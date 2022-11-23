https://sputniknews.com.tr/20221123/abdde-silahli-saldiri-cok-sayida-olu-var-1063741312.html

ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var

ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var

ABD'nin en büyük perakende zincirlerinden Walmart'ın, Virgina eyaletindeki bir şubesinde silahlı saldırı paniği yaşandı. Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği... 23.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-23T09:28+0300

2022-11-23T09:28+0300

2022-11-23T09:28+0300

abd

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ABD'nin en büyük perakende zincirlerinden Walmart'ın, Virgina eyaletindeki bir şubesinde silahlı saldırı paniği yaşandı. Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği saldırıda saldırganın kendisi de öldü.

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