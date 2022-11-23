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ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var
ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var
ABD'nin en büyük perakende zincirlerinden Walmart'ın, Virgina eyaletindeki bir şubesinde silahlı saldırı paniği yaşandı. Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği... 23.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-23T09:28+0300
2022-11-23T09:28+0300
abd
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ABD'nin en büyük perakende zincirlerinden Walmart'ın, Virgina eyaletindeki bir şubesinde silahlı saldırı paniği yaşandı. Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği saldırıda saldırganın kendisi de öldü.
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abd
abd

ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var

09:28 23.11.2022
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ABD'nin en büyük perakende zincirlerinden Walmart'ın, Virgina eyaletindeki bir şubesinde silahlı saldırı paniği yaşandı. Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği saldırıda saldırganın kendisi de öldü.
ABD'nin en büyük perakende zincirlerinden Walmart'ın, Virgina eyaletindeki bir şubesinde silahlı saldırı paniği yaşandı. Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği saldırıda saldırganın kendisi de öldü.
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