriliyor. En son Mahabad'da olmak üzere İran'da protestoculara karşı işlenen suiistimaller sona ermeli” dedi. Yaptırım listesine, Senendec Valisi Hassan Asgari, Senendec’deki İran Kolluk Kuvvetleri (LEF) Komutanı Alireza Moradi ve İran'ın Batı Azerbaycan eyaletindeki Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Birliği'nin Komutanı Muhammed Taghi Osanloo yer aldı.Senendec Valisi Asgari’nin daha önce Senendec’deki Devrim Muhafızları güçlerinin komutanı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, LEF Komutanı Moradi’nin ise Senendec’deki protestolara yönelik şiddet olaylarına öncülük ettiği aktarıldı. Yaptırımlar kapsamında söz konusu kişilerin ABD’de bulunan varlıkları dondurularak, ABD’ye girişleri ve ABD’li kişileri ile iş yapmaları yasaklanacak.
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abd, abd hazine bakanlığı, ofac, yabancı varlıklar kontrol ofisi (ofac), mahsa emini, kürt
abd, abd hazine bakanlığı, ofac, yabancı varlıklar kontrol ofisi (ofac), mahsa emini, kürt

ABD’den 3 İranlı yetkiliye yaptırım

23:21 23.11.2022 (güncellendi: 23:25 23.11.2022)
© AAABD-İran
ABD-İran - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2022
© AA
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ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), İran’daki protestoları şiddet kullanarak bastırdıkları gerekçesiyle 3 İranlı yetkiliyi yaptırım listesine aldı.
İran’da Mahsa Emini’nin ölümünün ardından patlak veren protestolar devam ederken, İran güvenlik güçleri barışçıl protestoculara karşı şiddet kullanmayı sürdürüyor.
ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İran rejiminin son olarak Kürt bölgeleri de dahil olmak üzere ülke çapında devam eden protestolara yönelik devam eden baskıları nedeniyle bugün üç İranlı güvenlik görevlisi yaptırım listesine alındı” denildi.

Hazine Müsteşarı Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Brian E. Nelson yaptığı açıklamada, "İran rejiminin daha iyi bir gelecek talep etmek için sokağa çıkan kendi halkını hedef aldığı ve onları vurduğu bildiriliyor. En son Mahabad'da olmak üzere İran'da protestoculara karşı işlenen suiistimaller sona ermeli” dedi.
Yaptırım listesine, Senendec Valisi Hassan Asgari, Senendec’deki İran Kolluk Kuvvetleri (LEF) Komutanı Alireza Moradi ve İran'ın Batı Azerbaycan eyaletindeki Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Birliği'nin Komutanı Muhammed Taghi Osanloo yer aldı.
Senendec Valisi Asgari’nin daha önce Senendec’deki Devrim Muhafızları güçlerinin komutanı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, LEF Komutanı Moradi’nin ise Senendec’deki protestolara yönelik şiddet olaylarına öncülük ettiği aktarıldı.
Yaptırımlar kapsamında söz konusu kişilerin ABD’de bulunan varlıkları dondurularak, ABD’ye girişleri ve ABD’li kişileri ile iş yapmaları yasaklanacak.
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